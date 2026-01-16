¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡×¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¡ÖFaNeMa¡×¤Ë¤Æ¼õÃí³«»Ï¡ªÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼½¡¹°¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥àºîÉÊÅù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖFaNeMa¡×¡ÊURL¡§https://fanema.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡Ù¤è¤ê¡ÖÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿X(µìTwitter)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡¡Êú¤Ëí¥«¥Ðー
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡Ù¤è¤êÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·µ¬Î¾ÌÌÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
¤Û¤ÜÅù¿ÈÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¡ª
¢¦¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢
É½ÌÌ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î½÷¿À¤Î»Ñ¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤à¤±¤ë»Ñ¤ò¡¢
Î¢ÌÌ¤ÏÂçÃÀ¤ÊÍÕ¤Ã¤Ñ¥Ó¥¥Ë¤Î»Ñ¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃÑ¤¸¤é¤¦»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥áー¥¸¡£
¢¦¥¢¥¤¥º¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó
É½ÌÌ¤Ï¥Öー¥Ä¤Ê¤É¤òÃ¦¤¤¤À²òÊü´¶¤Î¤¢¤ë·ÚÁõ»Ñ¤Ç¡¢É½¾ð¹µ¤¨¤á¤Ë¾È¤ì¤¿»Ñ¤ò¡¢
Î¢ÌÌ¤ÏÏª½Ð¤Î¹â¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ¤ËÀÖÌÌ¤¹¤ë»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥áー¥¸¡£
¢¦¥ê¥åー¡¦¥ê¥ª¥ó
É½ÌÌ¤ÏÉáÃÊ¤ÎËÁ¸±°áÁõ¤ò¾¯¤·¤Ï¤À¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò¡¢
Î¢ÌÌ¤ÏÎÐ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤ò¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥áー¥¸¡£
¢¦¥·¥ë¡¦¥Õ¥íー¥ô¥¡
É½ÌÌ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡ØË¾÷¤Î½÷¼ç¿Í¡Ù¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¾¯¤·¾È¤ì¤¿»Ñ¤ò¡¢
Î¢ÌÌ¤Ï¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÎ©¤Æ±ð¤Ã¤Ý¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥áー¥¸¡£
À¸ÃÏ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¯¥È¥í¥ó¥ê¥Ã¥Á¡×(2way ¥È¥ê¥³¥Ã¥È)¤ò»ÈÍÑ¡Ö¤¤áºÙ¤ä¤«¤µ¡×¤È¡Ö¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë´¶¿¨¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¡×¤È¤·¤¿´¶¿¨¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥å¥Ã¤È´¶¡×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¹ñÆâºÇ¹âµé¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡ÛW50¡ßH160cm
¡Úºà¼Á¡¦»ÅÍÍÅù¡Û¥é¥¤¥¯¥È¥í¥ó¥ê¥Ã¥Á¡Ê2way¥È¥ê¥³¥Ã¥È¡Ë
¡ÚÈ¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡Û¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
EC¥µ¥¤¥È¡ÖFaNeMa¡×¤Ë¤Æ¡¢Í½Ìó¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤Þ¤Ç
¡Ú¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡Û2026Ç¯4·î²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
¢£È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡Ù¿·¾¦ÉÊ¡ÖÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X(µìTwitter)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡ÊRT¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ´ü´Ö¡ä
～2026Ç¯2·î2Æü(·î)¤Þ¤Ç
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
£±.¡ÖFaNeMa¡×¸ø¼°X(µìTwitter)¡Ê@Fanema_Official¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¡Êhttps://x.com/Fanema_Official/status/2011908750391853470¡Ë¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡ÊRT¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤Ï£±.¤Î¡ÖFaNeMa¡×¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãøºî¸¢É½µ
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö/¥À¥ó¤Þ¤Á5À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖFaNeMa(¥Õ¥¡¥Í¥Þ)¡×
https://fanema.jp/
¢£FaNeMa¸ø¼°Twitter¡ÖFanema_Official¡×
https://twitter.com/Fanema_Official
¢¨·ÇºÜ²èÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Þ¤¿¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´Æ½¤Ãæ¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½»þ¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£