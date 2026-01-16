Salesforce°ìÂÎ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖTask Relay¡× Version 2.4 ¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Þ¥Ã¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸â¡¡µþ¼ù¡Ë¤Ï¡¢
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë ¡ÖTask Relay¡×Version 2.4 ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ÎÈ´¤±Ï³¤ìËÉ»ß¡¢ÆþÎÏºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢¾ðÊó³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢
¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Èµ¡Ç½¡¢µÄ»öÏ¿´ÉÍý¡¢¥ì¥³ー¥ÉÁàºîÀ¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Version 2.4 ¼ç¤Ê¿·µ¡Ç½
¢£ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Èµ¡Ç½
³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È¤òºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊ¬²ò¤·¡¢¿ÊÄ½¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶ÈÏ³¤ì¤äÇ§¼±¥º¥ì¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò´ÉÍý
- ¥¿¥¹¥¯¤òºÙÊ¬²½¤·¤Æ¿ÊÄ½³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
¢£ µÄ»öÏ¿¤ÎÅÐÏ¿¡¦AIÍ×Ìóµ¡Ç½
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆµÄ»öÏ¿¤òÄ¾ÀÜÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿µÄ»öÏ¿¤ò AI¤ÇÍ×Ìó¤·¡¢»þ·ÏÎó¤Ç¼«Æ°À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤ÇµÄ»öÏ¿´ÉÍý
- AI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¡¦ÍúÎò²½¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¸úÎ¨²½
¢¨ËÜµ¡Ç½¤ÎAIÍ×Ìó¤Ë¤Ï Agentforce / Data Cloud ¤ÎÊÌÅÓ·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀßÄêµ¡Ç½
¥µ¥¤¥É²èÌÌ¤Î¥ì¥³ー¥É¥Úー¥¸¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖÊÔ½¸¡×¡Ö¥³¥Ôー¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¸½à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
- ¾µÇ§¿½ÀÁ¥Ü¥¿¥ó
- ÅÅ»Ò¥µ¥¤¥óÁ÷¿®¡¢Ä¢É¼½ÐÎÏ¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó
¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò²èÌÌÁ«°Ü¤Ê¤·¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥ì¥³ー¥É¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Ê¥µ¥¤¥É²èÌÌ¡Ë´ØÏ¢¥ê¥¹¥Èµ¡Ç½¶¯²½
´ØÏ¢¥ê¥¹¥È¤ÎÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ö¿·µ¬¡×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄÉ²Ã
- ¡ÖÊÔ½¸¡×¡Öºï½ü¡×¥ê¥ó¥¯¤ÎÄÉ²Ã
- ´ØÏ¢¥ì¥³ー¥É¤ÎÄ¾ÀÜÊÔ½¸
- »²¾È¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥³ー¥É¤òÄ¾ÀÜ¥ªー¥×¥ó
- ¡ä ¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÁ°²èÌÌ¤ËÌá¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
¢£ Enter¥ー¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³ÆþÎÏÂÐ±þ
¥Æ¥¥¹¥È¹àÌÜ¡¦¿ôÃÍ¹àÌÜ¡¦ÆüÉÕ¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
Enter¥ー¤Ç¼¡¤ÎÆþÎÏÍó¤Ø°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈºîÀ®¡¦ÊÔ½¸»þ¤ÎÆþÎÏÂ®ÅÙ¤òÂçÉý¸þ¾å
- ¸½¾ìÆþÎÏ¡¦»öÌ³ºî¶È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º
Version 2.4 »ÅÍÍÊÑ¹¹¡¦²þÁ±ÅÀ
¢£ ´ØÏ¢¥ê¥¹¥È¥ì¥³ー¥É¤ÎÊÔ½¸Êý¼°ÊÑ¹¹
´ØÏ¢¥ê¥¹¥È¾å¤Ç¹àÌÜ¤òÄ¾ÀÜÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼«Æ°ÊÝÂ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÝÂ¸¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç³ÎÄê
- °Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¹¹¿·¤òËÉ»ß
¢£ ¥µ¥¤¥É²èÌÌ¤Ë¡ÖÌá¤ë¡×¥ê¥ó¥¯¤òÄÉ²Ã
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ä´ØÏ¢¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î²èÌÌÁ«°Ü¸å¤â¡¢
¡ÖÌá¤ë¡×Áàºî¤ÇÁ°¤Î²èÌÌ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Task Relay ¤Ïº£¸å¤â¡¢Salesforce¾å¤Ç¡È¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¶ÈÌ³´ÉÍý¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁàºîÀ¡¦¼«Æ°²½¡¦AI³èÍÑ¤ò¼´¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
Ì¾¡¡¾Î¡§Task Relay¡Êhttps://www.task-relay.com(https://www.task-relay.com/)¡Ë
Äó¶¡¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Þ¥Ã¥Á
·î³ÛÎÁ¶â¡§40,000±ß¡¿20¥æー¥¶ー¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¹©¿ô´ÉÍý¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§1,000±ß¡¿¥æー¥¶ー¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨½é´üÈñÍÑ¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÈñÍÑÊÌÅÓ
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Þ¥Ã¥Á
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-6-10 ÂçÅìµþ¥Ó¥ë 8F
Àß¡¡Î©¡§2007Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸â µþ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Öthinc¡×¡¢¹¹ðÀ©ºî¡¦¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¡¢AdFlow»ö¶È¡¢Task Relay»ö¶È
Web¡§https://www.creatorsmatch.co.jp/