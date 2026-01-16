¡Ú40,000¥æー¥¶ーÆÍÇË¡Û¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡ÖNeX-Ray¡×¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô4Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¡£
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡ÖNeX-Ray¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¤¬40,000Ì¾¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤ÎËÜ³Ê¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢39,000Ì¾¤ÎÃ£À®¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ40,000Ì¾¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¡ÖNeX-Ray¡×¤ò¿®Íê¤·¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡40,000Ì¾¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¡§¡ÖÊ¬ÀÏ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ø¤Î¶¦´¶
NeX-Ray¤¬µÞÂ®¤Ë¥æー¥¶ー¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤äÂç´ë¶È¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â°·¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç´ÊÎ¬²½¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤òÀµ³Î¤ËÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡ÊMMM¡Ë¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ï¡¢Åý·×³Ø¤Î¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤ä¡¢³°Éô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¹â³Û¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NeX-Ray¤Ï¤½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ·àÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Google¹¹ð¤äYahoo!¹¹ð¡¢³Æ¼ïSNS¤Î¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°¤ÇÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç²£ÃÇÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬¡¢¥ê¥½ー¥¹¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¡¢40,000Ì¾¤â¤Î»Ù»ý¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¯¥Ã¥ー¥ì¥¹»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³Î¤«¤Ê¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤È¤·¤Æ
ºòº£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖCookie¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤ä¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó·×Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¹ð¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¤ËÂÐ¤·¡¢NeX-Ray¤Ï¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Åý·×Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡ÊMMM¡Ë¤Ç²ò¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î»Üºö¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Çä¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤«¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´¶³Ð¤ä·Ð¸³Â§¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í½»»ÇÛÊ¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·Â³¤±¤ë¡¢¿Ê²½¤Î¥×¥í¥»¥¹
40,000Ì¾¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥æー¥¶ー¿ô°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢40,000ÄÌ¤ê¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤ÊÀ¼¤ò³«È¯¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ UI/UX¤ÎºÙ¤«¤Ê²þÁ±¤«¤é¡¢Ê¬ÀÏ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢NeX-Ray¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ñ»º¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
40,000Ì¾Ã£À®¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡ÖNeX-Ray¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈó¸úÎ¨¡×¤ä¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¤µ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤Î½¸·×¤ä²Ã¹©¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È»þ´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖÀïÎ¬Î©°Æ¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¶ÈÌ³¤Ë100%¤ÎÎÏ¤òÃí¤²¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÂ³¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤Ï¡¢MarTech´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÉé¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ー¼«¼ÒÅ¸³«¥µー¥Ó¥¹ー
¡ÖNex-Ray¡×¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.nex-ray.net/ja)
¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://otame4.work/)