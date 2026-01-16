ERPC¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Solana Geyser gRPC ´ðÈ×¤òÂçµ¬ÌÏ¶¯²½¡£¼ûÍ×µÞÁý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶È³¦ºÇÂ®¿å½à¤ÎÄãÃÙ±äÇÛ¿®¤ò¹±¾ïÅª¤Ë³ÈÄ¥
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤ª¤è¤Ó Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊFRA¡Ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë Solana Geyser gRPC ¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²þÁ±¤ª¤è¤ÓÂç·¿¥Îー¥É¤ÎÄÉ²Ã¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½èÍý¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®°ÂÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶È³¦ºÇÂ®¿å½à¤ÎÄãÃÙ±ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë Geyser gRPC ¼ûÍ×½¸Ãæ¤ÎÇØ·Ê
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Geyser gRPC ¤ò´Þ¤à¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Solana ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯À¸À®¤òÃ´¤¦¥êー¥Àー¤¬Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÄÌ¿®¤Îµ¯ÅÀ¤¬¾ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ±°ìÅÀ¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼çÍ×¥Îー¥É¤ä¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢¼Â±¿ÍÑ¾å¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤äºÆÁ÷Î¨¡¢¼ºÇÔÎ¨¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Ç¥¯¥µ¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É½èÍý¡¢´Æ»ëÍÑÅÓ¤Ê¤É¡¢Éé²ÙÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÀÜÂ³¿ô¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥êー¥àÍ×µá¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤ÈÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÀ°Íý
¼ûÍ×µÞÁý¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯ÃÙ±ä¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ERPC ¤Ç¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Geyser gRPC ÇÛ¿®·ÐÏ©¡¢ÆâÉô¥×¥í¥¥·½èÍý¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À©¸æ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜ»ö¾Ý¤Ï¾ã³²¤ä¼ÂÁõÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë Geyser gRPC ¥¹¥È¥êー¥à¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦ÍÑ¥ê¥½ー¥¹¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Ã»»þ´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢°ìÉô¤ËÇÛ¿®ÉÊ¼ÁÁ´ÂÎ¤Ø±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÌäÂê¤Î¤¢¤ëÀÜÂ³¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼ç°ø¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ»ö¾Ý¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¶É½êÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¥êー¥¸¥ç¥ó¤ä ERPC Á´ÂÎ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â»Ü¤·¤¿´ðÈ×¶¯²½¤È±¿ÍÑ²þÁ±
º£²ó ERPC ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹±¾ïÅª¤Ê´ðÈ×¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤òºþ¿·¤·¡¢ÆâÉô·ÐÏ©¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éé²Ù½¸Ãæ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÏ©¤ÎÊÐ¤ê¤ä½èÍý¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂç·¿¥Îー¥É¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Geyser gRPC ¥¹¥È¥êー¥à½èÍýÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±ー¥ëÆÃÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¹â¤¤Æ±»þÀÜÂ³¿ô¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿ÎÌ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½èÍý¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº²áÄø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Î¤¢¤ëÀÜÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀÜÂ³¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËÆ±¼ï¤Î»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿×Â®¤ÊÉüµì¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ÈÇÛ¿®ÉÊ¼Á
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ´°Î»¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®°ÂÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯ÃÙ±ä¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¡¢¶È³¦ºÇÂ®¿å½à¤ÎÄãÃÙ±ä Geyser gRPC ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥êー¥¸¥ç¥ó´ðÈ×¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
º£²ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÈ×¶¯²½¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¥êー¥¸¥ç¥ó Geyser gRPC ´ðÈ×¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°´ðÈ×¤Îºþ¿·¤ª¤è¤Ó Rust À½¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¥·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢Geyser gRPC Á´ÂÎ¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤È¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ò¡¢ºÇ¤â¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ERPC ¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×Áý²Ã¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©¸Â¤ä½ÌÂà¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò°ì´Ó¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢Á´¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë Geyser gRPC ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î Solana ÄÌ¿®´ðÈ×¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÇÛ¿®¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ª¤è¤Ó·ÀÌó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ERPC ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë Geyser gRPC ¤ò´Þ¤à Solana ¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¿·²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯1·î¤Ï¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤Ë¤Æ·ÀÌó¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëºÇ½ª´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±·îÃæ¤Ë·ÀÌó¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌóÃæ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·ÀÌó¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Æ±°ìÎÁ¶â¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë ERPC ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤Î³ÎÇ§¡¢¥Õ¥êー¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î³«»Ï¡¢·ÀÌó³«»Ï¤ª¤è¤Ó¹½À®ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¡¦ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¶¦ÍÑ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤àºÇÅ¬¤Ê¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®¡¢gRPC Ã±ÂÎ¥×¥é¥ó¤ª¤è¤Ó gRPC Bundle ¥×¥é¥ó¤ÎÁªÄê¡¢´ûÂ¸¹½À®¤«¤é¤Î°Ü¹ÔÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Ë¤Æ¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- ERPC ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
Æüº¢¤è¤ê ERPC ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£