²ð¸îÊ¡»ã¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¸þ¤±ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ªÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºö¡×¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ

À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤äAI»Ù±çµÏ¿¥¢¥×¥ê¡ÖAI»Ù±ç¤µ¤ó¡×¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ¹¯²í¡¢½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊ¡»ã¶È³¦¤Î³°¹ñ¿Íºà¾Ò²ð¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼ÒLeo Global Works¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢²ð¸îÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦¿Í»ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ªÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºö¡×¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÌÌ¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～13:00¡¢¤Î2ÆüÄø¤Ç³«ºÅ¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤äÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://forms.gle/6w5QJLYyrcjMvU3j7
ÌµÎÁ¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¤½¤ÎºÎÍÑ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë²ð¸îÊ¡»ã¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î½¢Ï«¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î¤Ç¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤ÎÊý¤ò»Ù±ç°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿ºÝ¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤¬¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¤Î»Ù±ç°÷¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ø¤Î³ÎÇ§¤ÈÆþ´É¤Ø¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Å¬Ë¡¤Ë¸ÛÍÑ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÎÍÑ¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È½ê¤Î±¿±Ä¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤äÃí°ÕÅÀ¡¢ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
- ¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
- ³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- ºßÎ±»ñ³Ê¤äÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤
- ºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃå»Ù±ç¤ä¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
- ´û¤Ë³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤
- Â¾¤Î»ö¶È½ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤¿¤¤
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÂÐÌÌ³«ºÅ¡Û¢¨º©¿Æ²ñ¤¢¤ê
- Æü»þ¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～19:00
- »²²ÃÄê°÷¡§ÀèÃå20Ì¾
- ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
- ²ñ¾ì¡§¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î Work & Recovery »ÜÀß³°½¢Ï«Àè¥ª¥Õ¥£¥¹¡Êµþ²¦Àþ ²¼¹â°æ¸Í±Ø ÅÌÊâ4Ê¬¡Ë
- ½»½ê¡§¢©156-0044 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀÖÄé£µÃúÌÜ£³£²－£² ¥¢ー¥Ð¥óÀÖÄé¥Ó¥ë 2³¬ 204
- º©¿Æ²ñ¡§¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢²¼¹â°æ¸Í¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Êº©¿Æ²ñÈñ3,000～4,000±ßÄøÅÙ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦¿Í»ö
- »²²ÃÆÃÅµ¡§¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ÆºÎÍÑ¡¦³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÁêÃÌ²Ä
¢¨ÅöÆü¤Ï»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ì¾»É¤Î¤´»ý»²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¡¶µ´«Í¶¤ä±Ä¶È³èÆ°ÌÜÅª¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Û¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ÎÆÃÅµ¤¢¤ê
- Æü»þ¡§2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～13:00
- »²²ÃÄê°÷¡§ÀèÃå100Ì¾
- ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
- ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ê¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤Ë¾ÜºÙ¤ò¥áー¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦¿Í»ö
- »²²ÃÆÃÅµ¡§¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë30Ê¬´Ö¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤ÎºÎÍÑ¡¦³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÁêÃÌ²Ä
- ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¤¢¤ê¡Ê»²²ÃÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¸åÆü»ëÄ°ÍÑURL¤òÇÛ¿®¡Ë
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹
»²²ÃÅÐÏ¿ÊýË¡
°Ê²¼¤ÎWeb¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÇØ·Ê
Ë¬Ìä²ð¸î¤Ø¤Î³°¹ñ¿Íºà²ò¶Ø¤È¤¤¤¦Å¾´¹ÅÀ 2025Ç¯4·î¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆÃÄêµ»Ç½¡¦µ»Ç½¼Â½¬¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëË¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î½¾»ö¤òÀµ¼°¤Ë²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²ð¸î¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬Ìä²ð¸î°÷¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï14.14ÇÜ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë¤È¡¢²ð¸î¿¦°÷Á´ÂÎ¡Ê3.24ÇÜ¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ²ð¸îÏ«Æ¯¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¤ÏË¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤Î81.9%¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¡¢½¾»ö¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï54.4ºÐ¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬24.4%¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð²½¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢²ò¶Ø¤«¤éÌó1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ï¡Ö¸¡Æ¤ÃÊ³¬¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÁ©ÃÊ³¬¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ºÅ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeo Global Works¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¿Í¤È»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²ð¸îÊ¡»ã¶È³¦¤Î³°¹ñ¿Íºà¾Ò²ð¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Íºà¤Î¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¡£À¯ÉÜÇ§Äê¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤Î¤ß¤ÈÄó·È¤·¡¢µá¿¦¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÌÌÃÌ¤Î¤¦¤¨ÆüËÜ¸ì¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¸·³Ê¤Ë³ÎÇ§¡£Æþ¼Ò¸å¤âÄê´üÌÌÃÌ¤äÆüËÜ¸ì¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤¤áºÙ¤«¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://lgw.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤ò»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Àº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ö¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î Work & Recovery¡×¤Î±¿±Ä¡¢»Ù±ç¸½¾ì¤ÎDX¥¢¥×¥ê¡ÖAI»Ù±ç¤µ¤ó¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î
- ½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¾å¹â°æ¸Í1-13-1 ¥ëー¥È¾å¹â°æ¸Í¥Ó¥ë 2³¬A¹æ¼¼
- ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄÃæ ¹¯²í
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ö¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Î Work & Recovery¡×¤Î±¿±Ä¡¢AI»Ù±ç¤µ¤ó¤Î³«È¯¡¢´ë¶È¤ÎDX»Ù±ç
- ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://papageno.co.jp/
- ¸ø¼°YouTube¡§ https://www.youtube.com/@papageno_jp
- ¥Ñ¥Ñ¥²ー¥ÎAIÊ¡»ã¸¦µæ½ê¡§ https://ai-fukushi.net/