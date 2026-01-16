¡ØReFa¡Ù¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤¬Îß·×½Ð²Ù¿ô 500ËüËÜ¢¨¤òÆÍÇË¡£¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É2025¥Ø¥¢¥±¥¢ÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼¹ä¡Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØReFa(¥ê¥Õ¥¡)¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖReFa LOCK OIL¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤¬¡¢2025Ç¯11·îËö¤Ë¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô500ËüËÜ¢¨¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2020Ç¯10·î～2025Ç¯11·îËö¼ÂÀÓ¡¢¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô
¤µ¤é¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É2025¥Ø¥¢¥±¥¢ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ReFa LOCK OIL¡£¡Ö¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÇÈ±¤òÇ®¥À¥áー¥¸¤«¤é¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤µ¤ä¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢È±¤¬¤´¤ï¤´¤ï¤Ë¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢È¯Çä°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥Ø¥¢¥±¥¢¤Þ¤ÇÌÜÅªÊÌ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Ç10¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ReFa¤Ïº£¸å¤â¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤È±¤äÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÈæ³Ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¥Ù¥¹¥È¡×¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÆü¡¹¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤À¡ª¤È´¶¤¸¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿³Î¤«¤Ê¥Ù¥¹¥È¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É¡×¤Ç¤¹¡£
https://my-best.com/awards/2025/
¢£ Áª¹Í´ð½à
½¸·×´ü´Ö¤Ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿1Ëü6000¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÈ´¤¤ó½Ð¤¿¥¹¥³¥¢¡×¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡×¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¸¡¾Ú¤·¤¿ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤¬¡Öº£Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¾¦ÉÊ¤ò¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼ÒÆâ¤ÇÁª¹Í¤ò¹Ô¤¤40¾¦ÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ
¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É2025¡¡¥Ø¥¢¥±¥¢ÉôÌç¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
ReFa LOCK OIL¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¡Ë
²Á¡¡³Ê¡§2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2020Ç¯10·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¡ØReFa¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ReFa¤Ï¡ÖVITAL BEAUTY¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÈþÍÆ½¬´·¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤â¾ì½ê¤â¡¢ÀÊÌ¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤¿¤Þ¤À¸«¤ÌÈþÍÆ¤Î´î¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØReFa¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
http://www.refa.net/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMTG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MTG¤Ï»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÈVITAL LIFE¡É¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢HEALTH¡¢BEAUTY¡¢HYGIENE¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãMTG¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.mtg.gr.jp/