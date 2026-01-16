¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¡ÖPolyTerra(TM) PLA ¤µ¤è¤Ê¤éSALE¡×³«ºÅ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡×È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÅÄÍµ²ð¡Ë¤Ï¡¢Polymaker¼Ò¤Î¿Íµ¤3D¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡ÖPolyTerra(TM) PLA¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢ ¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡× ¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µìÌ¾¾ÎÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ ¡ÖPolyTerra(TM) PLA ¤µ¤è¤Ê¤éSALE¡× ¤òÆ±Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨PolyTerra(TM) PLA¤Ï³Æ¥«¥éーºß¸Ë´°Çä¸å¡¢½ç¼¡¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ÎÇØ·Ê
¡ÖPolyTerra(TM) PLA¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Þ¥Ã¥ÈÄ´¤ÎÈþ¤·¤¤¼Á´¶¤È°ÂÄê¤·¤¿Â¤·ÁÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓPolymaker¼Ò¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥«¥éーÉ½¸½¤È¼Á´¶¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM)¡×¥·¥êー¥º¤ØÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤ÎPolyTerra(TM) PLA¤Ï ¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡× ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡ü ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Á´38¿§¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»îºî¡¦°Õ¾¢¥â¥Ç¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¡£
¡ü ¾å¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶
¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤¿¶Ñ°ì¤Ê¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÑÁØº¯¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¹â¤¤°Õ¾¢À¤ò¼Â¸½¡£
¡ü °ÂÄê¤·¤¿Â¤·ÁÀ
PLA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢È¿¤ê¤ä»å°ú¤¤òÍÞÀ©¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¡ü ÌÀ³Î¤Ê¥«¥éー¥³¥ó¥»¥×¥È
¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM)¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿§ºÆ¸½À¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ì´ÓÀ¤ò¶¯²½¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡×ÈÎÇä³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§PolyTerra(TM) PLA¤Îºß¸Ë½ªÎ»¿§¤«¤é½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é EC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§
¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é3D¥âー¥ë :
https://sunstella.co.jp/products/panchroma-matte-pla
Polymaker¥¹¥È¥¢ :
https://www.poly-maker.jp/panchroma-matte-pla.html
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏPolyTerra(TM) PLA¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ê¥ê¥Íー¥à¡ËÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥ÈÀÇ½¡¦°õºþÆÃÀ¤Ï¸¶Â§Æ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¿·À½ÉÊ¤Ï¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡ÖPolyTerra(TM) PLA ¤µ¤è¤Ê¤éSALE¡×³µÍ×
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§µìPolyTerra(TM) PLA Á´ÉÊ
³ä°úÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê 10¡óOFF
ÈÎÇä¾ò·ï¡§ºß¸Ë¸Â¤ê¡¦½ªÇä¤Þ¤Ç
¢¨¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Þ(TM) mattePLA¡×¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¦¾¦¼Ò¼è°ú¤ÏËÜ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨3kg´¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¦2.85mm¤ÏÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é3D¥âー¥ë :
https://sunstella.co.jp/products/polyterra-pla?_pos=1&_sid=be286320e&_ss=r
Polymaker¥¹¥È¥¢ :
https://www.poly-maker.jp/polyterra-pla.html
º£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥ÈºàÎÁ¤Ê¤é¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¡×
¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢Polymaker¼Ò Panchroma(TM)¥·¥êー¥º ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹âÉÊ¼Á3D¥×¥ê¥ó¥ÈºàÎÁ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¿·¿§¡¦¿·¥·¥êー¥º¤ÎÄÉ²ÃÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢
Â¤·ÁÉÊ¼Á¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¸½¡¦¶ÈÌ³³èÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëºàÎÁÄó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó3DºàÎÁ¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦3D¥¹¥¥ã¥Êー¡¦Â¤·ÁºàÎÁ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Ç¯´Ö3,500Âæ¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö3DºàÎÁ¤Ê¤é¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¨¤ë¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¡×¤ò·Ç¤²¡¢À½ÉÊ¶¡µë¡¦ÊÝ¼é¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦²Á³Ê°Â¿´ÊÝ¾Ú¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼«¼ÒÆÈ¼«ºîÀ®¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ÎÆ±º¤ä¡¢ÆüËÜµòÅÀÊÝ¼éÂÐ±þµÚ¤ÓÊÝ¼éÉôÉÊ¤ÎËÉÙ¤Êºß¸ËÊÝÍ¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ò¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡×¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤«¤é¶µ°é¡¦¥Û¥ÓーÊ¬Ìî¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¹¥Æ¥é¡Ê³µÍ×¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ ¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ5-7-3ÅìÃÓÂÞ£µÃúÌÜ¥Ó¥ë6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÏÂÅÄ Íµ²ð
ÀßÎ©¡§ 2007Ç¯3·î »ñËÜ¶â¡§ 1,000Ëü±ß
TEL¡§ 03-5391-9308
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ 3D¥×¥ê¥ó¥Èµ¡´ï¡¦³Æ¼ïÂ¤·ÁºàÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¦µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://sunstella.co.jp/