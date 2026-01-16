¡ÚDeSiM¡Û¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó1·î¤â·ÑÂ³ ― ÁÐÊý¤Ë15¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Â®ÊóJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ì»ì¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëeSIM¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDeSiM¡Ê¥Ç¥·¥à¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢DeSiM¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿·¤·¤¯¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤È¡¢¤½¤ÎÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿´ûÂ¸¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤ÎÁÐÊý¤Ë¡¢15¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
- ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿·µ¬¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¼ÔÍÍ¤È¡¢¾Ò²ð¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë15¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè
- ÂÐ¾Ý¡§½é¤á¤ÆDeSiM¸ø¼°LINE¤ò¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¹¤ëÊý
- DeSiM¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤´Í§¿Í¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ËeSIM¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¯LINE¤ÇDeSiM¤ò¤ªÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ó¥Õ¥©¥íー¸å¤ÎºÆÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ò²ðÊýË¡
1. DeSiM¸ø¼°LINE¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ðURL¡×¤ò¼èÆÀ
2. ¤½¤ÎURL¤ò¥³¥Ôー¤·¤Æ¤ªÍ§¤À¤Á¤Ø¥·¥§¥¢
3. ¤ªÍ§¤À¤Á¤¬URL¤«¤éLINEÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹
¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¾ò·ï
»ÈÍÑ´ü´Ö¡§ ¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¸å30Æü´Ö
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ DeSiM¤ÎÁ´eSIM¥×¥é¥ó
ÍøÍÑÀ©¸Â¡§ 1¤Ä¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤êÍ¸ú¡Ê¾Ò²ð²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¥¯ー¥Ý¥ó³ÍÆÀ²Ä¡Ë
²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§Â®ÊóJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§²ì»ì
½êºßÃÏ¡§¢©105-0023¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-3-3¡¡ÉÍ¾¾Ä®¥é¥¤¥º¥¹¥¯¥¨¥¢8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Çー¥¿ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Ãæ²Ú·÷¥á¥Ç¥£¥¢¶ÈÌ³¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëEC¶ÈÌ³¡¢Web3¶ÈÌ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sokuhou.co/
DeSiM¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jp.shop.desim.tech/
E¥áー¥ë¡§info@sokuhou.co
¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@457gdenl
¸ø¼°SNS¡¨
Twitter¡§https://twitter.com/DeSiM_JP
Instagram¡§https://www.instagram.com/desim_jp/
Youtube¡§http://www.youtube.com/@DeSiM_JP