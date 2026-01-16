¶È³¦½é¡ª Cookie¥ì¥¹»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡ØTPAD¡ÙÄó¶¡³«»Ï ～i¥¿¥¦¥óDB¤ÈNTT¥É¥³¥â¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ç¹¹ðROAS¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹～
¡¡NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ ÏÂÌé¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥¨¥à¥¨ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊÎ¬¾Î¡§JMAS¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäÁÒ ÌÔ¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹´ë²è¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»û¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ¿¸Ê¿¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¡ÖLOGIO(R)¡Ê¥í¥Â¥ª¡Ë¢¨1¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØTPAD Powered by LOGIO¡Ê°Ê²¼¡¢TPAD¡Ë¡Ù¤òËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£CookieÀ©¸Â¤ÇÀºÅÙÄã²¼¤¬¿Ê¤à¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¡ØTPAD¡Ù¤¬¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
1.¡¡ÇØ·Ê
¡¡¸½ºß¤Î¹¹ð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£Cookie¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤äÇÛ¿®¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Äã²¼¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ð¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡ÊROAS¡Ë¤â°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤ÏÆÈ¼«¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØTPAD¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡¡ØTPAD¡Ù¤Ï¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Çー¥¿¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡ÖDIM¡×¡Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥É¥³¥â¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Çー¥¿Ìó1²¯ID¢¨2¡ÊÊÌÅÓÆ±°Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÂª¤¨¤¿¥æー¥¶ー¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢»÷¤¿¹ÔÆ°·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ödocomo Ad Network¡×¾å¤Ç¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¶È³¦½é¢¨3¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÆü¾ï¹ÔÆ°¤«¤é¶½Ì£´Ø¿´¤ò¿äÄê¤·¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¾ò·ï¤ò»ØÄê¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¼Ô¥°¥ëー¥×¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥¯¥í¥¹»ØÄê¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¢¨4¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤ÈÇÛ¿®¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÆÃÄ§¡¦¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê1¡Ë¹âÀºÅÙ¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡Ö¶µ°é¤ä½»´Ä¶¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñ°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉÙÍµÁØ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¼ÔÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ç¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°²ÄÇ½¡£
¡Ê2¡Ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë´ð¤Å¤¯½ÀÆð¤ÊÇÛ¿®ÀßÄê
¡¡¡¡¹¹ðÇÛ¿®¤Ï¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¼ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒ¤«¤éÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ê3¡Ë¹¹ð¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¡ÊROAS²þÁ±¡Ë
¡¡¡¡ÌÀ³Î¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¹¹ð¼õ¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆROAS²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤â¡ØTPAD¡Ù¤Ï¡¢AIÅù¤Ç¤Î¹âÅÙ¤Ê²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¦µ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹ðÇÛ¿®¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¸Ä¡¹¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¥ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡¥µー¥Ó¥¹³«È¯Éô¡¡¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÉôÌç¡¡¥µー¥Ó¥¹´ë²èÃ´Åö
03-6275-6920
¢¨1¡¡ NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Çー¥¿¤ÈDIM¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥É¥³¥â¤Î²ñ°÷Â°À¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¡ÊÊÌÅÓÆ±°Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¼Ô¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë´ðÈ×¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯6·î»þÅÀ
¢¨3¡¡¹ñÆâ¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Çー¥¿¤È¥É¥³¥â¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ëÃ±°Ì¤Ç¥¯¥í¥¹»ØÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÏÅö¼Ò¤¬½é¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢¨4¡¡ÆÃµöÂè7669075¹æ¡¿ÆÃµöÂè7488616¹æ¡ÊÂåÉ½¹ÔÆ°¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀºåÌ²½¡¦³ÈÄ¥¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È½ÅÍ×ÅÙ»»½ÐÅù¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ë¡£