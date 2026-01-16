¡Ú½ÐÅ¸¾ðÊó¡Û¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡ÎÅß¡Ï¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ÚAPPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÑ½¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂ¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡ÎÅß¡Ï¡× ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Â¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò¼Âµ¡Å¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤·Áºî²È¤ä¥Ç¥£ー¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤Íè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿À©ºî¤Î°ìÎã¤ä³èÍÑ¥·ー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/193_1_c119e6b25efac3d1926d84141bc151f9.jpg?v=202601160152 ]
Å¸¼¨µ¡¼ï
FLASHFORGE AD5X
AD5X¤Ï¡¢ºÇÂç4¿§°õºþ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿¿§¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥â¥¸¥åー¥ë¡ÊIFS¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éーÂ¤·Á¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
CoreXY¹½Â¤¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤È¹â¤¤Â¤·ÁÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ëÉ½¸½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
PLA¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PETG¤äTPU¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂ¤·Á¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
FLASHFORGE CJ270
CJ270¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¥Õ¥ë¥«¥éー3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢CMYK¤Ë²Ã¤¨Çò¤äÆ©ÌÀÁÇºà¤ò´Þ¤àÂ¿¿§Â¤·Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç1,000Ëü¿§¤òÄ¶¤¨¤ëÉ½¸½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÍÏÀ¥µ¥Ýー¥Èºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å½èÍý¤Î¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ê£»¨¤ÊÂ¤·Á¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤²òÁüÅÙ¤È°ÂÄê¤·¤¿Â¤·ÁÉÊ¼Á¤òÈ÷¤¨¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Bambu Lab H2S
H2S¤Ï¡¢ºÇÂç340¡ß320¡ß340mm¤ÎÂç·¿Â¤·Á¥¨¥ê¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÀÇ½3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
350¡îÂÐ±þ¥Û¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¤È65¡î²ÃÇ®¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢PLA¤äPETG¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°·Ï¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤ÊCoreXYÊý¼°¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÆâÂ¢¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â¤·ÁÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Bambu Lab P2S
P2S¤Ï¡¢Âè2À¤Âå¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ê5¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ü¥¨¥¯¥¹¥È¥ëー¥Àー¤ÈAI¥¨¥éー¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²¡½ÐÀ©¸æ¤äÂ¤·Á°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ·¿¥¨¥¢¥Õ¥íー¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥ï¥Ã¥×¼°¥Î¥º¥ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ
¤¹¡£
Bambu Lab H2C
H2C¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Û¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¸ò´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖVortek¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£¿ô¿§¡¦Â¿ÁÇºà¤ÎÆ±»þÂ¤·Á¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¹âÀÇ½3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç6¤Ä¤Î¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥Û¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼«Æ°³ä¤êÅö¤Æµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥ÈÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤ÎÇÑºà¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤äÂ¿¿ô¤Î¥»¥ó¥µーÀ©¸æ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÉÊ¼ÁÂ¤·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
