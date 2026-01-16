¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥ê¥µー¥Á ¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤äSaaS¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¡¢½¢¶È¼ÂÀÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£°æ Áï¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
À¯ÉÜ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤ä¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×½õÀ®¶â¤ä¿Íºà³«È¯»Ù±ç½õÀ®¶â¡¢¿Íºà³ÎÊÝÅù»Ù±ç½õÀ®¶â¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸½õÀ®¶â¤òÀ°È÷¤·¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙÆâÍÆ¤ä°ìÍ÷¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã»»þ´Ö¡¦Ã±È¯¤Î½¢Ï«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Íºà³ÎÊÝ»Ù±ç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯Ãç²ð¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¿Íºà³ÎÊÝÊä½õ¶â¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
ÆÍÈ¯Åª¤Ê·ç°÷ÂÐ±þ¤äÈËË»´üÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¡¦Ã±È¯¤Ç¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸½õÀ®¶â¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È³èÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÇ§ÃÎ¡¦³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î³èÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸ÛÍÑ´Ø·¸½õÀ®¶â¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
¢¨2 ½ÐÅµ¡§ËÌ¶å½£»Ô¡Ö¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¿Íºà³ÎÊÝÊä½õ¶â¡×¤Î¤´°ÆÆâ¡×
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09801348_00001.html?utm_source=chatgpt.com
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢143·ï¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡ÙÍøÍÑ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿WebÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô
ÆâÍÆ¡§¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
Í¸ú²ó¼ý¿ô¡§143¥µ¥ó¥×¥ë
¢£¥µ¥Þ¥êー
(1)¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î³èÍÑ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´ÂÎ¤Î87%¤¬¡Ö³èÍÑ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
(2)µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏÊÌ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞ¡¢2~10µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤ÎÌó90%¤¬¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢101µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Ç¤ÏÌó50%¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ³Êº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
(3)Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â³èÍÑ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ
Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¿¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬61%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÈ´¿è¡Ë
¿ÍºàºÎÍÑ´ØÏ¢¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìó87%¤ÎÊý¤¬¡Ö³èÍÑ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
1µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞ¡¢2～10µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï9³äÁ°¸å¤ÎÊý¤¬¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¡¢100µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î³ä¹ç¤¬50%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¾ðÊóÇÄ°®¤¬¿Ê¤à·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤/¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î³ä¹ç¤¬61%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ç§ÃÎ¤ä¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤½¤¦¡×¡Ê20%¡Ë¡¢¡Ö¾ò·ï¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡Ê15%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ ¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙ¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¹Í»¡
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤Ï°ìÄê¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î61%¤ÎÊý¤¬¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¿¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î¤¦¤Á96%¤ÎÊý¤¬¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ÎÍ°Õ¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸²Ãø¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢µòÅÀ¡¦Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Û¤É¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È´ØÏ¢¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ï½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤äÃÏÊý´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤ä¼þÃÎÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦É¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡¿Í¤ÎÊý¸þ¤±HP¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://sharefull.com/client/ (https://sharefull.com/client/)
¡Ú±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡Û
¢£¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¡ã https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ¡ä
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¸Ä¿Í¡×¤È¡Ö¤³¤ÎÆü¡¦¤³¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤¿¤é¤¤¤ÆÍß¤·¤¤´ë¶È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°Ã»´ü¿Íºà³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¾ò·ï¤Îµá¿Í¤òÃµ¤·¡¢ÌÌÀÜ¤äÍúÎò½ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤°¤Ë±þÊç¡¦½¢¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢WEB¤«¤éÂ¨»þ¤Ë1ÆüÃ±°Ì¤Çµá¿Í¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¢¶È¾ò·ïÌÀ¼¨¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿·×»»¡¦µëÍ¿¿¶¹þÂå¹Ô¤Ê¤ÉÏ«Ì³´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ò¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¥¢¥×¥ê¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢1,100Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä·Ï¤ä·Úºî¶È·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢Excel¤äPowerPointÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¢¶È·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥æー¥¶ー¤¬Â¿¿ôÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play Store¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¹ç·×¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¢£SaaS·¿¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¡ã https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ¡ä
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¤Ï¡¢°û¿©¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥·¥Õ¥È´õË¾¼ý½¸¡¢¥·¥Õ¥ÈºîÀ®¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ´Ö¤Î¥Ø¥ë¥×Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤ÊSaaS·¿¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ç¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤ä¡¢¥·¥Õ¥ÈÉ½ºîÀ®¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
¢£¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÈÃ¯¤â¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¤Ò¤í¤²¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2019Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ã»´ü¿Íºà³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£PERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¥°¥ëー¥×¡ã https://www.persol-group.co.jp/ (https://www.persol-group.co.jp/)¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ødoda¡Ù¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£