CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¡ÖASUENE¡×¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤Î¹ñºÝµ¬³ÊISO14064-3¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü
¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×¤Ï¡¢BSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤È¤·¤¿GHGÇÓ½ÐÎÌ·×»»¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»»Äê¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂÅÅöÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖASUENE¡×¤Ï2022Ç¯¤ÎISO14064-3¼èÆÀ¸å¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÎÊÑ¹¹¤ò·Ð¤Æ¡¢AI»»Äêµ¡Ç½¡¢¼«Æ°¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢ºï¸º»Üºö´ÉÍý¡¢³«¼¨»Ù±ç¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢²þ¤á¤ÆÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±ÂÅÅöÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»»Äê¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀµ³ÎÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§¾Ú¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨Í×·ï¤ÏµÞÂ®¤Ë¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSSBJ¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à°Ñ°÷²ñ¡Ë´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯µ¤¸õ´ØÏ¢¾ðÊó¤Î³«¼¨¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¼êºî¶È¤Î»»Äê¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¹¹¿·¤ä»»Äêº¬µò¤Î´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨²½¤·¡¢·×»»¥ß¥¹¤ä´ÆººÂÐ±þ¤ÎÈó¸úÎ¨À¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»»Äê¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢»»Äê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹ñºÝµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬´ë¶È¤Î¿®ÍêÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖASUENE¡Êµì¡§¥¢¥¹¥¼¥í¡Ë¡×¤Ï2022Ç¯¤Ë¤âISO14064-3¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å3Ç¯´Ö¤ÇAI»Ù±ç¡¢¼«Æ°¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºï¸º»Üºö´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Êµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·Ð¤Æ¤â»»Äê¤ÎÀµ³ÎÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖASUENE¡×¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤Î¹ñºÝµ¬³ÊISO14064-3¤Ë½àµò¤·¤¿¸¡¾Ú¤ò´°Î»¤·¡¢BSI¤è¤êGHGÇÓ½Ð¡¦ºï¸ºÎÌ¤Î»»Äê¡¦Êó¹ð¡¦¸¡¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÅÅöÀ¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ê¤ÉÀè¿Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»»Äê¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ëÀºÅÙ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤º°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î³«¼¨¤ä´Ä¶¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¥Çー¥¿¤Î¿®ÍêÀ¤ÎÃ´ÊÝ¤ä´ÆººÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖASUENE¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎISO14064-1Ç§¾Ú¼èÆÀ¤äÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢SSBJ¡¢CDP¡¢SBTi¤Ê¤É³°ÉôÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë»»Äê¥Çー¥¿¤Îº¬µò¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BSI¤Ë¤è¤ëÊÝ¾Ú¤Î³µÍ×
¡¦ ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¡§CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×
¡¦ ÊÝ¾Ú¤ÎÆâÍÆ¡§ISO14064-1:2018¤ª¤è¤ÓGHG¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î»»ÄêÊýË¡¤ª¤è¤ÓÊó¹ðÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ðÊó¤òÈ÷¤¨¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½
¡¦ÂÐ¾Ý¹àÌÜ¡§GHGÇÓ½ÐÎÌ¡ÊScope1¡¢Scope2¡¢Scope3¡Ë
¡¦ ÊÝ¾Ú¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤¿´ð½à¡§ISO14064-3¤ª¤è¤ÓBSI¤ÎÄê¤á¤ë¼ê½ç
¡¦ ÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤·¤¿Æü¡§2025Ç¯11·î28Æü
¥¢¥¹¥¨¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE¡×¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëScope1-3¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Î²Ä»ë²½¤äÊó¹ð¡¦¾ðÊó³«¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢CFP/LCA»»Äê¡¢CDP¡¢SBTi¡¢CSRD¡¢TCFD¡¢TNFD¡¢SSBJ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¬À©¤ä¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡¢¹ñÆâÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù/2025Ç¯7·îÄ´ºº»þÅÀ¡Ë¡£
ASUENE¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://asuene.com
¥¢¥¹¥¨¥Í¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE SUPPLY CHAIN¡×
¡¦GX¡¦ESG¿ÍºàÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASUENE CAREER¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§
¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê ¡ÖCarbon EX¡×
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¹¥¨¥Í¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡×
¡¦SaaS»ö¶È¼Ô¸þ¤±APIÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyflow¡×
¡¦GHGÇÓ½ÐÎÌ²Ä»ë²½¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖNZero¡×
»ñËÜ¶â¡§83²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§Founder ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-10-5 KDX¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë WeWork 4³¬
µòÅÀ¡§ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
URL¡§https://corp.asuene.com/