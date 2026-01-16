ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ø¤ó¤ÀAI¤¬¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ä¤µ¤Ë¤Á¥ê¥é¥¤¥È¡Ü¡×¤ò1·î17Æü¤ËÄó¶¡³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¹õÅÄÍ§»Ò¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì½ñ¤´¹¤¨»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ä¤µ¤Ë¤Á¥ê¥é¥¤¥È¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°9»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¤É¤¦½ñ¤±¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ø½¬¤·¤¿AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÄó°Æ¡×¤Ç²ò¾Ã¤·¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê
¡ÖÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤È¹Í¤¨¤ë
¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÀµ²ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤¬ÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ñ¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Åú¤¨¤ò°ì¤Ä¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë2¤Ä¤Î½ñ¤´¹¤¨°Æ¤ò¡ÖÄó°Æ¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤¬½Ð¤·¤¿°Æ¤ò¡¢¿Í¤¬Áª¤Ó¡¢·èÄê¤¹¤ë¡×¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÌÂ¤¤¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¡¢¼«Áö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑ´¹¥¤¥áー¥¸¡Û¸¶Ê¸¡Ê¾å¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¸Ì®¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°×¤·¤¯¡×¡Ö°×¤·¤¯¡×¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤òAI¤¬Äó°Æ¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÉ½¸½¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- ¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÀìÌç²È¤ËÍê¤àÍ½»»¤¬¤Ê¤¤
- ¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
- ³°¹ñ¿ÍÂÐ±þ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤
¡Ö¤ä¤µ¤Ë¤Á¥ê¥é¥¤¥È¡Ü¡×¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¶ìÏ«¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¡ÖÊý¸þÀ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¤ä¤µ¤Ë¤Á¥ê¥é¥¤¥È¡Ü¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
£±¡¥ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÎÉ¼Á¤ÊÄó°Æ¡×
Ã±¤Ê¤ëµ¡³£ËÝÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÀìÌç²È¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿¼«Á³¤ÊÉ½¸½¤ò2¥Ñ¥¿ー¥óÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥½¼¼Â¤ÎÂ¿µ¡Ç½¡ÊËÝÌõ¡¦¥ë¥Ó¡¦Ê¬¤«¤Á½ñ¤¡Ë
½ñ¤´¹¤¨Äó°Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ê¥ë¥Ó¡Ë¤ÎÉÕÍ¿¡¢Ê¬¤«¤Á½ñ¤¡¢10¸À¸ì¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Åö¶¨²ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë½ñ¤´¹¤¨¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢·àÅª¤ÊÄã¥³¥¹¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó¡ÛÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤ÈÆ±Åù¤Î¹©Äø¤ò¡¢AI¤Ë¤è¤êÌó1/132¤Î¥³¥¹¥È¤Ë°µ½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó¡Ê300Ê¸»ú¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Û
½¾Íè¡ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë½ñ¤´¹¤¨¡Ë¡§Ìó5,800±ß
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÊAI¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¡Ë¡§Ìó44±ß ¢¨
(¢¨¥é¥¤¥È100¥×¥é¥ó¤Ç2²óÊ¬¤ÎÊÑ´¹¤È¤·¤Æ»î»»¡£½¾ÍèÈæ Ìó1/132¤Î¥³¥¹¥È)
¢£ ¤Ê¤¼¡¢1·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Î¤«
1995Ç¯1·î17Æü¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ë¤è¤êÈòÆñ¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ºÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¶µ·±¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é31Ç¯¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Î¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿»þ¤Î¡Ö¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤¤¡£
¤½¤Î·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¥ê¥êー¥¹Æü¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂåÉ½Íý»ö ¹õÅÄÍ§»Ò ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·î17Æü¤Ï¡¢42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢11ºÐ¤ÎÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Çºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤ÏÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£ ¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ú¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¡ÛÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊUI¡£½ñ¤´¹¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ê¥ë¥Ó¡Ë¤äÊ¬¤«¤Á½ñ¤¡¢Â¿¸À¸ìËÝÌõ¤â¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¤ä¤µ¤Ë¤Á¥ê¥é¥¤¥È¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë
URL¡§ https://yasanichi-rewrite.jp/
¼ç¤Êµ¡Ç½¡§½ñ¤´¹¤¨Äó°Æ¡Ê2¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë¡¢¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢Ê¬¤«¤Á½ñ¤¡¢Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡§
ÌµÎÁ¤ª¤¿¤á¤·¡§30²ó
¥é¥¤¥È100¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É300¡§·î³Û5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë Â¾
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¹õÅÄÍ§»Ò
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ17ÈÖ11¹æ¥Ñー¥¯¥Ï¥¤¥ÄÃÓÂÞ1105¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¸¦½¤¡¦¹Ö±é¡¢½ñ¤´¹¤¨¥µー¥Ó¥¹¡¢Åººï¡¦Ç§¾Ú¥µー¥Ó¥¹
URL¡§ https://yasacommu.or.jp/