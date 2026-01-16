¡Ö¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡×¡ß¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Ìî ºâ¾æ¡¢°Ê²¼¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¶äº²¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡×¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇãÊª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡×¡ß ¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ³µÍ×
´ü´Ö
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ
ÆÃÅµÆâÍÆ
1. ¡Ô¥ä¥Þ¥À¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÆÃÅµ¡Õ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÎÂè°ìÃÆ¡§4¼ï¡Ï2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÎÂèÆóÃÆ¡§5¼ï¡Ï2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÎÂè°ìÃÆ¡§4¼ï¡Ï¡¡
¡ÎÂèÆóÃÆ¡§5¼ï¡Ï
2. 15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷
¡¡¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡õ¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡¦¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£³. 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡¡ ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
[Tecc LIFE SELECT¡¢LABI LIFE SELECT¡¢LABIÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ê41Å¹ÊÞ¡Ë¸ÂÄê¡ö]
¡ÎÂè°ìÃÆ¡Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÎÂèÆóÃÆ¡Ï¼Ò°÷¾ÚÉ÷¥«ー¥É¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÎÂè°ìÃÆ¡Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡ÎÂèÆóÃÆ¡Ï¼Ò°÷¾ÚÉ÷¥«ー¥É
¡Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¹ÆâÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¡ª¡ö¡Õ
¥ä¥Þ¥À¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡¢Ëü»ö²°3¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¹ÆâÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÂÐ¾Ý¡Ê¼Â»Ü¡ËÅ¹ÊÞ
¡ÎTecc LIFE SELECT¡Ï
°°ÀîÅ¹¡¢À¶ÅÄÅ¹¡¢»¥ËÚËÜÅ¹¡¢»¥ËÚËÌ33¾òÅ¹¡¢È¡´ÛËÜÅ¹¡¢À¹²¬ËÜÅ¹¡¢ÀçÂæ¤¢¤¹¤ÈÄ¹Ä®Å¹¡¢Á°¶¶µÈ²¬Å¹¡¢
½ÕÆüÉôËÜÅ¹¡¢¥à¥µ¥·µ×´î¾Ô³÷Å¹¡¢¶¹»³Å¹¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÀÁÀ¾ËÜÅ¹¡¢ÂÎ©ÃÝ¤ÎÄÍÅ¹¡¢¹ÁËÌ¥»¥ó¥¿ーÅ¹¡¢
¾ÅÆîÊ¿ÄÍÅ¹¡¢²£ÉÍËÜÅ¹¡¢Ä¹ÌîSBCÄÌ¤êÅ¹¡¢¾¾ËÜËÜÅ¹¡¢¿ÜºäÅ¹¡¢¹â²¬Å¹¡¢Ìî¡¹»Ô¸æ·ÐÄÍÅ¹¡¢
¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÂç³ÀÅ¹¡¢New°ìµÜÅ¹¡¢°ñÌÚÌÜ³ÀÅ¹¡¢¿À¸Í¿â¿åÅ¹¡¢²Ã¸ÅÀîËÜÅ¹¡¢¿À¸ÍËÜÅ¹¡¢É±Ï©ËÜÅ¹¡¢
ÆôºêÅ¹¡¢Ê¡»³Å¹¡¢ÆÁÅçËÜÅ¹¡¢¹â¾¾½ÕÆüËÜÅ¹¡¢¹âÃÎËÜÅ¹¡¢Ê¡²¬»ÖÌÈËÜÅ¹¡¢·§ËÜ½ÕÆüÅ¹
¡ÎLABI LIFE SELECT¡Ï
¹âºê¡ÊLABI 1¡Ë¡¢ÉÊÀîÂç°æÄ®¡¢³ý¥öºê¡¢¤Ê¤ó¤Ð¡ÊLABI 1¡Ë¡¢ÀéÎ¤
¡ÎLABI¡Ï
ÃÓÂÞËÜÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥Þ¥À¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://cdn.mymd.jp/sp/static/img/fmc/2026/0117_gintama-cp/
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤Ï
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë7,300ËüÉô¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¶äº²¡Ù¡Êºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó&·à¾ì¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£
2006Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢µÙ»ß¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä13Ç¯¤ËÅÏ¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£·à¾ìÈÇ¤Ï2011Ç¯¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¶äº² ¿·Ìõ¹ÈºùÊÓ¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ11²¯±ß¡Ë¡¢2013Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¶õÃÎ±Ñ½©½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¶äº² ´°·ëÊÓ Ëü»ö²°¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ17²¯±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2021Ç¯1·î¤Ë¸¶ºî¤Î¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ19²¯±ß¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¾®Àâ¡Ö£³Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¡ÊÃø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î¡¿¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤â¥Æ¥ìÅì·ÏÎóÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÌó20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶äº²¡×20¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È ¡§https://anime-gintama.com/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/gintamamovie
YouTube¡Ø¶äº²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù ¡§https://www.youtube.com/@gintama_channel_official