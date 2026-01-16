¡ÚÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÛAI¡ßHR Conference¤ËÅÐÃÅ·èÄê¡ª¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖÌ¥Î»¡×¤·¡¢¡Ö±þÊç¡×¤ØÆ³¤¯¡ØºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Î¼ÂÁ©½Ñ
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£ ´î±Ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖAI¡ßHR Conference ÄäÂÚ¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤« ～Ì¤Íè¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëHR～¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ CMO/CPO¤Î±ÛÃÒ Æ»É×¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
AI¡ßHR Conference ¤Ë¥ß¥¤¥À¥¹¼¹¹ÔÌò°÷ CMO/CPO¤Î±ÛÃÒ Æ»É×¤¬ÅÐÃÅ
¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖÌ¥Î»¡×¤·¡¢¡Ö±þÊç¡×¤ØÆ³¤¯¡ØºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Î¼ÂÁ©½Ñ
― ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÊýË¡ ―
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ò¡¢¸õÊä¼Ô¤Î±þÊç³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ö4M¡Ê¸«¤Ä¤±¤ë¡¦Ì¥Î»¤¹¤ë¡¦Æ³¤¯¡¦¸«¶Ë¤á¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤ËºÇ¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÌ¥Î»¡×¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¡Öµá¿ÍÉ¼¤Î¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡×¼êË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¬ÀÏ¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤ò"Ã±¤Ê¤ëÀ©ÅÙ"¤«¤é"ºÎÍÑ¤ÎÉð´ï"¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¡×¤È¡Ö¿Í¤Î¼Â¹ÔÎÏ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡☑︎´ë¶È¤Î¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¦CHRO¡¦·èºÛ¼Ô
¡¡☑︎·Ð±Ä´ë²è/¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿ÊÃ´Åö¡¢HRBP
¡¡☑︎AI/¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ôー¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹Ã´Åö
¡¡☑︎ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦ÄêÃå¤ò¡È¼ÂÁõ¡É¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤¿¤¤Êý
¡¡☑︎¼ÒÆâ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ä±¿ÍÑÀß·×¤Ç¡¢AI³èÍÑ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ê ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ë
¡¡¡¦AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ºÎÍÑ～ÄêÃå¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÀß·×¡ÊÉôÊ¬ºÇÅ¬¤«¤éÃ¦µÑ¡Ë
¡¡¡¦¡ÖAI¤ËÇ¤¤»¤ë¡¿¿Í¤¬Ã´¤¦¡×¤Î¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×
¡¡¡¦ÀºÅÙ¡¿¸øÊ¿À¡¿Ç¼ÆÀ´¶¤Ê¤É¡¢°Õ»×·èÄê¤¬Æñ¤·¤¤ÏÀÅÀ¤ÎÀ°Íý¤ÈÈ½ÃÇ´ð½à
¡¡¡¦¼ÒÆâ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë»È¤¨¤ëÏÀÅÀ¡¦¸À¸ì²½¡ÊÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ë
¡¡¡¦ÌÀÆü¤«¤éÆ°¤±¤ë¶ñÂÎ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦±¿ÍÑ¡¦¿Ê¤áÊý¡Ë
¡Ú¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡ÙÅÐÃÅ¤Î¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¥Æー¥Þ¡§¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó05¡Û ¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖÌ¥Î»¡×¤·¡¢¡Ö±þÊç¡×¤ØÆ³¤¯¡ØºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Î¼ÂÁ©½Ñ¡¡― ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÊýË¡ ―
¼Â»ÜÆü¡§ 2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡¡12:50-13:30¡Ê40Ê¬¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥¯¥é¥Ö ¼¹¹ÔÌò°÷
¶Í»³ ½©¹Ô »á
MBA¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡¦IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸´ÉÍý»Î¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î»ÎÊÝÍ¡£2004Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìËÌ±Ä¶È½ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ½Ð¸þ¤·¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤ËÃå¼ê¡£¸½ºß¤ÏËÜ¼Ò¤ËÌá¤ê±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´É¾¸¡£
Ç¯´Ö100¼Ò°Ê¾å¤ËË¬Ìä¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£
¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷/CMO/CPO
±ÛÃÒ Æ»É×
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·Ð¸³¤òµá¤áÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥í¥ì¥¢¥ë¤Ç¹ç·×13Ç¯´Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥æ¥Ë¥êー¥Ð¤Ç¤ÏLUX¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¤½¤·¤Æ»ñÀ¸Æ²¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëHQ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î¸å¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆLenovo¤ÈNEC¤Î2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅý³ç¡£¸½ºß¤Ï¡¢HR¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥ß¥¤¥À¥¹(³ô)¤Ë¤Æ¡¢¸½¿¦¤Ë½¢¤¯¡£¹ñÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÇÀ®¸ù¤ä¼ºÇÔ¡¢ºÃÀÞ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎHR¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö³èÌö¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡×¤ä¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡Ö¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¹Ö±é¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê :
https://ryo-ma.art/conference2026
AI¡ßHR Conference ¥³¥ó¥»¥×¥È
ÄäÂÚ¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤« ～Ì¤Íè¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëHR～
AI¡ßHR Conference ÄäÂÚ¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤« ～Ì¤Íè¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëHR～
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦ÄêÃå¡¦¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò²£ÃÇ¤·¡¢AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë ¡È°Õ»×·èÄê¤È¼ÂÁõ¡É ¤ò¡¢Á´12¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÁíÀª24Ì¾¡Ë¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÆñ¡¢Áá´üÎ¥¿¦¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡£¿Í»ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤ÏÊ£»¨²½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI/¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÄäÂÚ¤¹¤ë¤Î¤«¡£AI¤ÈÀïÎ¬¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³¤ËÍî¤Á¤ëÎ³ÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤È¡Ö¼ÂÁõ¤Î¥ê¥¢¥ë¡× ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§AI¡ßHR Conference¡¡ÄäÂÚ¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«～°ÍÍê¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëHR～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë10:00-18:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRYOMA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ryo-ma.art/news/ai-hr-conference-2026
ÃæÅÓºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÎÍÑ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¥ß¥¤¥À¥¹ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿4M2K¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëºÎÍÑ¶¯²½¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦½é¢¨1¤ÎºÎÍÑ¡¦Å¾¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºÎÍÑ¡¦Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖºÎÍÑÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖºÎÍÑÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºÎÍÑ³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖºÎÍÑÎÏ¡×¤ò¼´¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ÚºÎÍÑ¶¯²½¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö4M2K¡×¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)¢¨2¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î²ò·è¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ýー¥È£±.¡§ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¤äAIÅù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ËºÎÍÑ³èÆ°»Ù±ç
ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥¹ç¤È¤Îº¹°Û¤ä¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Çµá¿¦¼Ô¤¬¡Ö±þÊç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×µá¿ÍÉ¼¤ÎÀß·×¤«¤é±þÊçÂ¥¿Ê¤Þ¤Ç¤ò¡¢AIÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ìó60Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤Î¡Ö²ÄÇ½À¿ÇÃÇ¡×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Íºà¤ä´ë¶È¤¬µá¤á¤ëºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ýー¥È£².¡§¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Å¤¯¤ê¤Î»Ù±ç
ºÎÍÑ¸å¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ù¥¤µ¡Ç½¤ä¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¸¤á¤¿½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÝÂê¤ä²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÈ¿¥²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿¦¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¿ÇÃÇ¥²ー¥à¡×¡ÊÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ë¤È¡Ö¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¿ÇÃÇ¡ÊÆÃÀ¿ÇÃÇ¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦ÇÛÃÖ¡¦°éÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ê2023Ç¯5·î¡¿Ì¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½Ä´¤Ù¡Ë
¢¨2¡§¡Ö4M2K¡×¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆ³¤¯4¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¡¦ÆÏ¤±¤ë¡×¡ÖÌ¥Î»¤¹¤ë¡×¡ÖÆ³¤¯¡×¡Ö¸«¶Ë¤á¤ë¡×¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡Ö´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ø¤¹
4M2K¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¥¤¥áー¥¸
´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¥µー¥Ó¥¹
¡¦Ëè·î´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ä¥Áー¥à¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë²Ä»ë²½¤Ç¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤äÎ¥¿¦¤ÎËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹ÁÈ¿¥¥µー¥Ù¥¤(https://corp.miidas.jp/landing/survey)¡×
¡¦½¾¶È°÷¤Î¼õ¹ÖÍúÎò´ÉÍý¤äÍý²òÅÙ¥Æ¥¹¥È¤Î¼Â»Ü¤â²ÄÇ½¤Ê200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¡¦¸¦½¤¹ÖºÂ¡Ö³èÌö¥éー¥Ë¥ó¥°(https://corp.miidas.jp/landing/learning)¡×
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤ÇÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)
¡¦À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ç½¾¶È°÷¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¥µー¥Ó¥¹(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)
¡¦Â¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¥êー¥Á¤·¡¢ÀìÌç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¡£É¬Í×¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤ò»öÁ°ÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³ºÅö¸õÊä¼Ô¤Ø¼«Æ°¤Ç¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷¿®¤Ç¤¡¢ºÎÍÑÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥×¥é¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)
¡¦¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー³èÍÑ¹ÖºÂ¡§https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses
¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¿ÇÃÇ¥²ー¥à¸¦½¤¹ÖºÂ¡§https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses
▶︎¡Ö¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¿ÇÃÇ¡ÊÆÃÀ¿ÇÃÇ¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ú¤³¤Á¤é¤«¤é»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://corp.miidas.jp/documents)¡Û¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎHRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤ò¸£°ú¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î´ë¶È¤Î¿Íºà¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯7·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í»öÉôHR¥¢¥ïー¥É2019¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ¿ÍºàºÎÍÑ¡¦¸ÛÍÑÉôÌç¡×(https://hr-award.jp/2019/prize.php)ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè8²ó HR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂç¾Þ¡Ö¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡×(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖITreview Best Software in Japan 2025¡×TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)¤ËÁª½Ð¡¢¡ÖITreview Grid Award 2025 Fall¡×(https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html)¤Ë¤Æ¡¢5ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ÖBOXIL SaaS AWARD Autumn 2025¡×¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¡ÖGood Service¡×¤ËÁª½Ð(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£ ´î±Ù
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-20-8 ¼÷¥Ñー¥¯¥Ó¥ë8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Å¾¿¦»Ù±ç¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó±¿±Ä
¸ø¼°HP¡¡ ¡§https://corp.miidas.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ß¥¤¥À¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóPR °ÂÉô
E-mail¡§miidas-pr@miidas.jp¡¡