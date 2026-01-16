¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÀ¸¤¸¤ë¿Í¸¢¿¯³²¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡Ö¼«³Ð¡×¤òÂ¥¤¹¡ãÅìÍÎÂç³ØSDGs NewsLetter Vol.42¡ä
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤°¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÀ¸¤¸¤ë¿Í¸¢¿¯³²¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï´ë¶È¤Ë¿Í¸¢¥ê¥¹¥¯¤ÎËÉ»ß¡¦·Ú¸º¤ò²Ý¤¹Ä¬Î®¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ëµ¬ÈÏ¤ÎÍ¸úÀ¤äÂÅÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µ¬ÈÏ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¤ÎÂçÌî½Ú¶µ¼ø¤¬¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê
¨¡¨¡¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Î³µÍ×¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ê£»¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯¤äÎô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¸¢¿¯³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÝ¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢³¤³°¤Ë¤¢¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¿Í¸¢¿¯³²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎË¡ÍýÏÀ¤Ç¤ÏÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÌäÂê¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª¤ËÊÌ¿Í³Ê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄ¾ÀÜÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Â¾¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¼«¹ñ¤ÎË¡Î§¤äºÛÈ½½ê¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¹ñ²È´Ö¤Î´Ø·¸¤òµ¬Î§¤¹¤ëË¡¤¬´ë¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È°ìÈÌÅª¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ç¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ïºö¤ò¸«½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¸¶Â§¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢¿Í¸¢ÊÝ¸î¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç´ë¶È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÎ®ÄÌ²áÄø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡Ö¿Í¸¢¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¿Í¸¢DD¡Ë¡×¤ÎË¡µ¬À©²½¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò´ë¶È¤ä¹ñ²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤â´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÍýÏÀÎ©¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·ûË¡³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢´ë¶È³èÆ°¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡¤Î¤¢¤êÊý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¨¡¨¡´ë¶È¤Ø¤Î¿Í¸¢DD¤ÎµÁÌ³²½¤ò¡¢·ûË¡³Ø¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¢ÍøÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢EU°è³°¤ò´Þ¤à´ë¶ÈÅù³èÆ°¤ÎË¡µ¬À©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä´ë¶ÈÎÑÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤¬´ë¶È¤Ë¿Í¸¢DD¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êË¡Î§¤Ç´ë¶È¤Î¹ÔÆ°¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ûË¡³ØÅª¤Ë¿Í¸¢DD¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¤Î¼«Í³¡Ê·ûË¡22¾ò¡Ë¡×¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤Ë´ð¤Å¤¯É¬Í×¤«¤Ä¹çÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬À©¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÊÁ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ï»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾Êý¡¢À©Ìó¤ÎÄøÅÙ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ¬À©¤Ï±Ä¶È³èÆ°¼«ÂÎ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤Î´Ë¤ä¤«¤µ¤ä¶áÇ¯¤ÎÈ½Îã¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿Í¸¢DD¤ÎµÁÌ³²½¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ç¤Ï¹ç·û¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Ù¤ÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©Ìó¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¡×¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î·ûË¡³Ø¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÍø±×¤Ç¤¢¤ë¤È°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿Í¸¢DD¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÆâ´ë¶È¤Î¸¢Íø¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ·½â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤ò¹ñÆâ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«³Ð¤È¹ÔÆ°¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¥ë¡¼¥ë·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¨¡¨¡¡Ö¿Í¸¢¤ÎàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÂ¤¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸»ºÎ®ÄÌ²áÄø¤Ç¿Í¸¢¿¯³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¾¦ÉÊÎ®ÄÌÌÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤äÏ«Æ¯¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«³Ð¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸¢¤ÎàìáÓ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Í¸¢¿¯³²¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ç´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î³µÇ°¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÎ®ÄÌ¤È¤¤¤¦¡Ö¥â¥Î¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸øÀµ¤Ê¼è°ú»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÅö¤ËÍø±×¤òÆÀ¤ë¡ÖÉÔÅöÍøÆÀ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤ò¡¢Æ»ÆÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ô¾ì¤ä¤½¤³¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Ãá½ø¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡¿Çî»Î¡ÊË¡³Ø¡Ë¡¢Ë¡Ì³Çî»Î¡ÊÀìÌç¿¦¡Ë
ÀìÌçÊ¬Ìî¡§·ûË¡³Ø¡¡¸¦µæ¥¡¼¥ï¡¼¥É¡§·ûË¡¡¿À©ÅÙÏÀ¡¿·ÐºÑÅª¼«Í³¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡¡Ãø½ñ¡¦ÏÀÊ¸Åù¡§¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢ÊÝ¸î¡×²£ÂçÆ»Áï¤Û¤«ÊÔ¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¤ë·ûË¡¡Ù¡Ê¹°Ê¸Æ²¡¢2021Ç¯¡Ë230-245ÊÇ¡¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë·ûË¡³Ø¡§¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤¬µá¤á¤ë·ûË¡³Ø¤Î°ì»îÏÀ ¡×·ûË¡¸¦µæ13¹æ¡Ê2023Ç¯¡Ë77-85ÊÇ
