¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡×¥°¥Ã¥º¤¬Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

£±·î£±£¶Æü(¶â)¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª

±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿¢ÌÚ±ÑÂ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍ¾²Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¡Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢IP¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£







¡Ú¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡Û

¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://dfx.theshop.jp

È¯Çä³«»ÏÍ½ÄêÆü¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê¸ø³«

¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û













²èÁü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û

©¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA/¤Í¤³¤Ñ¡¼¤È¤Ê¡¼¤º

¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û

¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é...?¡×Í­Ì¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ìþ¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¿·Å¸³«¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦...!?

¥­¥¸¥È¥é¡¢¥Á¥ã¥È¥é¡¢¥ß¥±¤Ë¥·¥í¥Í¥³¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤Í¤³¡ßÀÎÏÃ¤ÇÁ´¿ÍÎàÌþ¤µ¤ìÉ¬»ê!

²Ä°¦¤¤¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë!

¸ø¼°¥µ¥¤¥È

neko-mukashibanashi.com/

¸ø¼°X

x.com/neko_mukashi_PR/

¸ø¼°TikTok

tiktok.com/@neko_mukashi_pr/

¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û

X¡Êtwitter) ¡§@dflicense

¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¸¦µæ³«È¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊCG¥â¥Ç¥ëÀ©ºîµ»½Ñ¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì¹çÀ®¤ÎVFX¡¢ºî²è¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¼ÂÀÓ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¡ÖGANTZ:O¡×¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡×¤Ê¤É¡£

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£

