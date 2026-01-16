¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡×¥°¥Ã¥º¤¬Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª
£±·î£±£¶Æü(¶â)¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿¢ÌÚ±ÑÂ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍ¾²Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢IP¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡Û
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://dfx.theshop.jp
È¯Çä³«»ÏÍ½ÄêÆü¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê¸ø³«
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
²èÁü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
©¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA/¤Í¤³¤Ñ¡¼¤È¤Ê¡¼¤º
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é...?¡×ÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ìþ¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¿·Å¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦...!?
¥¥¸¥È¥é¡¢¥Á¥ã¥È¥é¡¢¥ß¥±¤Ë¥·¥í¥Í¥³¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤Í¤³¡ßÀÎÏÃ¤ÇÁ´¿ÍÎàÌþ¤µ¤ìÉ¬»ê!
²Ä°¦¤¤¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë!
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
neko-mukashibanashi.com/
¸ø¼°X
x.com/neko_mukashi_PR/
¸ø¼°TikTok
tiktok.com/@neko_mukashi_pr/
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X¡Êtwitter) ¡§@dflicense
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¸¦µæ³«È¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊCG¥â¥Ç¥ëÀ©ºîµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì¹çÀ®¤ÎVFX¡¢ºî²è¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¼ÂÀÓ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¡ÖGANTZ:O¡×¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡×¤Ê¤É¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.dfx.co.jp/contact/
