¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î80%°Ê¾å¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¡£¿Ê²½ÈÇ¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È Advanced Æ³Æþ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
2¿ÍÌÜ¤Î¡ÖZendesk AI Agent Technical Expert¡×Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¶¯²½¤Ø
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼ÆÃ²½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸Í ¹À¼ù¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§7093¡¢°Ê²¼¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZendesk¡Ê°Ê²¼ Zendesk¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È Advanced Æ³Æþ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖZendesk AI Agent Technical Expert¡×»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô2Ì¾ÇÚ½Ð¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Zendesk AI Agent (Ultimate) Technical Expert ¤Ï Zendesk AI Agent Technical Expert ¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¿Í¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤«¤éAI·¿¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¤Î²ÝÂê
AI¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¡Ö½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ä¡¼¥ë¤Îµ¡Ç½¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡× ¤ÈÂª¤¨¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬AI¤ò½¬½Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÁØ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒËþÂÅÙ¤È¸úÎ¨²½¤Î¼Á¤ò¸þ¾å
¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Zendesk¤«¤é¡ÖAI ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈAdvanced¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢80%°Ê¾å¤Î¼«Æ°²½¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¡¢³Æ´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È Advanced Æ³Æþ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È Advanced Æ³Æþ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ³Æþ»Ù±ç¤ÈÈ¼Áö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
AIÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤ÏÆ³Æþ»þ¡Ê¥ª¥ó¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ³Æþ¸å¡Ê¥ª¥ó¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½¤ÈÍø³èÍÑ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»·¹¸þ¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ù¡¼¥¹¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°²½Î¨¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤ÈÄ´À°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¸ÜµÒ¤ÎAIÍøÍÑÄêÃå¡Ê¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÇ½Æ°Åª¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦È¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
ZendeskÆ³Æþ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§https://cs-studio.adish.co.jp/service/zendesk-support
¡Ê¢¨1¡Ë 2025Ç¯6·î4Æü¤Ë°ì¿ÍÌÜ¤ÎÇ§¾Ú¢¨¢¨¡¢Æ±Ç¯9·î17Æü¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÇ§¾Ú
¢¨¢¨»²¹Í¡§¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤Î¡ÖZendesk AI Agent (Ultimate) Technical Expert¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢Âè°ì¹æ»ñ³ÊÊÝÍ´ë¶È¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡¡
https://www.adish.co.jp/news/20250818_corp/
¡Ê¢¨2¡ËZendesk¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½Ã£À®Î¨
¢£¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2014Ç¯10·î1Æü¡ÊÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡§7093¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸Í ¹À¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ1-21-8¡¡¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¸ÞÈ¿ÅÄ»³¼êÄÌ¥Ó¥ë6³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.adish.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹/¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾ïÃó¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¦ÈðëîÃæ½ý¤ª¤è¤Ó±ê¾åÂÐºö
¡¦³Ø¹»¸þ¤±¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤áÂÐºö
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó ÇòÉ¦
¡¡Tel¡§03-5759-0334¡ÊÂåÉ½¡ËMail¡§info@adish.co.jp
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://x.gd/UPidb
¡Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô¡¡
Tel¡§03-5759-0334¡ÊÂåÉ½¡Ë
»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://cs-studio.adish.co.jp/service/zendesk-support
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://cs-studio.adish.co.jp/ja/service/sas
