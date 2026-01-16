¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ×¸«³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¡ÛÀ¸³è´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø²Ê¡¡ÀÐÅÏ¥¼¥ß✕¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Î<Âè3ÃÆ>¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÐÅÏ¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ(³ô)¥¨¥à¥¢¥¤¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¶¨Æ¯¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿©°é¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ³«È¯¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥½¡¼¥¹2¼ï¡Ö¤Ò¤Æù¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ó¡¼¥ó¥º¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¤È¡ÖÈÁÎ©¤È¤¤Î¤³¤ÎÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é¿©ÉÊÀìÌç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢¡Ö¿©»ö¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«¿È¤Î¼ê¤Çº£¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡×¤òº£Ç¯ÅÙ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥½¡¼¥¹¤ËÌîºÚ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤âÆ±»þ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤Ù¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â3-4Ç¯À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆüÄø¡ä
³ØÀ¸¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»î¿©¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡Æü»þ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¡¡AM 11¡§30¡Á13¡§30¡¿PM 15¡§00¡Á17¡§00
¢¡¾ì½ê¡§¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°5Å¹ÊÞ¡ÊºûÄÍÅ¹¡¢¾®ÀÐÀîÅ¹¡¢¿·¾®´äÅ¹¡¢ÀÐ¿À°æ¸ø±àÅ¹¡¢Çò¶â¹âÎØÅ¹¡Ë
ºÇ´ó¤ê¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÀ¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹♫
¡ö (³ô)¥¨¥à¥¢¥¤¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ú»°±Û°ËÀªÃ°¥°¥ë¡¼¥×¡Û¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ° NEWS¡ö
https://www.im-food.co.jp/news/13719.html
¡ãÀÐÅÏ¥¼¥ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
ÀÐÅÏ¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢¿©°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅ¸¼¨¤ä¾®³Ø¹»¤Ø¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿©°é³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿©Âî¤ØÆÏ¤±¡¢¤ª¤¤¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ×¸«³Ø±à ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3941-9160
FAX¡§03-3941-8162
¥á¡¼¥ë¡§h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター
