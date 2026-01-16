¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ç±º¹©Âç¡¢JAXA±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ë»²²è¡¡1²¯2ÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò3D¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ËÉºÒ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹âÅÙ²½
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã¡Ë¤¬Ï¢·Èµ¡´Ø¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯²ÝÂê¤¬¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Î±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¡ÊÂèÆó´ü¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤È¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤Î»ÔÀî³Ø¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¡ÊÌó1²¯2ÀéËü¿Í¡Ë¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÒ³²È¯À¸»þ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äËÉºÒ´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÌÏ¤·¤¿1²¯2ÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò3D¶õ´Ö¤Ç²Ä»ë²½
±ÒÀ±´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸Ä¾¸å¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç
Ê¿»þ¤ÎËÉºÒ·±Îý¤«¤éÍ»ö¤Î°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¤ò³«È¯
À¤³¦Í£°ì¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇËÉºÒ¤Ë¹×¸¥
»ÔÀî¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿Í¸ý¹½À®¤ä¼Ò²ñÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿Ìó1²¯2ÀéËü¿ÍÊ¬¤Î¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Í¤Î¹ÔÆ°¼çÂÎ¡Ë¡×¤¬°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊD2J¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¤³¤ÎD2J¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¤ò¡¢3¼¡¸µ¶õ´Ö¾å¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÆ°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÒÀ±´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²È¯À¸¸å¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤ËÂ¨»þÈ¿±Ç¤·¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤äÈï³²³ÈÂç¤ÎÍ½Â¬¡¢ÂÐ±þÊý¿Ë¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÂò¾ðÊó
µ»½Ñ³«È¯Ê¬Ìî¡¦¥Æ¡¼¥Þ
±ÒÀ±Åù¡ÊÂèÆó´ü¡Ë¡ÖÃÏµå´Ä¶±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑ¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¡×
µ»½Ñ³«È¯²ÝÂêÌ¾
¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼ËÉºÒÂÐ±þAI±ÒÀ±´ÑÂ¬»Ø´ø¤È¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×³«È¯¡×
ÂåÉ½µ¡´Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿
Ï¢·Èµ¡´Ø
¡ü¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¢¡ü»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡ü±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡üÅìµþ³¤¾å¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡üÅìµþÂç³Ø¡¢¡ü·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢¡ü¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø
±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤È¤Ï
±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ï¡¢»º³Ø´±¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤ÎÃæ³Ëµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ËÀßÃÖ¤·¤¿´ð¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦Âç³ØÅù¤¬Ê£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ë¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö±§Ãèµ»½ÑÀïÎ¬¡×Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çÆ³¤Î²¼¡¢4ÉÜ¾Ê¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤òÄê¤á¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤ä¸ÄÊÌ¤Îµ»½Ñ³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÄê¤á¤ë¼Â»ÜÊý¿Ë¤òºöÄê¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç³Ø¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ³«È¯¡¢µ»½Ñ¼Â¾Ú¡¢¾¦¶È²½Åù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô ´ë²è¹Êó²Ý
Î©´ä
½»½ê¡§¢©135-8548¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§3-7-5
TEL¡§03-5859-7070
FAX¡§03-5859-7071
¥á¡¼¥ë¡§koho@ow.shibaura-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
