ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¤¬³«³Ø60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢½éÂå¥¹¥Ý¡Ý¥ÄÄ£Ä¹´±¤ÎÎëÌÚÂçÃÏ»á¤Ë¤è¤ëµÇ°¹Ö±é²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÌÚÆâ½¨¼ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø±àÁÏÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«³Ø60¼þÇ¯µÇ°¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¤¬2025Ç¯¤Ç³«³Ø60¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢½éÂå¥¹¥Ý¡Ý¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ç¡¢ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÂçÃÏ»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é³Ø¤ó¤À¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤«¤é¤â¤Î¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¼«¿È¤¬Áª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡£ÍÄ»ù¶µ°é¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â±þ¤¸¡¢ÍÄ»ù´ü¤Î±¿Æ°¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤È¿¼¤¯ÀÜ¤¹¤ëÊÝ°é¼Ô¤Î½ÅÍ×À¤òÏÃ¤·¡¢ÊÝ°é¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ã»´üÂç³ØÀ¸¡¢ËÜ³Ø¶µ¿¦°÷¡¢°ìÈÌÄ°¹Ö¼Ô¤Þ¤Ç³§¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÍÄ»ù¶µ°é¡¢ÊÝ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¤Ç¤Î¼¨º¶¤òÆÀ¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÎÉ¤¤»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡Ê»²¹Í¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¡¡Ü´¤ÎÌÚ¥Û¡¼¥ë¡Ê3¹æ´Û1³¬¡Ë
¹Ö»Õ¡¡¡§ÎëÌÚ ÂçÃÏ»á
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢½éÂå¥¹¥Ý¡Ý¥ÄÄ£Ä¹´±¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë
¹Ö±é²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é³Ø¤ó¤À¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤«¤é¤â¤Î
Ä°¹Ö¼Ô¡§ÍÄ»ù¶µ°é²Ê³ØÀ¸¡Ê142Ì¾¡Ë¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¡Ê52Ì¾¡Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡Ê20Ì¾¡¦Âç³Ø¶µ¿¦°÷´Þ¤à¡Ë
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø³ØÄ¹ ÌÚÆâ½¨¼ù °§»¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³ØÆ±Áë²ñ¡Ö¶ÍÏÂ²ñ¡×²ñÄ¹ ±óÆ£ÍÎ»Ò»á °§»¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹Ö»Õ¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎëÌÚÂçÃÏ»á¤Ë¤è¤ëµÇ°¹Ö±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Áµ¿±þÅú
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³ØÍÄ»ù¶µ°é²ÊÄ¹¡¡¾¾ËÜ½ã»Ò ¼Õ¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎëÌÚ»á¤È Ä°¹Ö¼Ô¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ
¢£ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¤Î³µÍ×
¡¡ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¤Ï¡¢1965Ç¯¤ËËÌ¶è½½¾ò¤ÎÃÏ¤Ë½÷»ÒÃ»´üÂç³Ø¤È¤·¤Æ³«³Ø¤·¡¢2025Ç¯¤Ë³«³Ø60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¡Ê¹ñÊ¸Àì¹¶¡¢±ÑÊ¸Àì¹¶¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤«¤é¶µ°é¤ÎÌç¸Í¤ò³«¤¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÍÄ»ù¶µ°é²Ê¤òÁýÀß¤·¤Æ¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¸²Ê¤Ï¸À¸ìÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¤Ë²þ¾Î¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿´Íý²Ê¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤Îºþ¿·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¤ÏÃË½÷¶¦³Ø²½¡£¤µ¤é¤ËÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø»Ò¤É¤â³ØÉô¤¬½½¾ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¡¢Ã»Âç¤ÈÂç³Ø¤Î¶¦Â¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ã»Âç¤ÈÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤¬Æ±¤¸¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤¦´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢Âç³Ø¤ä³Ø²Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ê¤É¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤ÏÍÄ»ù¶µ°é²Ê¤ÎÃ±²Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î¿¼²½¡¢ÊÝ°é¼ÔÍÜÀ®¹»¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¤òÀßÃÖ¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÀ®ÆÁ³Ø±à¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³Ø±àÁÏÎ©100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¦Âç³ØÌ¾¡§ ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø
¡¦½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÌ¶è½½¾òÂæ1-7-13
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ³ØÄ¹¡¡ÌÚÆâ ½¨¼ù
¡¦ÁÏÎ©Ç¯¡§ 1965Ç¯
¡¦URL¡§ https://www.tsu.ac.jp
¡¦Ë¡¿ÍÌ¾¡§ ³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÀ®ÆÁ³Ø±à
¡¦½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÌ¶èËÅç8-26-9
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ Íý»öÄ¹¡¡ÌÚÆâ ½¨¼ù
¡¦ÁÏÎ©Ç¯¡§ 1926Ç¯
¡¦URL¡§ https://www.tokyoseitoku.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÀ®ÆÁÃ»´üÂç³Ø¡¡ÍÄ»ù¶µ°é²Ê
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è½½¾òÂæ1-7-13
TEL¡§03-3908-4530
