ç±²ê¼ð¤Î²èÁüµ¯¸»¤Î²òÌÀ¡Á¤¤¤Ä¤«¤é¼ðáç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡Á¡ÊËÌÎ¤Âç³Ø¡Ë
¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉôÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¤Î½Å»ÞÎÊÂÀ½õ¶µ¡¢¼Æ¸¶°ìÍÛ½Ú¶µ¼ø¡¢·¨Éô½Ó¹¨¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ÅçÂç³ØÉÂ±¡Î×¾²¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼À¸ÊªÅý·×¼¼¤ÎÅÏ¶¶Ì÷Çî»Î (Á°½êÂ°¡§ËÌÎ¤Âç³ØÉÂ±¡Î×¾²¸¦µæÉô)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢IDH ÌîÀ¸·¿ç±²ê¼ð¤Î²èÁü³ØÅªµ¯¸»¤Ï¡¢²èÁü¾åç±²ê¼ð¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»þÅÀ¤è¤ê¤â 0.83 Ç¯Á° (·îÃ±°Ì¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó10¥ö·îÁ°)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢²èÁüµÚ¤ÓÊ¬»Ò³ØÅª²òÀÏ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026 Ç¯1·î3ÆüÉÕ¤Ç¡¢Neuro-Oncology Advances ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ IDHÌîÀ¸·¿ç±²ê¼ð¤Î¿äÄê¤µ¤ì¤ë²èÁü³ØÅªµ¯¸»¤Ï¡¢²èÁü¾å¤Çç±²ê¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë»þÅÀ¤è¤ê¤â0.83Ç¯Á°(95%¿®Íê¶è´Ö¡§0.66-1.10 Ç¯)¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦ OECD¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÎMRIÊÝÍ¿ô¤Ï¿Í¸ý100Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê57.39Âæ¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯À¤³¦Âè°ì°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£É¬Á³Åª¤Ë MRI »£±ÆÎ¨¤â¹â¤¯¡¢µ©¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Îç±²ê¼ðÈ¯¾ÉÁ°¤Î²èÁü¤ÎÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ EGFR¡¢PTEN¡¢CDKN2A¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ô¡¼¿ô°Û¾ï¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¾ÉÎã¤Î²èÁü³ØÅªµ¯¸»¤ÏÌó 2.27 Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬»Ò³ØÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤êµ¯¸»¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ç±²ê¼ð´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤éºÇ¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼ðáç¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£´Ë½ù¿Ê¹Ô¤ÊÎÉÀÇ¾¼ðáç¤Ç¤¢¤ì¤Ð·Ð»þÅª¤Ë²èÁü·Ð²á¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÀè¹Ô¸¦µæ¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ðáçÀ®Ä¹¤ÎÄøÅÙ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ç±²ê¼ð¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤¤Ç¾¸¶È¯°À¼ðáç¤Ç¤¢¤ê¡¢²èÁü¾åÉÂÊÑ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ê¼£ÎÅ²ðÆþ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ç±²ê¼ð¤Ï 10Ëü¿Í¤Ë 6¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´õ¾¯¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï·Ð»þÅª²èÁü·Ð²á¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢È¯À¸µ¯¸»¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ËË³¤·¤¯¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉÔÌÀ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿Þ1¤Ïç±²ê¼ð¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê²èÁü½ê¸«¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü½ê¸«¤òÇ§¤á¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ê¼£ÎÅ²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ç±²ê¼ð¤Î¼«Á³Îò¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî¤Ë²¿¤«¤·¤éÊÌ¤ÎÍýÍ³¡¢Îã¤¨¤ÐÇ¾¥É¥Ã¥¯¤äÆ¬Éô³°½ý¡¢ÊÌ¤ÎÇ¾¼À´µ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼ÌÜÅª¤Ê¤É¤ÇÆ¬Éô¤Î²èÁü¸¡ºº¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²áµî²èÁü¤Ç²¿¤âÉÂÊÑ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ç±²ê¼ð¤Î²ê¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈù¾®¤ÊÉÂÊÑ¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²èÁü¤³¤½¤¬ç±²ê¼ð¤Î²èÁü¾å¤Îµ¯¸»¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ2¤Ï¿Þ1¤ÈÆ±°ì´µ¼Ô¤Î²èÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢7.5¥ö·îÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èù¾®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¸åÊý»ëÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð°Û¾ï½ê¸«¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
¡¡¼«¸³Îã¤Îç±²ê¼ðÁ´Îã¤Ç¡¢ç±²ê¼ð»ØÅ¦°ÊÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÍ¤¹¤ë¾ÉÎã·²¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý·×³ØÅª¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æç±²ê¼ð¤Î²èÁü³ØÅªµ¯¸»¤ò¿äÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²èÁü¾å¿ÇÃÇ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë0.83Ç¯Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿ (¿Þ3)¡£
²òÀÏÂÐ¾Ý¡§¿·µ¬¤Ëç±²ê¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ 312 Îã¤Î¼«¸³Îã¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÍýÍ³¤Ç¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¯Á°¤Ë²èÁü¸¡ºº¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë67Îã¤Î¾ÉÎã¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹Ô¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ç±²ê¼ð¤ÎÊ¬»Ò³ØÅªµ¯¸» (²èÁüµ¯¸»¤È°Û¤Ê¤ê°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¯¸»)¤Ï²èÁü¿ÇÃÇ¤Î2-7Ç¯Á°¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü»£±Æ´Ö³Ö¤¬2Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢³î¤Ä¼ðáç¤òµ¿¤¦ÉÂÊÑ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÉÎã¤ò½ü¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë44Îã¤Î¾ÉÎã¤ò²òÀÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü²òÀÏ¡§³Æ¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô²ó¤Î²èÁü¤«¤é¼ðáçÂÎÀÑ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÎÀÑ¤È¥Õ¥©¥í¡¼´Ö³Ö¤òlinear radial growth model ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº®¹ç¸ú²Ì¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Æ¾ÉÎã¤Ë¤ª¤±¤ëç±²ê¼ð¤Î²èÁü³Øµ¯¸»¤ò¿äÄê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¸ÇÄê¸ú²Ì¤Î·¹¤¤ª¤è¤ÓÀÚÊÒ¤È¤½¤ÎÉ¸½à¸íº¹¤òÍÑ¤¤¤Æç±²ê¼ð¤Î²èÁü³ØÅªµ¯¸»¤ò¥³¥Û¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÍ¤È¤·¤Æ¿äÄê¤·¡¢Fieller¤ÎÄêÍý¤Ë¤è¤ê95%¿®Íê¶è´Ö¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»Ò³ØÅª²òÀÏ¡§ç±²ê¼ð¤Ë¹âÉÑÅÙ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÊ¬»Ò°Û¾ï (TERT, EGFR, CDKN2A, PTEN)¤Èµ¯¸»¤Î´ØÏ¢¤â²òÀÏ¤·¡¢EGFR¡¢CDKN2A¡¢PTEN¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¥³¥Ô¡¼¿ô°Û¾ï¤òÇ§¤á¤Ê¤¤ç±²ê¼ð¾ÉÎã¤Ç¤Î²èÁüµ¯¸»¤Ï 2.27 Ç¯¤ÈÍ°Õ¤ËÄ¹¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ (¿Þ4)¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Çç±²ê¼ð¤Î²èÁüµ¯¸»¤ò¿äÄê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ç±²ê¼ð¤¬²èÁü¾åÀ¸¤Þ¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð²á¤òÃ©¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼À´µ¤Î°ìÀ¸¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÁ´ÂÎÁü¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤(¿Þ5)¡¢¢MRI¤Î¥Õ¥©¥í¡¼´ü´Ö¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê(0.66Ç¯°ÊÆâ)¡¢¤Þ¤¿¡¢£ç±²ê¼ð¤Î°ÀÀ³Ê½Ð¸½Á°¤ÎÁá´ü¼£ÎÅ²ðÆþ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤Ç¤¡¢ç±²ê¼ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ´ÉÍýÀïÎ¬¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÂÂÖÉÔÌÀ¤Î°Û¾ï¿®¹æ¤¬MRI¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾Íèç±²ê¼ð¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤ò»öÁ°¤ËÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
·ÇºÜ»ï¡§Neuro-Oncology Advances
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Retrograde Longitudinal Imaging Analyses of IDH-Wildtype Glioblastoma Reveal
¡¡¡¡¡¡¡¡Its Clinical Timeline from Radiological Birth to Death
Ãø¡¡¼Ô¡§Ryota Shigeeda, Ichiyo Shibahara, Yasushi Orihashi, Yoko Tanihata, Kazuko Fujitani,
¡¡¡¡¡¡¡¡Mariko Toyoda, Yuri Hyakutake, Hajime Handa, Madoka Inukai, Sumito Sato,
¡¡¡¡¡¡¡¡Mitsuhiro Shinoda, Hideto Komai, Kohei Uemasu, Takashi Kiga, Hiroyuki Koizumi,
¡¡¡¡¡¡¡¡Daisuke Yamamoto, Kazuhiro Miyasaka, Tomoko Sekiguchi, Chihiro Matsumoto, Mari Kusumi,
¡¡¡¡¡¡¡¡Hidehiro Oka, Takuichiro Hide, Toshihiro Kumabe
£Ä£Ï£É¡§https://doi.org/10.1093/noajnl/vdaf275
¡¦ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦Èñ (18K16569, 22K09291, and 25K22666)¡¢SRL¡¢²£»³Î×¾²ÌôÍý¡¢¶â¸¶°ìÏºµÇ°°å³Ø°å
¡¡ÎÅ¿¶¶½ºâÃÄ¡¢ÀÖ»Þ°å³Ø¸¦µæºâÃÄ¡¢¾å¸¶µÇ°À¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ¡¢ÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡¢Âç¼ùÀ¸Ì¿¸üÀ¸ºâÃÄ¡¢
¡¡All Kitasato Project Study¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢ã¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¢ä
¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉôÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø
¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡¼Æ¸¶°ìÍÛ
¡¡e-mail¡§shibahar@med.kitasto-u.ac.jp
¢ã¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¢ä
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍËÌÎ¤¸¦µæ½ê¡¡¹Êó¼¼
¡¡¢©108-8641ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â5-9-1
¡¡TEL¡§03-5791-6422
¡¡e-mail¡§kohoh@kitasato-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
