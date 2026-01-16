¥Ì¥ô¥©¥È¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹â½ÐÎÏ1.0W »ç³°(379nm)È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÎÌ»º¤ò³«»Ï
¥Ì¥ô¥©¥È¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢Ä¾·Â9.0mm¤ÎCAN¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸(TO-9)[1]¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶È³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹(*)¤Î¸÷½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¹â½ÐÎÏ1.0W »ç³°(379nm)È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶[2] ¡×¤ÎÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤È¹âÊüÇ®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íèº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃ»ÇÈÄ¹¡×¡Ö¹â½ÐÎÏ¡×¡ÖÄ¹¼÷Ì¿¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸[3]¸þ¤±¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷[4]¤ÎÈùºÙ²½¡¦À¸»º¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
(*)2026Ç¯1·î16Æü¸½ºßÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¡ÇÈÄ¹379nm¤ÇÏ¢Â³È¯¿¶(CW)¡¢¥±ー¥¹²¹ÅÙ(Tc) 25¡î¾ò·ï²¼¡¢TO-9 CAN¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¡Û
- ÇÈÄ¹379nmÂÓ¤Ç¥ï¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Î½ÐÎÏ1.0W¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¸þ¤±¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷¤ÎÈùºÙ²½¡¦À¸»º¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
- ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸ÊÈ¯Ç®¤äÃ»ÇÈÄ¹¸÷¤Ë¤è¤ëÁÇ»ÒÎô²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÊüÇ®¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¡¢¸÷³ØÁõÃÖ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¹×¸¥
- ¿å¶äÅôÂåÂØ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó[5]¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿À½ÉÊÁªÄê¤Î½ÀÆðÀ¤ò¸þ¾å
¡¡¡¡¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0238)
¡ÚÅö¼Ò¿·À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. ÇÈÄ¹379nmÂÓ¤Ç¥ï¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Î½ÐÎÏ1.0W¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¸þ¤±¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷¤ÎÈùºÙ²½¡¦À¸»º¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ï½¾Íè°Ê¾å¤Î¹âÀÇ½²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÈùºÙ²½¤ÏÊªÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ë¼ÂÁõ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿âÄ¾Êý¸þ¤ËÀÑÁØ¤·¤Æ¹â½¸ÀÑ²½¤¹¤ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¸å¹©Äø¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¡¦ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×´Ö¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÇÛÀþ·ÁÀ®¤Ï¡¢¿å¶ä¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÀþ¤Ç¤¢¤ëiÀþ (365nm)¤È¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê²óÏ©¸¶ÈÄ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Ïª¸÷µ»½Ñ¤¬¼çÎ®¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢Àß·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇÛÀþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÄ¾ÀÜÏª¸÷¡ÊÉÁ²è¡Ë¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷µ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÎÀß·×¤äÀ½Â¤¤ËÈ¼¤¦»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÁ²èÂÐ¾Ý¤ÎÉ½ÌÌ·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛÀþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÄ¾ÀÜ¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤äÊäÀµ¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸½ºß¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ø¤Î±þÍÑ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¸÷¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤Ï¡¢ÇÛÀþ¤ÎÈùºÙ²½¡¦ÀßÈ÷¤ÎÀ¸»º¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢iÀþ¸÷¸»(365nm)¤Ë¶á¤¤Ã»ÇÈÄ¹²½¤È¡¢¹â½ÐÎÏ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ìー¥¶Àß·×¡¦À½Â¤¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÈÄ¹379nm¡¢½ÐÎÏ1.0W¤Î»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÀ½ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸ÊÈ¯Ç®¤äÃ»ÇÈÄ¹¸÷¤Ë¤è¤ëÁÇ»ÒÎô²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÊüÇ®¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¡¢¸÷³ØÁõÃÖ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¹×¸¥
»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸÷ÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¡ÊWPE¡Ë[6]¤¬Äã¤¯¡¢¼«¸ÊÈ¯Ç®¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÃ»ÇÈÄ¹¸÷¤Ë¤è¤ëÁÇ»ÒÎô²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢1.0W¤òÄ¶¤¨¤ë¹â½ÐÎÏ¤Ç¤Î°ÂÄêÆ°ºî¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¸÷ÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¡×¤È¡ÖÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Æ¨¤¬¤¹¹âÊüÇ®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¡ÖÃ»ÇÈÄ¹¡×¡Ö¹â½ÐÎÏ¡×¡ÖÄ¹¼÷Ì¿¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢»ç³°(379nm)¡¢1.0W¤ÎÀ½ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ç³°¸÷¤òÍÑ¤¤¤ë¸÷³ØÁõÃÖ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¸÷ÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤
È¯¸÷ÁØ¤ä¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤áÁØ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔ½ãÊª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷¤ÎµÛ¼ýÂ»¼º¤äÆ°ºîÅÅ°µ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢ÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¸÷¤ËÊÑ´¹
¡¦ Ç®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Æ¨¤¬¤¹¹âÊüÇ®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ
¹âÇ®ÅÁÆ³ºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ºàÎÁ¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÇ®Äñ¹³¤òÄã¸º¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇ»Ò¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤·¡¢¹â½ÐÎÏ¤Ç¤Î°ÂÄêÆ°ºî¤ò¼Â¸½
3. ¿å¶äÅôÂåÂØ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿À½ÉÊÁªÄê¤Î½ÀÆðÀ¤ò¸þ¾å
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤Ë¤è¤ë¿å¶äÅôÂåÂØ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤äÀßÃÖ´Ä¶¡¢É¬Í×ÀÇ½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÀ½ÉÊÁªÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSPIE Photonics West 2026¡×¡¢ÆüËÜ¡¦²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖOPIE¡Ç26¡×¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑÅÓ¡Û
¡¡¡¦ ¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷
¡¡¡¦ ¼ù»é¹Å²½
¡¡¡¦ ¥Þー¥¥ó¥°
¡¡¡¦ 3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¦ ¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë
¡¡¡¦ ¿å¶äÅô¤ÎÂåÂØ¸÷¸»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É
¡ÚÂÐ¾ÝÉÊÈÖ¡Û¡¡¡¡
¡¡KLC330FL01WW
¡Ú»ÅÍÍ¡Û¡¡¡¡
¡¡¿·À½ÉÊ(»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶)
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/175698/table/5_1_a9516f68ec99415ac207f0e1508ec3e4.jpg?v=202601161152 ]
¡ÚÎÌ»º³«»Ï¡Û
¡¡2026Ç¯3·î
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
¡¡¥Ì¥ô¥©¥È¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡PR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NTCJ_PR@nuvoton.com
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
[1] TO-9 CAN
Ä¾·Â9.0mm¤ÎCAN·¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
[2] »ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶
¥Ôー¥¯ÇÈÄ¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½380nm°Ê²¼¤Î¥ìー¥¶¸÷¤òÈ¯¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÅö¼Ò¸Æ¾Î
[3] ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
Ê£¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸ÀÑ¤·¡¢ÀÇ½¡¦ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¼ÂÁõµ»½Ñ
[4]¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹Ïª¸÷
¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢Àß·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ðÈÄ¾å¤Î´¶¸÷ºàÎÁ¡Ê¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë¤òÄ¾ÀÜÏª¸÷¤·¡¢ÈùºÙ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥ìー¥¶¸÷¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ìー¥¶¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡ÊLDI¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë
[5] ¿å¶äÅôÂåÂØ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¿å¶äÅô¤ÎÈ¯¸÷µ±Àþ¤Ç¤¢¤ëiÀþ¡Ê365nm¡Ë¡¢hÀþ¡Ê405nm¡Ë¡¢gÀþ¡Ê436nm¡Ë¤òÂåÂØ¤¹¤ëÅö¼ÒÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¸Æ¾Î¡£»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¡Ê379nm¡Ë¤ä»ç¿§È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¡Ê402nm¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¡Ê420nm¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÈÍÑ¤òÄó°Æ
[6] ¸÷ÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¡ÊWPE¡Ë
ÅÅµ¤ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸÷½ÐÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶¤ÎÈ¯¸÷¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹¡£¥¦¥©ー¥ë¥×¥é¥°¸úÎ¨(Wall-Plug Efficiency: WPE)¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
-- SPIE Photonics West¤Ë¤Ä¤¤¤Æ --
2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¸÷³Ø¡¦¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹Å¸¼¨²ñ¡£¹ñºÝ³Ø²ñSPIE¡Ê¹ñºÝ¸÷¹©³Ø²ñ¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥ìー¥¶¤ª¤è¤Ó¸÷³Ø¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¸÷³Øµ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
SPIE Photonics West 2026, Nuvoton¥Öー¥¹WEB¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://spie.org/ExhibitorDetail?ExpoID=5022&ExhibitorID=105454)
-- OPIE¡ÊOPTICS & PHOTONICS International Exhibition¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ --
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¸÷µ»½Ñ¤È¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡£»º¶È¡¦³Ø½Ñ¡¦¸¦µæ´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
OPIE¡Ç26¤ÎWEB¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.opie.jp/)
¡Ú¥Ì¥ô¥©¥È¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ì¥ô¥©¥È¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNuvoton Technology Corporation Japan, Î¬¾Î¡§NTCJ¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËNuvoton Group¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NTCJ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÀìÌç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢ÀßÎ©°ÊÍè60Ç¯Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤òºÇÅ¬¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¡¢»º¶È¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.nuvoton.co.jp/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£