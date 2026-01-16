¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦40¤«¹ñ204¥Á¡¼¥à¤¬Ä©¤ó¤À³ØÀ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡ÖPioneer Award¡×¤ò¼õ¾Þ¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÖProva Tag ¡½ 3ÉÃ¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¿È¸µÇ§¾Ú¥¿¥°¡×---¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³ØÉô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤ÈÊÆ¹ñ½£Î©¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê³ØÄ¹ ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼TUJ¡Ë³ØÀ¸¤È¤Îº®À®¥Á¡¼¥à¡ÖPROVENEX¡×¤¬12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖTOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE¡ÊTGIC¡Ë¡×·è¾¡Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¼¡¤°¡ÖPioneer Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢À¤³¦40¤«¹ñ¤«¤é·×204¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢5Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÆ°²è¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ëÍ½Áª¤ò·Ð¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤Ë¤Ï12¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡PROVENEX¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î°Û¤Ê¤ëÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸Æ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¡¢¡ÖProva Tag ¡½ 3ÉÃ¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¿È¸µÇ§¾Ú¥¿¥°¡×¤È¤¤¤¦¿È¸µ¤ò3ÉÃ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ê¼¡À¤ÂåID¥¿¥°¤òÄó°Æ¡£¿È¸µ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢ÂðÇÛ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸ÜµÒ¤¬¤è¤êÁÇÁá¤¯Ç§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò°÷¾ÚÌÀ¤«¤é¸Ä¿Í¤Î·ÐÎò¾ÚÌÀ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÌÀ²ò¤µ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¡Ê±Ñ¸ì¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ë¤âÆ²¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÀÅùÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤³¤È¤¬¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TGIC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://tokyo-global-innovation-challenge.jp/
¢£ ËÜ³Ø¼õ¾Þ³ØÀ¸¡ÊPROVENEX¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¾åÁ°Çñ ÀéæÆ¡¡¡¡¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê3Ç¯¡Ë
ÁáÀî Êâ²Ö¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê3Ç¯¡Ë
ËÒ ½Õ²Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê3Ç¯¡Ë
ÉðÅÄ À¡¹á¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê2Ç¯ / ¸½ºßTUJÎ±³ØÃæ¡Ë
¢¨Â¾¡¢TUJ³ØÀ¸2Ì¾¤ò´Þ¤à·×6Ì¾
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
