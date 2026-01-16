²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ´é´ï¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉBrighte¤«¤é¡¢¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¿·²Á³ÊÅ¸³«¡ÖELEKI LIFT Natural¡×2026Ç¯1·î16ÆüÈ¯Çä
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶Àî À¿¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É Brighte¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ê¥Õ¥ÈÈþ´é´ï¡ÖELEKI LIFT¡Ê¥¨¥ì¥¥ê¥Õ¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖELEKI LIFT Natural¡Ê¥¨¥ì¥¥ê¥Õ¥È ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Îß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô75Ëü¸Ä*¹¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ°¦ÍÑ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉBrighte¤«¤é¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖELEKI LIFT Natural(¥¨¥ì¥¥ê¥Õ¥È ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¤Î¿·¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖELEKI LIFT Natural¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹âµ¡Ç½¤Ê¥ê¥Õ¥ÈÈþ´é´ï¡£¥¤¥ª¥óÆ³½Ð¤Ë¤è¤ëÌÓ·ê±ø¤ì¤Î½üµî¡¢¥¤¥ª¥óÆ³Æþµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊEMS¤ÈRF¡¢¤µ¤é¤ËÀÖÀÄLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£Æ©ÌÀ´¶*²¥±¥¢¤ä³Ñ¼Á¥±¥¢¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¤Î²þÁ±*³¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¿»Æ©*⁴¤Ê¤É¡¢1Âæ¤Ç15Ìò¤ÎÈþÍÆ¥Ëー¥º¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ»È¤¦Êý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¡£ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*⁵¤òÂ³¤±¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÈÀöÎý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄê¿§¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢»þ´Ö¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖELEKI LIFT Natural¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¤Î¿·²Á³Ê18,700±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÅ¸³«¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*¡¡¤ò¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³ÊÀßÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤¿¡ÖELEKI LIFT Natural¡×¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*⁵¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
ELEKI LIFT Natural ¡¡
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹âµ¡Ç½¡£¤½¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¥¤¥ª¥óÆ³½Ð¤Ë¤è¤ë±ø¤ì¤Î½üµî¡¢¥¤¥ª¥óÆ³Æþµ¡Ç½ÅëºÜ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊEMS¤ÈRFµ¡Ç½¡¢¤µ¤é¤ËÀÖÀÄ2¿§¤ÎLED¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£ËèÆü¤Î¤ªÈ©¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶*¹¥±¥¢¤ä³Ñ¼Á¥±¥¢¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¤Î²þÁ±*²¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¿»Æ©*³¤Ê¤É¡¢1Âæ15Ìò¤ÎÈþÍÆ¥Ëー¥º¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ELEKI LIFT Natural (¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó)
²Á¡¡³Ê¡§18,700±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
ÈÎÇäÀè¡§²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹(¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Û¤«)
*1¡§È©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý *2¡§È©¤òÀ°¤¨¤ë *3¡§³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡×
¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È°µÅÝÅª¸ÜµÒÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«¿®¤Èµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
X¡§@brighte__jp(https://x.com/brighte__jp)¡¡Instagram¡§@brighte.official(https://www.instagram.com/brighte.official/)
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://ai-robotics.co.jp/)¡¡
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤ÆD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÏ¢Â³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYunth(https://yunth.jp/)¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡×¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStraine(https://straine.jp/)¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£