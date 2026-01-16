¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö°Û¼ï¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¡×¤ò2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯¤È¶¦ºÅ
ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ï¡¢°Û¼ï¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¸ø³«¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯*1¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö°Û¼ï¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò½Ù²ÏÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÂè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÇÀ³ØÉô¤ÎÄ¹ÅèÈæÏ¤»Ö¶µ¼ø¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯CEO/¥Á¡¼¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢¤Î¼¹Åá°å¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î²Ï¹çÃ£Ïº¶µ¼øÂ¾4Ì¾¤Î¿Õ°Ü¿¢³°²Ê°å¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¡¢°Ü¿¢ÍÑ¿ÕÂ¡ÉÔÂ¤Î¼ÂÂÖ¤È°Û¼ï°Ü¿¢¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡¢°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢¤ÎÎÑÍýÅª²ÝÂê¤È¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¡¢°äÅÁ»Ò²þÊÑ¥É¥Ê¡¼¥Ö¥¿¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂèÆóÉô¤ÎÁí¹çÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢´µ¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤ò»ý¤ÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
°äÅÁ»Ò¤òÁàºî¤·¤¿¥Ö¥¿¤ÎÂ¡´ï¤ò°Ü¿¢¤ËÍÑ¤¤¤ë°Û¼ï°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î2¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¸¦µæ¹ñºÝ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¼ï°Ü¿¢ÍÑÂ¡´ï¥É¥Ê¡¼¥Ö¥¿¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤è¤ê¡Ö°åÎÅ¸¦µæ³«È¯³×¿·´ðÈ×ÁÏÀ®»ö¶È °åÎÅÍÑ¥Ö¥¿À½Â¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿´ðÈ×À°È÷¡×¤ÎÊä½õ¡ÊÂåÉ½µ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢Â¡´ï¥É¥Ê¡¼¥Ö¥¿¤ÎÀ½Â¤¡¦°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¤¡¼¥¸¥§¥Í¥·¥¹¼Ò¤ÈÌÀ¼£Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À°äÅÁ»Ò²þÊÑ¥Ö¥¿¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¸ÄÂÎ¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë40Æ¬°Ê¾å¤Î¿ÕÂ¡¥É¥Ê¡¼¥Ö¥¿¤ÎÀ¸»º¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¡¼¥¸¥§¥Í¥·¥¹¼Ò¤Î¼£¸³¤Ç¤Ï¡¢1ÎãÌÜ¤ª¤è¤Ó2ÎãÌÜ¤Î´µ¼Ô¤¬¼£¸³¤ÎÅþÃ£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë24½µ´Ö¤ÎÆ©ÀÏÎ¥Ã¦¤ò´û¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï°Û¼ï¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤ÎÊ¬Ìî¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÈÆ¤µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¼çºÅ¡Ê¶¦ºÅ¡Ë¡§ÌÀ¼£Âç³Ø¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯
¸å±ç¡§AMED¡¢NPOË¡¿Í¿ÕÂ¡¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 13¡§00¡Á16:30
²ñ¾ì¡§ÌÀ¼£Âç³Ø½Ù²ÏÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥í¥ó¥È1F Â¿ÌÜÅª¼¼
¡Ê¢©101-8301¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ1-1¡Ë
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ¡§»öÁ°¿½¹þÀ©
¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGRcD8h8REST0sxuPev0xn32Ulo2N6BDp9Qwz-RVkdBUQVdZRU02S0RISTBPMjVFRTBBVTBJVkFVUy4u
¡ãÂè°ìÉô ¹Ö±é¡ä
1. ²Ï¹çÃ£Ïº¡Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô³°²Ê³Ø¶µ¼ø / ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÁí¹çÉÂ±¡¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢¤Î¸½¶·¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾
2. ÅÄîµ°ìÀ®¡Ê°åÎÅË¡¿ÍÆÁ½§²ñ ¾ÅÆî³ùÁÒÁí¹çÉÂ±¡ ¿Õ°Ü¿¢¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë
ËÜË®¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¡´ïÉÔÂ¤Î¸½¾õ¤È¥É¥Ê¡¼ÉÔÂ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
3. ËÙÅÄµÀ¤É§¡ÊËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡ ¿ÕÈçÇ¢´ï³°²Ê³Ø¶µ¼¼½Ú¶µ¼ø¡Ë
°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢¤ÎÅ¸Ë¾¤ÈÆ©ÀÏ´µ¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤Ø¤Î´üÂÔ¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¡©
4. ¿ÀÎ¤ºÌ»Ò¡Ê¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ °å»öË¡À©¸¦µæÉôÄ¹¡Ë
°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤ò¤á¤°¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
5. Ä¹ÅèÈæÏ¤»Ö¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÇÀ³ØÉô¶µ¼ø / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯CEO/¥Á¡¼¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¿ÕÂ¡¥É¥Ê¡¼°äÅÁ»Ò²þÊÑ¥Ö¥¿¤ÎÆÃÄ§¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý
¡ãÂèÆóÉô Áí¹çÆ¤ÏÀ>
ÆüËÜ¤Ç¤Î°Û¼ï¿Õ°Ü¿¢Î×¾²±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´üÂÔ¡¢Å¸Ë¾¡¢²ÝÂê¤Ê¤É
¡ÚÃí¼á¡Û
¢¨1¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯
2017Ç¯ÀßÎ©¤ÎÌÀ¼£Âç³ØÈ¯¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¥Á¡¼¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¡Ä¹ÅèÈæÏ¤»Ö¡ÊÇÀ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°ÎØ¸¼ÆóÏº¡ÊµÒ°÷¶µ¼ø¡Ë¡¢¾ïÌ³¼èÄùÌò¡§Å·Ìî°Ý°ìÏº
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ã¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
ÌÀ¼£Âç³Ø ·Ð±Ä´ë²èÉô ¹Êó²Ý
TEL¡§03-3296-4082¡¡FAX¡§03-3296-4087¡¡MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp
¡ãÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¡¦¥á¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯
https://pormedtec.com/#contact
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó²Ý
TEL¡§03-3296-4082¡¡
FAX¡§03-3296-4087
¥á¡¼¥ë¡§koho@mics.meiji.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
