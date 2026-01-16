¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë13¤ÎÍ½Â¬
SAS¤ÎÀìÌç²È13¿Í¤¬¶ä¹Ô¶È³¦¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëµ»½Ñ³×¿·¡¢ÌÕÅÀ¡¢Å¾´¹ÅÀ¤òÍ½Â¬¡¢
¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¡È½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¸½¼Â¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñSAS Institute Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢SAS¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¶âÍ»¶È³¦¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼çÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äAI¤Î¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢¼«Î§·¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¸ÜµÒ¤È¤Î¼ÂÂÐ±þ¤òÃ´¤¤¡¢¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¤¬Ãæ³Ë¥ì¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¿®Íê¤¬Â¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢AI¤¬¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ë²Ì¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¤É¤¦È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¿®Íê¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ë
AI¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ç¡¢¤è¤ê¸¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¡È²áÅÙ¤Ê¼«¿®¡É¤ò»ý¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ï¡¢Í¿¿®´ÉÍý¡¢ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¤¨¡¢¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç¿×Â®¤Ë°Õ»Ö·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍ»¶È³¦¤¬ºÇ¤â¿Í´ÖÅª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿®Íê¡×¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿®Íê¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀÓ¤È¤È¤â¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¡¢¶ä¹Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¼çÆ³·¿¤Î°Õ»Ö·èÄê¤«¤éº¬µò¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿®Íê¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/gc/data-and-ai-impact-report.html ¡Ë¤ÏÌóÂ«¤«¤éÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ØÉ¸¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍ½Â¬¡¢°Õ»Ö·èÄê¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡¾Ú²ÄÇ½¤ÊÆ©ÌÀÀ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Í½Â¬¤Ï¡¢¿®Íê¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¡½ SAS ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥¢¥Ã¥È¥³¥¦¥¹¥¡ÊAlex Kwiatkowski¡Ë
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï²ÄÇ½À¤«¤é¼ÂÍÑÃÊ³¬¤Ø
2026Ç¯¤Ï¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÈ¾¼«Î§·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ÕµÁ¤¢¤ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤¬¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤âËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/whitepapers/intelligent-banking-the-future-ahead.html ¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î½èÍý¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ÎÄ´À°¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿ÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê°Õ»Ö·èÄê¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Àß·×¤ÎÊýË¡¤ä¡¢AI¤Î²ÁÃÍ¤ÎÂ¬ÄêÊýË¡¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎAIÅê»ñ³Û¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë670²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢°Õ»Ö·èÄê¤ä¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëËÜÈÖ´Ä¶¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬ºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÃÊ³¬¤ò½ª¤¨¡¢AI¤ò»º¶È²½¤·¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ò¼ý±×¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¶ä¹Ô¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½ SAS ¥ê¥¹¥¯¡¦ÉÔÀµÂÐºö¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥í¥¹¥Õ¥¡¥¹¡ÊDiana Rothfuss¡Ë
¡Ö½õ¤±¤Æ¡ªAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¾¡¼ê¤Ë900¥É¥ë¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡½¥í¥Ü¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¸å»ÏËö¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÀÕÌ³¤Ë
¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é·Ð±ÄÁØ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î±Æ¶Á¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤¬°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¹ØÆþ¤ò¼«Î§·¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ç¤Ï°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤ËÉÔÀµÂÐºö¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬Àµµ¬¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢ÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¶ä¹Ô¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤òÇ§¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ëº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ£»¨À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¡¼¥¯¥ó¡¢¹ÔÆ°Ç§¾Ú¡¢Æ°Åª¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤È¸ÜµÒ¤ÎÁÐÊý¤Î¼ý±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¦¥·¥Ë¥¢¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Ê¥¤¥Ð¡¼¥°¡ÊAdam Neiberg¡Ë
¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿±øÀ÷¤ËÈ÷¤¨¡¢¶ä¹Ô¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Î½ãÅÙ¤ò¼é¤ëÊÝ´É¸Ë¤ò¹½ÃÛ
¶ä¹Ô¤Ï¡¢À¸À®AI¤ä¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÃæ³Ë¥Ç¡¼¥¿¥ì¥Ý¥¸¥È¥ê¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿´°Á´À¤Î¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤Î¸ÄÊÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÊ¼ÁÌäÂê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¸À®AI¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¶Ë¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê·Á¤Ç¥¨¥é¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿±øÀ÷¤ÎÌäÂê¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼Â¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¿¿®¡¦ÉÔÀµ¡¦¥ê¥¹¥¯È½ÃÇ¤Î°Õ»Ö·èÄê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤äÏÄ¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¶ä¹Ô¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ´É¸Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤¬Ãæ³Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜÂ³¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½ SAS ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºÉÔÀµÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥É¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡ÊIan Holmes¡Ë
À¸À®AI¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬Èó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
2026Ç¯¡¢À¸À®AI¤Ï¡¢¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÅý·×³Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌò³ä¤ò¡¢Èó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ç²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÏËÄÂç¤ÊÈó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤«¤é°ÕÌ£¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¤Î80¡ó°Ê¾å¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤Ê¤É¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÏËèÇ¯50¡ó¡Á60¡ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÈRAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿×Â®¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹°Õ»Ö·èÄê¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¤è¤êÇ½Æ°Åª¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼çÆ³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤òÊÑ³×¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/whitepapers/transforming-risk-management-114285.html ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ¥ê¥¹¥¯¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦°Õ»Ö·èÄê¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ã´Åö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Æ¥ê¥µ¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡ÊTerisa Roberts¡Ë
¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤¬¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯²½¤ÇµÞÁý
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¡¢º£¸å¤Ï´¶¾ðÁàºî¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¿å½à¤Þ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½¾Íè¤Ç¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥ö·î¤òÍ×¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤â¡¢º£¤Ç¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÎÏ«ÎÏ¤Ç¼«Æ°²½¡¦¹âÂ®²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÄ¾´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¸ÜµÒ¤Î¡È´¶¾ðÅª¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤äAI¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶âÁ¬ÅªÂ»³²¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ëºñ¼è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½ SAS ¥ê¥¹¥¯¡¦ÉÔÀµ¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¹¥Á¥å¡¦¥×¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡ÊStu Bradley¡Ë
AIÅê»ñ¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ºÆÊÔ
¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥À¡¼³Æ¼Ò¤¬¹âÅÙ¤ÊAI¤ò¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¡¢º£¸å1Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòº£¤Î»ö¶ÈÇäµÑ¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î´ðÈ×¤òºþ¿·¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºÆÅê»ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËAI¤ò¸åÉÕ¤±¤¹¤ëº¤Æñ¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¶âÍ»ÈÈºáÂÐºöµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÊ£»¨¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇAI¼çÆ³¤ÎAML¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¡Ë¤ª¤è¤ÓÉÔÀµÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£SAS¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ACAMS¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¡Ê https://www.sas.com/en/whitepapers/global-aml-research-the-road-to-integration-114143.html ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï´û¤Ë¡¢AML¤Î¶áÂå²½¤ËAI¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç ËÌÆîÊÆ¥ê¡¼¥É¡¢¥Ù¥¹¡¦¥Ø¥í¥ó¡ÊBeth Herron¡Ë
AI¤È¥¯¥ª¥ó¥Ä¿®ÍÑ¤¬ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å
AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ª¥ó¥Ä¿®ÍÑÀïÎ¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢ÂåÂØ¥Ç¡¼¥¿¡¢Àè¹Ô¿®ÍÑ»ØÉ¸¤ò¿×Â®¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÒºÄ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³ÊÈ¯¸«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖºÄ·ô±¿ÍÑ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢³ÊÉÕ¤±Ãæ¿´¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢µ¡³£³Ø½¬¼çÆ³¤Î½ÀÆð¤Ê°Õ»Ö·èÄê´ðÈ×¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¸·³Ê¤Ê¥â¥Ç¥ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/news/press-releases/2025/november/model-predicts-credit-rating-changes.html ¡Ë¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Åê»ñ²È¤ÎÂ»¼ººï¸º¤Èµ¡²ñ³ÍÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ÄêÎÌÄ´ºº¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¥Ç¡¼¥¿¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¥Ø¥Ã¥É¡¢¥¹¥¿¥¹¡¦¥á¥ë¥Ë¥³¥Õ¡ÊStas Melnikov¡Ë
¥Ð¥Ö¥ëÇ§¼±·¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÉ¸½à¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡Ä¤Ê¤é¤Ê¤¤
2026Ç¯¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¶ä¹Ô¤ä»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ï¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢»ñ»ºÉéºÄ´ÉÍý¡ÊALM¡Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÇ§¼±·¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»ñ»º²Á³Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ëÍ×°ø¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ä°ì»þÅª¤Ê¥Ð¥Ö¥ëÍ×°ø¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï»ñ»º²Á³Ê¤¬µÞ·ã¤«¤Ä»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¾å¾º¤¹¤ëÍ×°ø¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2026Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¸½àÅª¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤ÏÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ SAS ÄêÎÌÄ´ºº¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¥Ç¡¼¥¿¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¶È³¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥í¡¼¡ÊRobert Jarrow¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÏÍýÏÀ¤«¤é¼ÂÁ©¤Ø
ÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤Î´ë¶È´Ö·èºÑ¤¬¡¢¿ôÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤À¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å1Ç¯¤Ç¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬¶ä¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â±¿ÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÃÊ³¬¤ØÆþ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶ä¹Ô¤Ï¹ñºÝÁ÷¶â¤ä¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¤Î¹âÂ®²½¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢Æ©ÌÀÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤´ÆººÀ¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ´ðÈ×¤Ç¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤Ë¸þ¤±¡¢¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Î¸¡Æ¤¤äÇ§²ÄÈ¯¹ÔÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤âÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î½é´ü¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñºÝ·èºÑ¤Î¶áÂå²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½ SAS ¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Á¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡ÊAML¡Ë¥ê¡¼¥É¡¢¥¢¡¼¥á¥É¡¦¥É¥ê¥Ã¥·¡ÊAhmed Drissi¡Ë
¥ê¥Æ¡¼¥ë¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¡¾ÚÃÊ³¬¤«¤éËÜ³ÊÅ¸³«¤Ø
2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¶ä¹Ô¤Ï¡¢Ì¾¾Î¤Ï²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢²¿¤é¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî12¡Á18¤«·î´Ö¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»î¸³±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¶ä¹Ô¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸¡¾ÚºÑ¤ßºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¸²Ãø¤Ê¼ý±×Áý²Ã¤òÊó¹ð¤·»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ê https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/commerce-media-in-retail-banking.html ¡Ë¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢2Ç¯°ÊÆâ¤ËÈó»ñ¶âÍø±×¤ò20¡Á30¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ¹¹ð»ö¶È³«È¯Ã´Åö¥Ø¥Ã¥É¡¢¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡ÊCornelia Reitinger¡Ë
¶ä¹Ô¤Ïµ¤¸õ¥ê¥¹¥¯¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ø
Ë½É÷±«¡¢»³²Ð»ö¡¢´³¤Ð¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¶ä¹Ô¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¸ÜµÒ¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢³ô¼ç¤«¤éµ¤¸õ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õ¥ê¥¹¥¯µ¬À©¤Ø¤ÎÉÔÅ¬¹ç¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤Ë½é¤á¤ÆÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¶ä¹Ô¤Ï¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤±¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¸õ¥ê¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¡Ê https://www.sas.com/en/whitepapers/climate-stress-testing-methodologies.html ¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁýÂç¤¹¤ë°µÎÏ¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õ¥ê¥¹¥¯¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤ò¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤è¤êÌ©ÀÜ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤ÈÅý¹ç¤Ï¡¢µ¤¸õ¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬ºÇ¶áÈ¯É½¤·¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ò½ä¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼Â¹Ô¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ SAS EMEA¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥×¥í¥Á¥ã¥ó¡ÊPeter Plochan¡Ë
¶âÍ»¶È³¦¤ÏÎÌ»ÒAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈôÌöÅª¿ÊÊâ¤Ø
2026Ç¯¤Ï¡¢ÎÌ»ÒAI¤¬¶âÍ»¶È³¦¤ÎÍÍÁê¤ò¤¤¤«¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¤«¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/news/press-releases/2025/may/quantum-ai.html ¡Ë¡¢¤½¤ÎÃû¤·¤¬½é¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸½¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎÌ»Ò¤È½¾Íè·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¼Â¾ÚÃÊ³¬¤«¤é¼ÂÍÑÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤äÉÔÀµÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤¬¤¤¤«¤ËºÇÅ¬²½¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢°Õ»Ö·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤Ë·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÀºÅÙ¡¢½ÓÉÒÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½ SAS ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥í¥¤¡ÊJulie Muckleroy¡Ë
Í½Â¬¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢²ò·èºö¤ò
AI¤¬¶âÍ»¶È³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢SASÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë13¤ÎÍ½Â¬¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¤Î2026Ç¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥È¥ì¥ó¥É¡Ê https://blogs.sas.com/content/predictions/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢SAS¤Î¶ä¹Ô¸þ¤±¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/industry/banking.html ¡Ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë°Õ»Ö·èÄê¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2025Ç¯12·î16Æü¤ËÊÆ¹ñSAS Institute Inc.¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/banking-predictions-2026.html ¡Ë¤ÎÀµ¼°¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
