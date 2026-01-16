²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¥«¥éーÅÐ¾ì¡ªÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉBrighte ¼¡À¤Âå·¿¥É¥é¥¤¥äー¡ÖSHOWER DRYER¡×¤Ë¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó2026Ç¯1·î16ÆüÈ¯Çä
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§⿓Àî À¿¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É Brighte¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿¥É¥é¥¤¥äー¡ÖSHOWER DRYER¡Ê¥·¥ã¥ïー¥É¥é¥¤¥äー¡Ë¡×¤è¤ê¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Îß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô75Ëü¸Ä¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Brighte¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸ÜµÒÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿Àß·×»×ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSHOWER DRYER¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¡¹¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëBrighte¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ë½¸¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥É¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£Ìó357g*¹¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2.58m³¡¿Ê¬*²¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷ÎÌ¤ÇÈ±¤òÁÇÁá¤¯´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷¤È¤È¤â¤ËÊ®¼Í¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¥È¥»¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢È±¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Ìó200¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×*³¡£´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´¥¤¯¤Î¤Ë¡¢´¥¤«¤Ê¤¤¡É¥É¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡ÖSHOWER DRYER¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥éー¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó¤Ç¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤È¾å¼Á¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¡£µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤¬¡¢ÀöÌÌ¶õ´Ö¤ä¥É¥ì¥Ã¥µー¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤»þ´Ö¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤»þ´Ö¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë°ìÂæ¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1 ËÜÂÎ¤Î¤ß *2 ¼«¼ÒÂ¬Äê¡¢¥Öー¥¹¥È¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÁõÃå¡¢3ÃÊÉ÷ÎÌ(¶¯)»þ *3 ¼«¼ÒÂ¬Äê¡£½é´ü³«È¯¸¡Æ¤ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡£¸ú²Ì¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤ä¸Ä¿Íº¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHOWER DRYER ¥·¥ã¥ïー¥É¥é¥¤¥äー¡Ê¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
²Á¡¡³Ê¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎ¡¡Ï©¡§²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ê¤É¡Ë
¡È´¥¤¯¤Î¤Ë¡¢´¥¤«¤Ê¤¤¡É¼¡À¤Âå·¿¥É¥é¥¤¥äー¡ÖSHOWER DRYER(https://brighte.jp/shop/products/BRT-SD173)¡×
½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¡¹¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉBrighte¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ë½¸¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥É¥é¥¤¥äー¡£Ìó357g*¹¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2.58㎥/Ê¬*²¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷ÎÌ¤ÇÂ®´¥¡£É÷¤È¶¦¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¥ß¥¹¥È¥»¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢È±¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Ìó200¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×*³¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´¥¤¯¤Î¤Ë¡¢´¥¤«¤Ê¤¤¡É¥É¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¸½ºß¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¡Ò¥Û¥ï¥¤¥È¡Ó¡Ò¥Ô¥ó¥¯¡Ó¤òÈ¯ÇäÃæ¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ò¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ó¤¬²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
*1¡§ËÜÂÎ¤Î¤ß *2¡§¼«¼ÒÂ¬Äê¡¢¥Öー¥¹¥È¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÁõÃå¡¢3ÃÊÉ÷ÎÌ(¶¯)»þ¡¡*3¡§ ¼«¼ÒÂ¬Äê¡¢½é´ü³«È¯¸¡Æ¤ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡£¸ú²Ì¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤ä¸Ä¿Íº¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡×
¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È°µÅÝÅª¸ÜµÒÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«¿®¤Èµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
X¡§@brighte__jp(https://x.com/brighte__jp)¡¡Instagram¡§@brighte.official(https://www.instagram.com/brighte.official/)
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://ai-robotics.co.jp/)¡¡
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤ÆD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÏ¢Â³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYunth(https://yunth.jp/)¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡×¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStraine(https://straine.jp/)¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£