Ä¹ºê¡¦ÇÈº´¸«Ä®¤Î¾¾²¼¥°¥ëー¥×¡¢AI¼ÒÄ¹¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÇÁÈ¿¥³×¿·¨¡·úÀß¡ß²¹Àô¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢°Û¶È¼ïÏ¢·È¤ò¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¤ÎÍýÇ°¤ÇAI¤¬24»þ´Ö¥µ¥Ýー¥È¨¡

³ô¼°²ñ¼ÒTHA(https://tha-inc.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³Ä«»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¡¦ÇÈº´¸«Ä®¤òµòÅÀ¤Ë·úÃÛ¶È¤ª¤è¤Ó²¹Àô¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²¼·úÀß(https://matsusita.co.jp/)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.373nodenen.com/about)¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¿»Æ©¤È¶ÈÌ³È½ÃÇ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿AI¥Äー¥ë¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³µÍ×
¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥àAI¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÀß¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¶È¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¶È¼ï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾²¼¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë·Ð±ÄÅ¯³Ø¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡×¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇº¤ß¤ä¶ÈÌ³¾å¤Îµ¿Ìä¤ËÂ¨ºÂ¤Ë²óÅú¡£¼ÒÄ¹¤¬½ÐÄ¥Åù¤ÇÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ AI¼ÒÄ¹Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¾¾²¼ÂåÉ½¤Ï¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ê½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ç¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¼Ò°÷¤¬È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÂ¨»þ¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¤ÈÀÜµÒ¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¿¦¼ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤â¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ö¾¾²¼¥¤¥º¥à¡×¤ò¿¼¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Î·Ñ¾µ¤È¿»Æ©¡§ ¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¤ä¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÀº¿À¤ò¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³ÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë¶µ°é¡¦¶¦Í¤¹¤ë¡£
- ¶ÈÌ³È½ÃÇ¤Î¼«Î§²½¥µ¥Ýー¥È¡§ ¼ÒÄ¹ÉÔºß»þ¤Ç¤â¡Ö¼ÒÄ¹¤Ê¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤òAI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬ÌÂ¤ï¤ºÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
- ¥°¥ëー¥×´ÖÏ¢·È¤Î¶¯²½¡§ °Û¤Ê¤ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¦ÄÌ¤ÎAI¥êー¥Àー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡£
¢£ AI¼ÒÄ¹¤È¤Ï
¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¤Ï¡¢ÈÆÍÑAI¤Ë¤è¤ëË×¸ÄÀ²½¤Î´íµ¡¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î¡Ö²ñ¼Ò¤é¤·¤µ¡×¤ò¼é¤ë¡¢´ë¶È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ´ë¶ÈÍýÇ°¤òÀ¸¤¤¿È½ÃÇ´ð½à¤ËÊÑ´¹ - ²áµî¤ÎÌÏÊï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê´ë¶ÈÍýÇ°¤òÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ÆóÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ë²ñ¼Ò¤é¤·¤¤²óÅú - RAGµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâÃÎ¼±¤Î¸¡º÷¡¦³èÍÑ¤È¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¸À¸ì²½¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²óÅú¤ò¼Â¸½¡£
- 24»þ´ÖÂÐ±þ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÁêÃÌÁë¸ý - ¼Ò°÷¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç - Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÍýÇ°¤òÀ¸¤¤¿È½ÃÇ´ð½à¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×AI¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ¤·¤¿¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§
- 2¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¡×
·úÀß¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶áÎÙÂÐ±þ¤«¤é¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Î¥Ü¥¤¥éーµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¾¾²¼ÂåÉ½¤ÎÃÎ¼±¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í³Ê¤È¡ÖÁªÂòÍýÏÀ¡×¤Î¼ÂÁõ
¡ÖAI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ò¤»¤º¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤òÎå¤Þ¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¿´Íý³Ø¤Î¡ÖÁªÂòÍýÏÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò°÷¤¬¼«È¯Åª¤Ë¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ³¤¤Þ¤¹¡£
- ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¡¦»ØÆ³
¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ»ØÆ³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Ã±¤Ê¤ëÂÐ½èË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç²óÅú¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñÏÃÎã
¢£ ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²¼·úÀß / ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾²¼ ÏÂÆÁ ÍÍ
¶È¼ï¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿´¡Ù¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£AI¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Þ¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¬ÉÔºß¤Î»þ¤Ç¤â¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎAI¤¬¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍê¤â¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÈº´¸«Ä®¤«¤é¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTHA ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾»³ Ä«»Ò
ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤µ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÍÍ¡¦¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ûー¥àÍÍ¤Î¡ØDNA¡Ù¤ò¡¢AI¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Ñ¾µ¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½Åª¤Ê¶ÈÌ³»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¾²¼¼ÒÄ¹¤Î²¹¤«¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤ä·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Þ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯³§ÍÍ¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëAI¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥³èÀ²½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²¼·úÀß¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ûー¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏ·´ÇÈº´¸«Ä®¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²¼·úÀß¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ûー¥à¡Ë¡Û
ÁÏ¶È50Ç¯°Ê¾å¡¢¡Ö¾Ð´é¤Å¤¯¤ê¡¢²È¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
½»½ê¡§Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏ·´ÇÈº´¸«Ä®Ä¹Ìî¶¿563-2
URL¡§https://matsuken-home.jp/ (https://matsuken-home.jp/)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¹©»ö¤ÎÀß·×»Ü¹©¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥àÅù
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤Î¡Ö¤Ï¤µ¤ß²¹Àô Åò¼£Ï°¡×¤ä¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆ«ÇÀ¥ì¥¹¥È¥é¥ó À¶½Ü¤Î¶¿¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏ·´ÇÈº´¸«Ä®Ä¹Ìî¶¿558-3
URL¡§https://www.373nodenen.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Ï¤µ¤ß²¹Àô¡ÖÅò¼£Ï°¡×¡¢Æ«ÇÀ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÀ¶½Ü¤Î¶¿¡×±¿±Ä
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤ËºÇ¶¯¤Î¶¯²½ËâË¡¤ò¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢
AIµ»½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊIT¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢ËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¼ÒÄ¹¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://ai-syacho.com/
