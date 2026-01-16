¡À¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éNew¥×¥é¥ó¡¿¡¡°éµÙÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢È¼Áö¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ø°éµÙ¥á¥ó¥¿ー¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª¥»¥ß¥Êー¤âÆ±»þ³«ºÅ
¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òfruor¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîÂ¼Ë®¸÷¡Ë¤Ï¡¢°éµÙÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢È¼Áö¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ø°éµÙ¥á¥ó¥¿ー¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢30～40Âå½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄ¹´üµÙ¶È¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢¼èÆÀ´ü´ÖÃæ¤ÎÇº¤ß¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▪️°éµÙ¥á¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥È¥ìー¥Êー¤¬¡Ö°éµÙ¥á¥ó¥¿ー¡× ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°éµÙÃæ¤äÉüµ¢¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÆ¯¤Êý¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¼Ô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Úー¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
1.¥¥ã¥ê¥¢¥È¥ìー¥Êー¤â¸½Ìò¥Þ¥Þ¡£µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥Ýー¥È
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥È¥ìー¥Êー¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¸½Ìò¥Þ¥Þ¡£ ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ÇÆâ¾Ê¡¦¸À¸ì²½¤ò¥µ¥Ýー¥È
¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢6,000·ï°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¡£ Æâ¾Ê¤ä¸À¸ì²½¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
3.¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó»Ù±ç
¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó·Á¼°¤Î¤¿¤á¡¢°éµÙÃæ¡¦Éü¿¦¸å¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÇº¤ß¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤ò½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL: https://www.meetcareer.net/ikukyu
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Ê°éµÙÃæ¤Ë¡È¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É | Éü¿¦Á°¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ°¤¨¤ë¡Ë
¡¦Âè1²ó¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00~10:50@¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡¦Âè2²ó¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-14:50@¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡§
°Ê²¼¤ÎPeatix¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://meetcareer-ikukyuseminar-01.peatix.com
▪️¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È³è¤«¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥ßー¥¥ã¥ê¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ ¸Ä¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢Biz¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️³ô¼°²ñ¼Òfruor¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òfruor¡Ê¥Õ¥ë¥ª¥ë¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÀîÂ¼ Ë®¸÷
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1-33-6
ÀßÎ©¡§2019Ç¯1·î
»ö¶È³µÍ×¡§¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ßー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§ https://www.meetcareer.net/company