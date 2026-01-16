¥É¥íー¥óÁà½Ä¡¦¶õ»£¤¬ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤Ç³«ºÅ
DJI¡Ê¥Ç¥£ー¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¡ËÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²¼µ®Ç·¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìîºä¿®²Å¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³¤ÎÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDJI New Pilot Experience¡Ê¥Ë¥åー¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎDJI¤Î¶õ»£ÍÑ¥É¥íー¥ó Neo 2¡Ê¥Í¥ª 2¡Ë¤äMini 5 Pro¡Ê¥ß¥Ë 5 ¥×¥í¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë Mavic 4 Pro¡Ê¥Þ¥Ó¥Ã¥¯ 4 ¥×¥í¡Ë¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õ»£¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È
¥É¥íー¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¼Âµ¡¤ÎÁàºî´¶¤ä°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï²°Æâ»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢Áà½Ä¤Î´ðËÜ¡ÊÎ¥ÃåÎ¦¡¦¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¡¦Àû²ó¤Ê¤É¡Ë¤òÃÊ³¬Åª¤ËÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡ÂÎ¤´¤È¤ÎÁàºîÀ¤ä±ÇÁü¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÀßÄê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤â¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥íー¥óÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡¿ÈÎÇä²ñ¡ÛDJI New Pilot Experience in Ê¡°æ¡¡³µÍ×
³«ºÅÆü¡§¡¡2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§¡¡10»þ00Ê¬～12»þ00Ê¬¡Ê¼õÉÕ¡§9»þ45Ê¬～¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§¡¡Èþ»³¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©910-2347 Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¶»ûÄ®2-7
Äê°÷¡¡¡§¡¡ÀèÃå20Ì¾
»²²ÃÈñ¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¡¡¡¦¤³¤ì¤«¤é¥É¥íー¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¶õ»£¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦DJI¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤/¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¶õ»£¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÀèÃå20Ì¾¡Ë
https://sekido-rc.com/?pid=190020562
¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¡¦Å¸¼¨µ¡ÂÎ
¡¦DJI Neo 2
ËÜÂÎ¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤À¤±¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤éÎ¥ÃåÎ¦¤Ç¤¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ãーÁàºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±ÇÁü¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ò¼«Æ°¤ÇÂª¤¨¤ëActiveTrack¤Î¤Û¤«¡¢²»À¼Áàºî¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦Á÷¿®µ¡¡¦¥´ー¥°¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¶õ»£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958)
¡¦DJI Mini 5 Pro
5000Ëü²èÁÇ¤Î1¥¤¥ó¥ÁCMOS¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢4K/120fps¤Î¹â²òÁüÅÙ¤È¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¥ó¥°ÀÇ½¤òÅëºÜ¡£½Ä»£±Æ¤ä225¡ë²óÅ¾²ÄÇ½¤Ê¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢Äã¾ÈÅÙ²¼¤Ç¤Î¾ã³²Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542)
¡¦DJI Mini 4 Pro ·¿¼°Ç§¾ÚÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë
5000Ëü²èÁÇ¤Î1¥¤¥ó¥ÁCMOS¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢4K/120fps¤Î¹â²òÁüÅÙ¤È¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¥ó¥°ÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£½Ä»£±Æ¤ä225¡ë²óÅ¾²ÄÇ½¤Ê¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢Äã¾ÈÅÙ²¼¤Ç¤Î¾ã³²Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2897882(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2897882)
¡¦DJI Mavic 4 Pro
1²¯²èÁÇ 6KÂÐ±þ¤Î Hasselblad¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È1/1.3¥¤¥ó¥Á¤È1/1.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿CMOS¥Ç¥å¥¢¥ëË¾±ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£½Ä»£±Æ¤ä360¡ë²óÅ¾²ÄÇ½¤Ê¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢Äã¾ÈÅÙÂÐ±þ¤Î¾ã³²Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¡¢SNSÅê¹Æ¤Þ¤ÇºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235)
¡¦DJI Avata 2
»£±ÆÀÇ½¤«¤é°ÂÁ´À¡¢ÂÑµ×À¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤¿FPV¥É¥íー¥ó¡£1/1.3¥¤¥ó¥Á ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Ç»£±Æ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÄã¾ÈÅÙ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520)
▶»²²ÃÌµÎÁ¡Ã»öÁ°ÅÐÏ¿¡ÊÀèÃå20Ì¾¡Ë¡¡
https://sekido-rc.com/?pid=190020562
¥»¥¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç1,950²ó°Ê¾å¤Î¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù21,000Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½¾ì¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÍÑÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¤ï¤«¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥»¥¥É¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó¤ä´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º£¸å³«ºÅÍ½Äê¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡°ìÍ÷
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)
¡Ú¥»¥¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ45,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£ÍÍ¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢¥É¥íー¥óÈÎÇä¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£ÆüËÜ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¥É¥íー¥ó»ö¶È¤ò»Ï¤á¡¢¸å¤Ë¥É¥íー¥ó¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê DJI¤ÎÆüËÜ½é¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¸×¥ÎÌç¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¥É¥íー¥óÁí¹ç»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö½ÕÆüÉô¤ß¤É¤ê¤ÎPARK¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥»¥¥É »º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥óÁêÃÌÁë¸ý¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/industry/
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2ÃúÌÜ35ÈÖ5¹æ
¡¡TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬
¡Î¥»¥¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ï
¡¡https://sekido-rc.com/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Åìµþ¸×¥ÎÌç¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/toranomon/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬ÇîÂ¿¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/hakata/
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬