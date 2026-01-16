¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Öpovo Data Oasis¡×¤ÎÍøÍÑ¼ê½ç¤ò´ÊÎ¬²½¡¢povo¥¢¥×¥ê¤«¤é£³¥¿¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
KDDI Digital Life³ô¼°²ñ¼Ò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/210_1_e4f445f2597f4cec96814adacdc88f0f.jpg?v=202601161152 ]
¡¡KDDI¡¢²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Öpovo Data Oasis¡×¤ÎÍøÍÑ¼ê½ç¤ò¥¢¥×¥êµ¯Æ°¡¢ÆÃÀß¥Ð¥Êー¡¢¥Á¥ãー¥¸ÄÉ²Ã¤Î3¥¿¥Ã¥×¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£(Ãí)
¢£ ¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÈÍøÍÑ²ó¿ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/210_1_e4f445f2597f4cec96814adacdc88f0f.jpg?v=202601161152 ]
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://povo.jp/service/povo_data_oasis/)
¢£ ¤´ÍøÍÑ¼ê½ç
¢£ ¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó
1.64.0°Ê¾å
¢¨1.63.0°Ê²¼¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ïpovo2.0¥¢¥×¥ê¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ povo Data Oasis¤È¤Ï
ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤0.1GB(24»þ´Ö)¡¢ºÇÂç¤Ç·î10²ó(¹ç·×1GB)¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤òÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ïpovo.2.0¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(Ãí)povo¥¢¥×¥ê¤«¤épovo shop¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÇ§¾Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£