¥Çー¥¿¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Öpovo Data Oasis¡×¤ÎÍøÍÑ¼ê½ç¤ò´ÊÎ¬²½¡¢povo¥¢¥×¥ê¤«¤é£³¥¿¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

KDDI Digital Life³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡KDDI¡¢²­Æì¥»¥ë¥éー¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Öpovo Data Oasis¡×¤ÎÍøÍÑ¼ê½ç¤ò¥¢¥×¥êµ¯Æ°¡¢ÆÃÀß¥Ð¥Êー¡¢¥Á¥ãー¥¸ÄÉ²Ã¤Î3¥¿¥Ã¥×¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£(Ãí)





¢£ ¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÈÍøÍÑ²ó¿ô


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/210_1_e4f445f2597f4cec96814adacdc88f0f.jpg?v=202601161152 ]

¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://povo.jp/service/povo_data_oasis/)



¢£ ¤´ÍøÍÑ¼ê½ç





¢£ ¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó


1.64.0°Ê¾å


¢¨1.63.0°Ê²¼¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ïpovo2.0¥¢¥×¥ê¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£



¢£ povo Data Oasis¤È¤Ï


ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤­0.1GB(24»þ´Ö)¡¢ºÇÂç¤Ç·î10²ó(¹ç·×1GB)¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤òÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ïpovo.2.0¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



(Ãí)povo¥¢¥×¥ê¤«¤épovo shop¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÇ§¾Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£




¢¨¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£