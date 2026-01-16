¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬»ñÎÁÆ°²è²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖSPOKES¡×¤òÆ³Æþ¡£¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±ÀâÌÀ¤ä¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌî ½Ô¡¢ËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ»³ ²í°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤¬»ñÎÁÆ°²è²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖSPOKES¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÆ°²è²½¥µー¥Ó¥¹SPOKES¡§https://www.spokes-online.jp/
SPOKES¤ÎÆ³ÆþÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¦¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤ä»ñ»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À©ÅÙ¡¦¾¦ÉÊ¡¦¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤¬Ê£»¨¤ÇÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢
¡¦±Ä¶È¡¦Æ³Æþ»þ¤ÎÀâÌÀ»ñÎÁ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
¡¦Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÀâÌÀÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½
¡¦¼ÒÆâ³°¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë»þ´Ö¤È¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Ç¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È»ñÎÁ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤Æ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡ÖSPOKES¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/219_1_634db081840c90a5de6146afbd8a32e9.jpg?v=202601161152 ]
SPOKES¤ÎÆÃÄ¹
¡üÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ
¡¦¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È»ñÎÁ¤«¤é¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤ò¥¹¥àー¥º¤ËºîÀ®¡£
¡¦À©ºî·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÆ°²è²½¤ò´°·ë¤Ç¤¤¿ÅÀ¤¬¹âÉ¾²Á¡£
¡ü¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¶Ñ¼Á¤ÊÀâÌÀ¤òÄó¶¡
¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ì¸ì°ì¶ç¸í¤ê¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¿Í¤¬ÏÃ¤¹ºÝ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤ä¸À¤¤Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÀµ³Î¤Ç¶Ñ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£
¡ü¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤Î½¤Àµ¡¦¹¹¿·¤¬²ÄÇ½
¡¦ÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÆÅÙ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë½¤Àµ¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Æ°²è¤Ê¤Î¤Ë»£¤êÄ¾¤·¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥æー¥¶ー¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è
¡¦»ëÄ°¼Ô¼«¿È¤¬¸«¤¿¤¤¹àÌÜ¤äÌÜ¼¡¤òÁª¤ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¼«Á³¤ÊAI²»À¼¤¬¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¿Ìä¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬Æ°²èÆâ¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Î¥Ã¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ°²è¤È¤Ê¤ë¡£
»£±Æ¡¦Ï¿²»Ìµ¤·¤Ç»æ¤Î»ñÎÁ¤òÆ°²è²½¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë
»æ¤Î»ñÎÁ¡ÊPowerPoint¡Ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤Æ°²è¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÆ°²èÀ©ºî¡Ê»£±Æ¡¦Ï¿²»¡Ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦µ¡ºàÈñÍÑ¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¤Î¿Í·ïÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¥Äー¥ëÉôÌç¡×¤Ç12´üÏ¢Â³¤ÎºÇ¹â°ÌÉ¾²Á
<¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¤È¤Ï¡©>
½¾Íè¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Æ°²è¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¿¤¤¹àÌÜ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»²²Ã·¿¤ÇÆ°²è»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÊýÅª¤ËÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤òÁª¤ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÐÊý¸þÀ¤Î¤¢¤ë»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SPOKES¤Ï³ÆÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¥Äー¥ë¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â°ÌÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÏÃ¤¹¡×¤«¤é¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Ø～¡É¤·¤ã¤Ù¤ë»ñÎÁ¡É¤ÈÊ¬¶È¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè～
»ñÎÁ¤ä¥«¥¿¥í¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·ー¥ó¤ò¡Ö»æ¤Î»ñÎÁ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿ "¤·¤ã¤Ù¤ë»ñÎÁ" ¡×¤ËÂåÂØ¤Ç¤¡¢¿Í¤¬ÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òDX²½¡£¿ÍºàÉÔÂ¤äºÎÍÑÆñ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤¦¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë»ñÎÁ¡×¤¬¤´°ÆÆâ¡£½¾Íè¤Î»ñÎÁ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯Àµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿»æ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£SPOKES¤ÇÆ°²è¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¡Ê»ëÄ°¥í¥°¡Ë¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤êÀïÎ¬Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò¼Â¸½¡£
PowerPoint¤Î¼êÄ¾¤·¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ëÊÔ½¸À¤Î¹â¤µ¤â¡¢»æ¤Î»ñÎÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¤¬ºîÀ®²ÄÇ½
»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤¿¤¤¥Úー¥¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡Ö»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¡×¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¼«¤é¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÁ«°Ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤òÆ°²è¤Ç°ÆÆâ¤·¡¢Æ°²è»ëÄ°¸å¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ³ÀþÀß·×¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î¶½Ì£´Ø¿´ÅÙ¤òÇÄ°®¡£¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÏCSV½ÐÎÏ²ÄÇ½
¥í¥°Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»æ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ÏCSV½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿ÄêÎÌÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò»ö¶È¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
Á´Éô¤Ç32¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¸¦½¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢³°¹ñ¿Íµï½»¼Ô¤Ø°ÆÆâ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ç700¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ
2022Ç¯8·î¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¤Ç700¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î»ñÎÁÆ°²è²½¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò / À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò / ÀÇÍý»ÎË¡¿Í / Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò / ¾Ú·ô²ñ¼Ò / ¶ä¹Ô / ¸©Ä£¡¦»Ô¶èÄ®Â¼Åù¤Î¼«¼£ÂÎ /¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò / Âç³Ø / ¥áー¥«ー / °û¿© / ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð / Î¹¹Ô ¤Û¤«
¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¤´Æ³Æþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¡ØBloom Act¡Ù¤Ï¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢´ë¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤äÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤òÁÏ¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Ø·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤½¤Î°ìÌò¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡Û
·Ð±Ä¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢»þ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿¤¯¤Î¡Öµ¡²ñ¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡×¤ÎÄó¶¡¡£
µ¡²ñ¤äÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÏ¢Â³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±É¤¨¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ·Ç¤²¤¿¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act
¡ü¼ÒÌ¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act
¡üHP¡¡ ¡§¡¡https://www.bloomact.co.jp
¡üÀßÎ©¡¡¡§¡¡2018Ç¯7·î
¡üÂåÉ½¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÌî ½Ô
¡ü»ñËÜ¶â¡§¡¡5,000Ëü±ß
¡üËÜ¼Ò¡¡¡§¡¡°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃÝ±à°ìÃúÌÜ£¶ÈÖÃÏ£± ¤Ä¤¯¤Ð¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
