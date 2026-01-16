PicoCELA¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×¤Ê¹°èÄÌ¿®ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¡£
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÀî ¹À¡¢°Ê²¼PicoCELA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¡¦ÆüËÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥á¥Ã¥·¥åWi-Fi¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PicoCELA¤Ï¥±ー¥Ö¥ëÉßÀß¤äÅÅ¸»³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤ÊÁ´Ä¹Ìó1km¤Î²°³°¥³ー¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ÈÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂ¨Àß¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤òÄó¶¡¡£Àß±Ä¡¦ÀßÄê¤ï¤º¤«È¾Æü¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤äÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ
ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¼êÃÊ¡ÊSNS¤ä¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¡Ë¤¬¶¥µ»±¿±Ä¤äÁª¼ê¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¹Âç¤Ê²°³°¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÅª¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§²°³°ÆÃÍ¤Î¡Ö»°½Å¶ì¡×¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÇÆÍÇË
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1km¤ËµÚ¤Ö¹ÈÏ°Ï¡×¡ÖÅÅ¸»ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö³«ºÅÄ¾Á°¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ëÃ»Ç¼´ü¡×¤È¤¤¤¦¡¢²°³°¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÆñÅÙ¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£PicoCELA¤Ï°Ê²¼¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈ¼«¤Î¡ÖÂ¿ÃÊ¥Û¥Ã¥×µ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤ë¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹²½
LAN¥±ー¥Ö¥ëÇÛÀþ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤PicoCELAÆÈ¼«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥ëµ»½Ñ¡ÊPicoCELA Backhaul Engine¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¢¡Ê¿Æµ¡¡Ë2Âæ¤È¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÊÃæ·Ñµ¡¡Ë5Âæ¤ÎºÇ¾®¹½À®¤Ç1km¤Î¥³ー¥¹Á´°è¤ò¥«¥Ðー¡£ÊªÍýÅª¤ÊÇÛÀþ¹©»ö¤òÉÔÍ×¤È¤·¡¢·àÅª¤Ê¹©´üÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½Û´Ä±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¡Ö´°Á´ÅÅ¸»¥ì¥¹¡×
ÅÅ¸»³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤ÊÃæ·Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìë´Ö¤Ë¸ò´¹¡¦½¼ÅÅ¤¹¤ë½Û´Ä±¿ÍÑ¤ò¼Â»Ü¡£¥³¥¢µ¡¤Ë¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤òÍÑ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¹©»ö¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¤Ë°ÂÄê²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Á¡ÖÈ¾Æü¡×¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¹½ÃÛ
ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤òÍ×¤¹¤ë¹°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¾ìÀßÃÖ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó1.5Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ÎÀßÃÖ¡¦ÀßÄê¼«ÂÎ¤Ï¼Â¼ÁÈ¾Æü¤Ç´°Î»¤µ¤»¡¢Ä¾Á°¤ÎÆ³Æþ·èÄê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÀ®²Ì¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢Áª¼ê¤äÂç²ñ´Ø·¸¼ÔÀìÍÑ¤ÎWi-Fi¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ´üÃæ¤ÏÄÌ¿®¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯°ÂÄê²ÔÆ¯¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ PicoCELA¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤âÂçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²°³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢·úÀß¸½¾ì¤äºÒ³²ÂÐºö¸½¾ì¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤¬º¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÄÌ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://picocela.com/voice/deaflympics2025/
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PicoCELA¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤Ç¡¢ÍÀþLAN¤ÎÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤ä°ì»þÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏWi-Fi¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÈÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢·úÀß¸½¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PicoCELA¤Ï¡¢ÌµÀþµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¾Î¡§PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®2-34-5 SANOSÆüËÜ¶¶4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÀî ¹À
¾å¾ì»Ô¾ì¡§ÊÆ¹ñNasdaq Capital Market¡Ê2025Ç¯1·î16Æü¡¡¿·µ¬¾å¾ì¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÀþÄÌ¿®À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢µÚ¤Ó¥¯¥é¥¦¥É´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä
URL¡§https://picocela.com/¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
¡ã¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡ä
2025Ç¯: WiFi NOW Awards 2025¡ÖBest Wi-Fi Startup Award¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁª½Ð
2022Ç¯: ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ÃÎºâ¸ùÏ«¾Þ¡ÖÆÃµöÄ£Ä¹´±É½¾´¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢À©ÅÙ³èÍÑÍ¥ÎÉ´ë¶È¡Ë¡×¼õ¾Þ
2021Ç¯: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎµÞÀ®Ä¹´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥° 2021¡Ë433°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
2020Ç¯: Âè6²óÃÎÅªºâ»º³èÍÑÉ½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¾©Îå¾Þ ÃÎÅªºâ»º¾ðÊóÉôÌç¼õ¾Þ / Âè5²óJEITA¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Þ ¼õ¾Þ / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition Âè1°Ì
2019Ç¯: Viva Technology¤Ë¤Æ¡¢Orange Fab Asia¤ËºÎÂò / Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¤Î¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥é¥à2019¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÐÅ¸´ë¶È28¼Ò¤Î1¼Ò¤ËÁªÄê
2018Ç¯: JRÅìÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ¼õ¾Þ / Google Launchpad Accelerator Tokyo¤Ë¤Æ¡¢Âè1´üÀ¸7¼Ò¤ÎÃæ¤Î1¼Ò¤ËºÎÂò