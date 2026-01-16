¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡ØCES2026 ºÇ¿·Êó¹ð²ñ- Advanced Mobility ¡ß AI ¡ß È¾Æ³ÂÎ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¸½¾ì¤Î°ì¼ê¡Ù¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØAconnect¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØCES2026 ºÇ¿·Êó¹ð²ñ- Advanced Mobility ¡ß AI ¡ß È¾Æ³ÂÎ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¸½¾ì¤Î°ì¼ê¡Ù¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¤¥Ù¥ó¥È CES2026 ¤Ç¤Ï¡¢Mobility¡¦AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦ÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Æー¥Þ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÍÑÃÊ³¬¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È»È¤¨¤ëAI¡É¤¬¤¤¤è¤¤¤è¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢AI¤ò¡È»È¤¦Â¦¡É¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈ¯É½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EV¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¢Àè¿Ê¼ÖºÜUI¡¢ÅÔ»Ô·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡Ê¼ÂÀ¤³¦¡Ë¡ßAI¡É ¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤àÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¸³è»Ù±ç¤äÀ¸»º¹©Äø¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»º¶È¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢CES¤Î¼çÍ×¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëMobility ¡ß AI ¡ß È¾Æ³ÂÎ ¤ò¡¢ÆüËÜÂç³ØÀ¸»º¹©³ØÉô¼«Æ°¼Ö¹©³Ø¥ê¥µー¥Á¡¦¥»¥ó¥¿ーµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Î¿ù¾Â»á¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯CES¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¡ÈÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àþ¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤É¤ÎÎÎ°è¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤«¡¢¤Ê¤¼º£¤½¤Î¥Æー¥Þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢µ»½ÑÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤« ¤ò¡¢µ»½Ñ¡¦»Ô¾ì¤ÎÄ¬Î®¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¿·¥Æー¥ÞÃµº÷¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢¸°¤È¤Ê¤ëAI¤ò³è¤«¤·¤¿¥Æー¥ÞÁÏ½Ð¤ä¡¢¼«¼Ò¤Ç¤ÎÊý¸þÀ¸¡Æ¤¤ËÌòÎ©¤Ä¼¨º¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÄÏ¤ß¤¿¤¤Êý¡¢¥Æー¥ÞÃµº÷¤ä´ë²èÎ©°Æ¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¢Mobility¡¿¼ÖºÜÎÎ°è¤ÎÆ°¤¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨21Æü¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢20Æü¤ÎÏ¿²èÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÆüÄø¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤ÈÅöÆü¤ÎÆ°²è¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦CES2026¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëMobility¡¿AI¡¿È¾Æ³ÂÎ¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²¡¤µ¤¨¤¿¤¤Êý
¡¦À½ÉÊ´ë²è¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦Àß·×¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¡¢µ»½Ñ¡¦»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼ÖºÜ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÎÎ°è¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ä¼ÂÁõ¤ÎÊý¸þÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦³°Éô¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¸¡Æ¤¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¡¦¥Æー¥ÞÃµº÷¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¿ù¾Â ¹À»Ê»á
ÆüËÜÂç³ØÀ¸»º¹©³ØÉô¿ôÍý¾ðÊó¹©³Ø²Ê¹Ö»Õ¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë·ó ¼«Æ°¼Ö¹©³Ø¥ê¥µー¥Á¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¡µÒ°÷¸¦µæ°÷
·×»»µ¡¹©³Ø¼Ô
1998Ç¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¹»¤Ë¤ÆPh.D.¡ÊÅÅµ¤¡¦·×»»µ¡¹©³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£Æ±Ç¯¡¢¥½¥Ëー¡Ê³ô¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÄÌ¿®¡¢¿®¹æ½èÍý¡¢¸Ä¿ÍÍÑ°ÜÆ°µ¡¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¡£2011Ç¯¤è¤êÆüËÜÂç³ØÀ¸»º¹©³ØÉô¤Ë¤Æ¶µ°é¤È¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®¤È¤½¤Î¼ÖÎ¾±þÍÑ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£
CES¤Ë¤Ï1990Ç¯¤è¤êÄÌ¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡£ÄÌ¿®¤ÎMWC¡¢ÊüÁ÷¤ÎNABShow¡¢CG¤ÎSIGGRAPH¤âÄ¹Ç¯Ë¬Ìä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Î¾åµéÃÏ¾å¶µ´±»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈô¹Ô¤Èµ»½Ñ¼Ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾õ¶·¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00-11:00¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë10:00-11:00¡ÊÏ¿²èÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨21Æü¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢20Æü¤ÎÏ¿²èÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Äê¡¡¡¡¡¡°÷¡§³ÆÆüÄø 2,000Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ä¶²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²¡¡²Ã¡¡Èñ¡§ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
