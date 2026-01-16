RightTouch¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤2·î¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ø
¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÊÑ³×¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRightTouch¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÂ¼½¤Ê¿¡¿Ä¹ºêÂçÅÔ¡¢°Ê²¼ RightTouch¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥ÐーÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÔÆ°Á°±ØÅÌÊâ3Ê¬¡¢ÌÜ¹õ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤ÎÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤è¤ê¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Æ¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
RightTouch¤¬¸þ¤¹ç¤¦²ÝÂê¤È¡¢º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Î°ÕµÁ
RightTouch¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤òÉé¤ÎÂÎ¸³¤«¤é²òÊü¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â°¿Í²½¤äÉôÌç´Ö¤Î¥µ¥¤¥í²½¡¢³°Éô¤È¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ä¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤¬½½Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤º¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤äÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾ðÊó¤ä°Õ»×·èÄê¤ÏÊ¬»¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¸Ì®¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÆ±´ü¡ÊSynchronization¡Ë¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¾å¤Ç¤Î¡È¸«¤¨¤Å¤é¤¤Éé¤ÎÂÎ¸³¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÒÆâ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡ÖÃ±¤Ê¤ëºî¶È¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÅÚÂæ¡É¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ï¡¢¿Í¿ôÁý²Ã¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÒÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡ÖÉé¤ÎÂÎ¸³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤È²ÄÇ½À¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËÈóÏ¢Â³¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö»Å³Ý¤±¡×
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î½¸Ãæ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶ーー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤ËÅ¬¤·¤¿Æ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¸ò¤ï¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹Á´ÂÎ¤Ï¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç¸«ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯Àß·×¤µ¤ì¡¢ÊÉ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥ªー¥×¥ó¤Ê¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹°Ê³°¤Ï¼ÒÆâ³°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆâ¤È³°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÃæ¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢±ß·Á¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÏRightTouch¤Î¡È¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡É¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤ÁÏÃ¤ä¶öÈ¯Åª¤Ê¸òÎ®¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÏÂç¤¤¯°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê²¾¡Ë¡§¼ÒÆâ³°¤Î¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¸òÎ®¤òÂ¥¤¹¶õ´Ö
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê²¾¡Ë¡§ÂÐÏÃ¤äµÄÏÀ¡¢¼Ò³°¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¡Ê¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¡Ë¡Ê²¾¡Ë¡§È¯ÁÛ¤ò¹¤²¡¢¼«Í³¤Ë»î¹Ôºø¸í¤Ç¤¤ë¶õ´Ö
¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡§½¸Ãæ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¡ÖÈ¯»¶¡×¡¢¡ÖÆâ¾Ê¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹³µÍ×¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
¢£½êºßÃÏ
¡¡¢©141-0031
¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ4ÃúÌÜ31－18 ÌÜ¹õ¥Æ¥¯¥Î¥Ó¥ë 2F
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡ÅìµÞÌÜ¹õÀþ ÉÔÆ°Á°±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¡¡JR»³¼êÀþ ¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø ÅÌÊâ15Ê¬
¡¡JR»³¼êÀþ ÌÜ¹õ±Ø ÅÌÊâ15Ê¬
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌîÂ¼½¤Ê¿
»ö¶È¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µòÅÀ¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇRightTouch¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆ¯¤¯¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬½¸¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ÒÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö³«¤«¤ì¤¿¾ì¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ ¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒRightTouch¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤òÉé¤ÎÂÎ¸³¤«¤é²òÊü¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤ÇPDCA¤ò»ýÂ³Åª¤Ë²ó¤»¤ë½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ðÈ×¡ÖQANT¡Ê¥¯¥¢¥ó¥È¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡£
VoCÊ¬ÀÏ¤äWeb¥µ¥Ýー¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹©¿ôºï¸º¤È¤È¤â¤Ë¡¢CX/EX¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶âÍ»¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¾®Çä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡ÊCS¡ËÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¤¥É¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹ 4165¡Ë¤«¤é¥«ー¥Ö¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRightTouch
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-2-8 THE PORTAL MITA 5F¡Ê2026Ç¯2·î2Æü¤è¤êÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ4ÃúÌÜ31－18 ÌÜ¹õ¥Æ¥¯¥Î¥Ó¥ë 2F¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌîÂ¼½¤Ê¿/Ä¹ºêÂçÅÔ
ÀßÎ©Æü ¡§2021Ç¯10·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖQANT¡×¤Î³«È¯¡¢Äó¶¡
´ë¶ÈURL¡§https://righttouch.co.jp/