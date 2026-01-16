Fairy Devices¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Week2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
Fairy Devices³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£Ìî¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥§¥¢¥êー¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤Î¤¢¤é¤æ¤ë±ÃÃÒ¤òÎ®ÄÌ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸½¾ì¾ðÊó¤òµ¡³£³Ø½¬²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Î¾ÌÌ¤«¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¡¦³èÍÑÅ¸¡×¤È¡Ö¥¹¥Þー¥È¹©¾ì EXPO¡×¤Î·×2²Õ½ê¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¼ó³Ý¤±·¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖTHINKLET¡×¤ä±ó³Ö»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖLINKLET¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡ÊFPV¡ËÆ°²è²òÀÏ¥×¥é¥ó¡×¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³¤ª¤è¤Óº£¸åÄó¶¡Í½Äê¤Î¼¡À¤Âåµ¡¤Î»²¹Í½ÐÅ¸¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Week2026¡¡³µÍ×- ²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10:00-17:00
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/visit/access.html¡Ë
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html
- Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42518/table/121_1_4edf9f7334104b89ae0ba9e10f68704f.jpg?v=202601160152 ]
¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ- THINKLET ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×³«È¯¤·¤¿¼ó³Ý¤±·¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖTHINKLET¡× ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¢4G LTE¥â¥¸¥åー¥ë¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Á¾õ¤«¤éÁõÃå¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤é¤º¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ç¤Îºî¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥ì¥¤¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áû²»´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁõÃå¼Ô¤Î²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- LINKLET¡Ê±ó³Ö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ë
THINKLET¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ ¡ÖMicrosoft Teams¡×¤ä ¡ÖZoom¡×¤Ç±ó³Ö»Ù±ç¡¦¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
THINKLET¥Ç¥Ð¥¤¥¹µÚ¤ÓLINKLET¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¶¦Æ±ºî¶È¡×¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸ CES 2022¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Innovation Awards¤ò¡¢À¤³¦ºÇÂ¿¤Î3ÉôÌç¤Ç¼õ¾ÞÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢Time ¼Ò¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë The Best Inventions ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹Àè¹ÔÂÎ¸³¡ÛFPVÆ°²è²òÀÏ
THINKLET¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡ÊFirst Person View¡ËÆ°²è¤òAI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢ºî¶È¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ä¾õ¶·¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ëºÇ¿·¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏËÜ¥×¥é¥ó¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢THINKLET¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ²ñ¾ìÆâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¾Î»ëÅÀÆ°²è¤òAI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢²òÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FPVÆ°²è²òÀÏ¤Î¥¤¥áー¥¸¡¦¥µ¥ó¥×¥ë±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤é
FPVÆ°²è²òÀÏ¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¦ÆüÊóºîÀ®¤Î¼«Æ°²½»Ù±ç¡§¡Ô²òÀÏ¥µ¥ó¥×¥ë¡§£±Æü¤Î³èÆ°µÏ¿¡Õ
https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/ae7527cafac440a7a5e2cbd89909e343/
¡¦ºî¶È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î³Î¼Â¤ÊµÏ¿¡§¡Ô²òÀÏ¥µ¥ó¥×¥ë¡§½¤Íýºî¶ÈµÏ¿¡Õ
https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/f28d7b84134d4c4aa24e9251def2d378/
¡¦¹©ÄøÊ¬ÀÏ¡§¡Ô²òÀÏ¥µ¥ó¥×¥ë¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶ÈµÏ¿¡Õ
https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/c8cd7eef6f744ae09fc7ba159269f2cd/