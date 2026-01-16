¡Ú·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¡Û2025Ç¯12·î¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤È¥áー¥«ー¤Ï¡©¡Ã¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎBTO¸¡º÷¥µ¥¤¥Ègg¤¬ÆÈ¼«Ä´ºº
¡Ú2025Ç¯12·îÅÙ¡Û¥²ー¥ß¥ó¥°PC¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¹çÆ±²ñ¼Òµ¤¤Å¤±¤Ð¡ÊÂåÉ½¡§Ê¡ÅÄ´ÓÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ögg(https://good-gamers.jp)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ºßÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー¤Ë´Ø¤¹¤ë·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
gg¤Ï¡¢¹ñÆâ¼çÍ×BTO¥áー¥«ー¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸¡º÷¡¦Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¡¦GPU¡¦CPU¡¦²Á³ÊÂÓ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢gg¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò½¸·×¤·¡¢¡Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÖÃíÌÜ¥áー¥«ー¡×¡Ö¥áー¥«ーÊÌ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡×¤òÀ°Íý¡¢Åö·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥áー¥«ー¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î
ÂÐ¾Ý¡§¥²ー¥ß¥ó¥°PC¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ögg(https://good-gamers.jp)¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
½¸·×ÆâÍÆ¡§¥æー¥¶ー¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¥Çー¥¿
¢¨²Á³Ê¥Çー¥¿¤ÏÅö·î¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Çー¥¿¤Ï¹ØÆþ¿ô¤äÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö³º´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±ÜÍ÷Æ°¸þ¡ÊÃíÌÜÅÙ¡Ë¤ò¼¨¤¹ÁêÂÐ¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥ó¥¯¤Ïgg¤Ë¤ª¤±¤ë³ºÅö¥â¥Ç¥ë¥Úー¥¸¤ä¡¢³ºÅö¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëBTO¤Î¸¡º÷·ë²Ì¥Úー¥¸¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚTOP10¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ÏLenovo¤Î¡ÖLegion Tower 5 30IAS10(https://good-gamers.jp/product/5NdPfWkV1CC19hq0sL8Q/)¡×¤Ç¤·¤¿¡£RTX 5070 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-ti-16gb/) ¤È Core Ultra 7 265KF(https://good-gamers.jp/desktops/core-ultra-7-265kf/) ¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âÀÇ½¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢²Á³Ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/23_1_a4110f35013c3a0a9bfd9a3e710ffdde.jpg?v=202601160152 ]
¥áー¥«ーÊÌ¥·¥§¥¢ TOP3
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/23_2_43d178a261c9259dee877913cd3d620e.jpg?v=202601160152 ]
2025Ç¯12·î¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¤¬18.5%¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Ëü±ßÁ°¸å¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¹½À®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Î OZgaming ¤Ï¡¢15Ëü±ßÂæ¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é30Ëü±ßÄ¶¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢15Ëü±ßÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥áー¥«ーÆâ¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Î ¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ï¡¢G TUNE¡¦NEXTGEAR¥·¥êー¥º¤ÎÊ£¿ô¥â¥Ç¥ë¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤Î²Á³ÊÂÓ¤ËÊÐ¤é¤º¡¢Ê£¿ô¥â¥Ç¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¥áー¥«ーÊÌ ¿Íµ¤¾¦ÉÊÆ°¸þ
Åö·î¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¥Çー¥¿¤Ï2025Ç¯12·î¤Î¤â¤Î¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡Ã¿Íµ¤¾¦ÉÊ TOP3
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢20Ëü±ßÁ°¸å¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¹½À®¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ryzen 7 ¡ß RTX 5070¡¿5060 Ti ¹½À®¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/23_3_cfa0270fb0bc1f2995a4df82a08de288.jpg?v=202601160152 ]
OZgaming¡Ã¿Íµ¤¾¦ÉÊ TOP3
OZgaming¤Ç¤Ï¡¢15Ëü±ßÂæ¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢30Ëü±ßÂæ¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/23_4_a1e87082445f0564605545fea77a64c7.jpg?v=202601160152 ]
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡Ã¿Íµ¤¾¦ÉÊ TOP3
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£RTX 5060 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-16gb/) ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ï°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î¼õÃí¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/23_5_4e16e1d7149c9204db1235cf28986282.jpg?v=202601160152 ]
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ögood¤ÊÁªÂò¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îgamer¤Ë¡£¡×
gg¤Ï¾åµ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¦BTO¤ò¥áー¥«ー²£ÃÇ¤Ç°ì³ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¡¦GPU¡¦CPU¡¦¥á¥â¥ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¾ò·ï¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤ËºÇÅ¬¤Ê1Âæ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢gg¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¿Íµ¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¤É¤Î¥áー¥«ー¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ë¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
gg¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÄê´üÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä¾ðÊó
¹çÆ±²ñ¼Òµ¤¤Å¤±¤Ð
ÂåÉ½¡§Ê¡ÅÄ´ÓÂÀ
