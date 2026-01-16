³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO¤Ë½ÐÅ¸
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢BtoB¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯³ÛºÄ¸¢¤ÎÌ¤²ó¼ý¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ï¥ó¥Í¥´¡ÊOneNegotiation¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¼ý¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Ì¤¼ý¶â¤Î²ò¾Ã¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤Ëº¤ì¤Ë¤è¤ëÂÚÎ±¤òËÉ¤®¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Í¥´¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO¡×½ÐÅ¸³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§Âè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë9:30～18:00 / 21Æü¡Ê¿å¡Ë9:30 ～ 16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëB
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§ÁíÌ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸Æâ8－28
¡Ö¥ï¥ó¥Í¥´¡ÊOneNegotiation¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BtoB¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯³ÛºÄ¸¢¤ÎÌ¤²ó¼ý¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇºÄÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¼«¼ÒÆÄÂ¥¸å¤ÎÄ´Ää¿½Î©¤Æ¡¢²ó¼ý¶ÈÌ³¡¢Æþ¶â³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ó¼ý¤Ë¤«¤«¤ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Îºï¸º¡¢²ò·è¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¡¢50%°Ê¾å¤Î²ò·èÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÌòÊÛ¸î»Î2Ì¾¤¬³«È¯¤·¡¢Ë¡Ì³Âç¿ÃÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£
ÆÃÄ¹
¡Ê£±¡Ë²ó¼ý¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°·ë
Ì¾Á°¡¢¶â³Û¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¾ðÊó¤Ç¿½Î©¤Æ¤¬²ÄÇ½
¥áー¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÄÌÃÎ¡¢¿½Î©¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¡¢Æþ¶â³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü
¡Ê£²¡Ë¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°·ë
ºÄÌ³¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¬¥¤ä¥áー¥ë¡¢SMS¤Ê¤É¤ÇÄÌÃÎ¤·¡¢¡ÖÂ¨ÆüÊ§¤¤¡×¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¡ÖÍâ·îÊ§¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨
¥¹¥Þ¥Û¤äPC¾å¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½
¡Ê£³¡ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È
¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´Ää¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§·î³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍ¤ê¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ
ÀßÎ©: 2020Ç¯
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿¹ Íý½Ó¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ÉÚÅÄ ¿®Íº¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
½êºßÃÏ: ¢©530-0017 Âçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ47¹æ ºåµÞ¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥ë26³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¶Áè²ò·è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
´ë¶ÈÍýÇ°: "Access to Justice" - Ë¡¤Î°Â¿´¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë
Ç§¾Ú: Ë¡Ì³Âç¿ÃÇ§¾Ú ºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è»ö¶È¼Ô¡ÊÇ§¾ÚÈÖ¹æ176¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ ¹ÊóÃ´Åö
