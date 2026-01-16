Anthropic¡¢Âè 4 ²ó¡ÖEconomic Index Report¡Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¥ì¥Ýー¥È¡Ë¡×¤òÈ¯É½
ºÇÀèÃ¼¤Î AI °ÂÁ´À¤ª¤è¤Ó³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ AI ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë Anthropic ¤Ï¡¢Âè 4 ²ó¡ÖEconomic Index Report¡Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¥ì¥Ýー¥È¡Ë(https://www.anthropic.com/economic-index)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢AI ¤¬À¤³¦¤Î»Å»ö¤ä·ÐºÑ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤ÀºåÌ¤µ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¿·»ØÉ¸¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë 5 ¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ£»¨¤µ¡¢À®¸ùÎ¨¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¡¢AI ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Î§À¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢AI ¤ÎÍøÍÑÍÑÅÓ¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÉ¸¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ï¡¢AI ¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2025 Ç¯ 11 ·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ Anthropic ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×¤Î¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Claude.ai ¤ª¤è¤Ó Claude API Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢Claude ¤ÎÍøÍÑÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î»ØÉ¸¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë Claude ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI ¤¬»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á
- ¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë AI ¤Î±Æ¶Á
Êü¼ÍÀþ²Ê°å¤ä¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI ¤¬»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢´µ¼Ô¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏÃ´Åö¡¢IT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¼ï¤Ç¤Ï¡¢AI ¤¬¹âÅÙ¤Ê¶µ°é¤ä·±Îý¤òÍ×¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¶ÈÌ³¤¬Ã±½ã²½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÄã²¼¡Ê¥Ç¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿Í´Ö¤È¤Î¶¨Æ¯¤È´ÆÆÄ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç
AI ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌç¿¦¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Claude.ai ¤Ç¤Ï¡¢AI ¤òÊä½õÅª¤Ë»È¤¦¡Ö³ÈÄ¥·¿¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬²ñÏÃÁ´ÂÎ¤Î 51.7% ¤È¡¢ºÆ¤ÓÈ¾¿ô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤È¿®ÍêÀ¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¹çÍýÅª¤Ê·ë²Ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤òÍ×¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï 12 ÇÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¹â¹»¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï 9 ÇÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ÈÌ³¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤ä´ÆÆÄ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£AI ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
AI ¤Ï²áµî 100 Ç¯¤Î¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÊÆ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¿»Æ©
¸½ºß¤Î¥Úー¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢º£¸å 5 Ç¯°ÊÆâ¤ËÊÆ¹ñ 50 ½£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÑÅù¤ÎÍøÍÑ¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï 20 À¤µª¤Î¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ìó 10 ÇÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤¢¤Þ¤Í¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢´Ú¹ñ¤¬ Claude.ai ¤ÎÍøÍÑ¤ò¸£°ú
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë Claude ¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê½¸Ãæ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÆÃÄ§¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¹ñ¤¬ÍøÍÑÁ´ÂÎ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï·ÐºÑ¿å½à¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Claude ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢¹ñÌ±°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÆ¹ñ¤Î½£ÊÌÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤è¤ê¤âÏ«Æ¯ÎÏ¹½À®¤¬ÍøÍÑ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
- - °ì¿ÍÅö¤¿¤ê GDP ¤¬ 1% Áý²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Claude ¤ÎÍøÍÑ¤Ï 0.7% Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄã½êÆÀ¹ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¤³¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Claude ¤Ï¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÍøÍÑ·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- - ¥Ð¥ë¥«¥ó½ô¹ñ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤
- - ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë AI ³èÍÑ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬
- - ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¼¹É®¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬ÆÍ½Ð
- - ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¶µ°é¡¦²ÝÂêÍÑÅÓ¤ÇÀè¹Ô
Claude ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤ò³ÈÂç
- Claude ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ª¤è¤Ó¿ôÍý´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Claude.ai ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶ÈÌ³¡¢Claude API ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Claude ¤¬¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï 49% ¤Î¿¦¼ï¤¬¥¿¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 4 Ê¬¤Î 1 ¤Ç AI ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ÊÁ°¤ÎÄ´ºº¤Î 36% ¤«¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¥Çー¥¿
Á°²ó¥ì¥Ýー¥È¤Ç Anthropic ¤Ï¡¢¡ÖAnthropic AI Usage Index¡ÊAUI¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÇÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Îµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ Claude ¤¬²á¾ê¤Þ¤¿¤Ï²á¾®¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£AUI ¤¬ 1 ¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¿Í¸ýµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Ë Claude ¤¬½¸ÃæÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1 ¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤ÏÁÛÄê¤è¤êÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñÊÌ¥Çー¥¿¤Ï Claude.ai(https://claude.ai/) ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¥æー¥¶ー¤Î AUI ¤Ï 1.59 ¤ËÃ£¤·¡¢¸À¸ì½Å»ë¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÝÌõÍÑÅÓ¤Ç Claude ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î 2.5 ÇÜ¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤äÊ¸½ñ¤òËÝÌõ¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤¬Á´ÍøÍÑ¤Î 4.3% ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤ä³«È¯¥¿¥¹¥¯Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³ー¥É¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢½¤Àµ¡¢¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë Claude ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î 3.8% ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2 ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹»Àµ¡¦ÊÔ½¸¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñºîÀ®¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÈæ 1.4 ÇÜ¡Ë¡¢Ê£¿ô¤Î·Á¼°¤ä¶È³¦¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤ÓºÇÅ¬²½¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÈæ 1.5 ÇÜ¡Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¼«Æ°²½¤ò´Þ¤à±þÍÑ AI ³«È¯¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÈæ 1.2 ÇÜ¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ì¤é¤Î·¹¸þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï Claude ¤¬¼ç¤Ë¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤äÀìÌçÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö³ÈÄ¥·¿ AI¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹â½êÆÀ¹ñÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·¹¸þ¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.anthropic.com/economic-index
Anthropic ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Anthropic ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²ò¼á²ÄÇ½¤Ç¡¢À©¸æ²ÄÇ½¤Ê AI ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ AI ´ë¶È¤Ç¤¹¡£2021 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Èó¾å¾ì´ë¶È¥È¥Ã¥× 10 ¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë Claude ¤Ï¡¢Fortune 500 ´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£