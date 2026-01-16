·úÀß¡¦À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò1·î2Æü¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢·úÀß¡¦À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö·úÀß¡¦À½Â¤¶È ¡ß AI ºÇÁ°Àþ ～¸½¾ì¼ÂÁõ¤«¤é¸«¤ë¼¡¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
·úÀß¡¦À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢PoC¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¸½¾ì¼ÂÁõ¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Elith¡ßLightblue¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ·Á¼°¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¡¦À½Â¤¶È¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³¤ÈAIµ»½Ñ¤ÎÀ°Íý¡¢¹ñÆâ³°¤Î³èÍÑÆ°¸þ¡¢PoC»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤È¤½¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁõ¤ª¤è¤Ó»ö¶È¤ÎÎ¾»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¼ÂÁõ¤äSaaSÆ³Æþ¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô
- ÀîËó ¾´¹¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLightblue ¼¹¹ÔÌò°÷ ±Ä¶ÈÉôÄ¹¡Ë
- °æ¾å ¸Ü´ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒElith ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO / CTO¡Ë
- Â¼¾å ÌÒ»Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒElith COO / ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÆÃÄ§
- ·úÀß¡¦À½Â¤¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë
- PoC¤«¤é¼ÂÁõ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¡¦Àß·×»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ù¤ë
- ¸½¾ì¼ÂÁõ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊµÄÏÀ¤òÂÐÃÌ·Á¼°¤ÇÊ¹¤±¤ë
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～13:00
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒElith¡Êhttps://www.elith.ai/¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://elith.connpass.com/event/381290/
¢£AI¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
AI¤ÎÆ³Æþ¤ä³«È¯¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Elith¤Î³«È¯¡¦´ë²èÃ´Åö¤È¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¹½ÁÛ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤» :
https://www.elith.ai/contact
¢£³ô¼°²ñ¼ÒElith
Elith¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦µ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÎ³»Ò¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢º®ÆÙ¤ò¶²¤ì¤º³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁýÉý¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²ÃÂ®Åª¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡ÖÍ»¹çÂÎ¡×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢°åÎÅ¶È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢²èÁüAI¤Î³«È¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢AI¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒElith
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡õCTO °æ¾å¸Ü´ð
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3-30-10ËÜ¶¿ K&K¥Ó¥ë1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
²ñ¼Ò³µÍ× URL¡§https://elith.ai
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒElith E¥áー¥ë¡§contact@elith.ai
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¶µ°é¸¦½¤¡¢³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£