¥»¥ë¥Õ¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×ËÜÈÖ¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
´ë¶È¤ÎPR»Ù±ç¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖPRIZMA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/(https://www.prizma-link.com/)¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×ËÜÈÖ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×¤Ç»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£
»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï½¾Íè¡¢¥³¥¹¥È¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤äÀìÌç²È¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ëº¬µò¤Î¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿°Õ»×·èÄê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç´ÊÃ±¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ôÊ¬¤ÇÄ´ºº¤òºîÀ®¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Çー¥¿¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.prizma-link.com/sakurisa¡¡(https://www.prizma-link.com/sakurisa)
2²óÊ¬¤ÎÌµÎÁÄ´ºº¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§SAKURISA_LAUNCH
¡Ö¥µ¥¯¥ê¥µ¡×¤ÎÆÃÄ§
¢£¦ÂÈÇ¤«¤éµ¡Ç½³ÈÂç
1. ºÇÂç20Ìä¤Þ¤Ç¤ÎÀßÌäÀßÄê¤¬²ÄÇ½
ÀßÌä¤Ï20Ìä¤Þ¤ÇºîÀ®¤Ç¤¡¢¿·¤¿¤Ê²óÅú·Á¼°¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹·Á¼°¡×¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤ÏºÇÂç1,000Ì¾¤Þ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½
ËÜÈÖ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏºÇÂç1,000Ì¾¤Î²óÅú¥Çー¥¿¤¬¼ý½¸²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÄ´ººÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¥Çー¥¿¼ý½¸¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ÌµÎÁÈÇ¤â°ú¤Â³¤ÍøÍÑ²ÄÇ½
¥µ¥¯¥ê¥µ¦ÂÈÇ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢3Ìä°ÊÆâ¡¦100Ì¾Ä´ºº¤â°ú¤Â³¤¡Ö´°Á´ÌµÎÁ¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨Ëè·î¤ÎÌµÎÁ²ó¿ô¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Çー¥¿¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤Ë
1.¥¢¥ó¥±ー¥ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¾ò·ï¤òÀßÄê
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¤òÀßÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²óÅú¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¤ÎÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
2.É¬Í×¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤ò»ØÄê
Ä´ºº¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡ÊºÇÂç1,000¡Ë¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.ÀßÌä¤ò¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤«¤éÁªÂò¤Þ¤¿¤ÏºîÀ®
Ä´ººÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ4¤Ä¤ÎÄ´ºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÀßÌä¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥àÀßÌä¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
4.ÁªÂò»è¤òÆþÎÏ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÇÛ¿®
ÁªÂò»è¤òÀßÄê¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¥°¥é¥Õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉÕ¤¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ç¤Ï¥ê¥µー¥Á¤«¤é¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢PR¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó·¿¤ÇPR¥µー¥Ó¥¹¤òÌÖÍåÅª¤ËÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ê¥µー¥Á¡õ´ë²èÎÏ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡£3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£PRIZMA¤Ïµ®¼Ò¤ÎÀìÂ°PR¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Êñ³çÅª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-6-14 º£°æ¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜ ¹·µ±
ÀßÎ©¡§2024Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥Í¥Ã¥È½¸µÒ»Ù±ç
¥á¥Ç¥£¥¢PRÂå¹Ô
HP : https://www.prizma-link.com/
Tel : 03-5468-1850¡ÊÂå¡Ë