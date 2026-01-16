¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¡Û¶âÍ»Ä£¡¦JPYC¡¦¹ñÆâ¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸·ë¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÆÃ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJapan Stablecoin Summit #2¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê æÆÂÀ¡Ë¤Ï¡¢TOKI¡¢KDDI¡¢Progmat¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJapan Stablecoin Summit #2¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅÍ½Äê¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¾ðÊó¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çºÅ¼ÔÄ´¤Ù¡§¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÆÃ²½·¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ
https://japanstablecoinsummit-2.peatix.com/
▮ ³«ºÅÇØ·Ê
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢Ë¡À°È÷¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢JPYC¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¶ä¹Ô¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹Ô¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÎËÜ³Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÎÌÀ³Î²½¤ä¡¢À©ÅÙ¡¦±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÀ©Ìó¾ò·ï¤ÎÀ°Íý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ©ÅÙ¡¢2026Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
▮ ³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/111379/table/158_1_dba50c3a795d6c1927a681e255e19d51.jpg?v=202601161152 ]
https://japanstablecoinsummit-2.peatix.com/
ÅÐÃÅÍ½Äê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡Ê½çÉÔÆ±¡¦°ìÉôÈ´¿è¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ¶âÍ»Ä£
- JPYC
- ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹
- ¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô
- Securitize Japan
- Fireblocks
- Ethereum Foundation
- ¥Á¥§¥¤¥Ê¥ê¥·¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
- ¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡¦ÌÓÍø¡¦Í§¾ïË¡Î§»öÌ³½ê
- ¿¹¡¦ÉÍÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê
¢¨ÅÐÃÅ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÏÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
▮ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ª¤è¤ÓÅÐÃÅ¼Ô¡Ê½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¶È³¦¥ー¥×¥ìー¥äー¤¬Â¿¿ôÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â¿ï»þ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö2026Ç¯ ¹ñÆâ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾¡×
¡Ö2026Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¼´¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿ÊÅ¸¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÐíâ×¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¥æー¥¹¥±ー¥¹¡×
ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¡¦¾¦½¬´·¡¦»Ô¾ì´Ä¶¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¡Ö¤É¤³¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£·èºÑ¡¢¶ÈÌ³ÍøÍÑ¡¢RWA¡Ê¸½¼Â»ñ»º¤Î¥Èー¥¯¥ó²½¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖWhat Has Stablecoin Changed in the World? ―The Global Shift Already Underway ―¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·èºÑ¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡Ê´Ê°×Åª¤ÊÆ±»þÄÌÌõ¤¢¤ê¡Ë
¢¡ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÉáµÚ¤ÎºÇÂç¤ÎÊÉ¡×
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤²ÝÂê¤ò¥ê¥¹¥¯¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦ÀÕÇ¤Àß·×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¶È³¦³°¤Î´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤¬´¶¤¸¤ä¤¹¤¤ÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤¬¡¢¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://japanstablecoinsummit-2.peatix.com/
▮ ¶¦ºÅ´ë¶È¢¡ TOKI
TOKI¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥í¥¹¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBC¡ÊInter-Blockchain Communication¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿®Íê¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´Ö¤ÎÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖLCP¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥Á¥§ー¥óÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Progmat¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ðÈ×¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¥Á¥§ー¥óµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://toki.finance/
- X¡ÊµìTwitter¡Ë: https://x.com/tokifinance(https://x.com/tokifinance%E2%80%8B%E2%80%8B)
¢¡ Progmat
Progmat¤Ï¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Èー¥¯¥ó²½¤µ¤ì¤¿¾Ú·ô¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô¤Î¼çÍ×µ¡´Ø¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÆÈÎ©¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î²ñ°÷´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¶¦ÁÏ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://progmat.co.jp/
- X¡ÊµìTwitter¡Ë: https://x.com/progmat_en
¢¡ KDDI
KDDI¤Ï¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈµÚ¤Ó¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë»ö¶ÈÅù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web3¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤UI¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¼Â»ñ»º¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëNFT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.kddi.com/(https://www.kddi.com/%E2%80%8B)
- X¡ÊµìTwitter¡Ë: https://x.com/alphau_official
¢¡ Pacific Meta
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éExit¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÆÃ²½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://pacific-meta.co.jp/
- X¡ÊµìTwitter¡Ë: https://x.com/PacificMeta_ja
▮ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¡¡Marketing¡õPR
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://pacific-meta.co.jp/contact/
▮¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
Pacific Meta¤Ï¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¥Èー¥¯¥óÀß·×¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È±¿±Ä¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é3Ç¯¤Ç150·ï°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñÆâ³°41¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¡¦³¤³°È¯¤ÎÁÐÊý¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ä¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤¬¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¿×Â®¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿Íºà¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦Åê»ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤éÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2ÃúÌÜ2ÈÖ12¹æÉÍ¾¾Ä®PREX8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äºê æÆÂÀ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Èー¥¯¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹Ô»Ù±ç
»ñËÜ¶â¡§6.3²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://pacific-meta.co.jp/