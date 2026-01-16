ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹Å¸¼¨²ñ¡ÖHCJ2026¡×½ÐÅ¸
RoboPath³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÌÚ ¹¯¹§¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖRoboPath¡×¡Ë¤Ï¡¢2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHCJ 2026¡Ê¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¼Ô¡¦±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥âÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖHCJ 2026¡×¤È¤Ï
´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦³°¿©»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¸þ¤±¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£RoboPath¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ
´Ñ¸÷¡¦¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡ÖAI / TECH / DX INNOVATION ZONE¡× ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Automated robot¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ËÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢RoboPath¤Î¼«Î§·¿AIÅëºÜ¡¦Â¿µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRPX-100¡×¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤È³èÍÑ¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í
Æ³Æþ¸¡Æ¤¥Õ¥§ー¥º¤ÇÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ç¥â¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Âµ¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿Æ³Æþ²ÄÈÝ¤ä¡¢³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Â¿ÁØ³¬»ÜÀß¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¡¦À¶ÁÝ¡¦ÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢1Âæ¤ÇÊ£¿ô¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦±¿ÍÑ¤Ï¸½¼ÂÅª¤«
¡¦¼«»ÜÀß¤Î¾ò·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤éÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«
ÅöÆü¤Ï¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¿ÁØ³¬»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô
¡¦´ûÂ¸¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±¿ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Æ³Æþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß´Ø·¸¼Ô
¡¦¿Í¼êÉÔÂ¤¬ËýÀ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¾ìÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¡Ö¸¡Æ¤ÃÊ³¬¡×¤«¤é¡ÖÆ³ÆþÈ½ÃÇ¥Õ¥§ー¥º¡×¤Ø¿Ê¤á¤¿¤¤Êý
¢£Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§¡ÖHCJ 2026¡×¡Ê¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡Ë
²ñ¡¡´ü¡¡¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¥Öー¥¹¡¡¡§À¾Å¸¼¨Åï¡¦À¾4¥Ûー¥ë¡ÊK31¡Ë
¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://hcj.jma.or.jp/
¢£¼«Î§·¿AIÅëºÜ Â¿µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRPX-100¡×
¡ÖRPX-100¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Áí¹çÉÂ±¡¡¦°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¤è¤ë½Ä¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦Â¿ÁØ³¬»ÜÀß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼«Î§·¿AIÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£À¶ÁÝ¡¦ÇÛÁ÷¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¶ÈÌ³¤ò1Âæ¤ÇÃ´¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¼Â±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢The Park Front Hotel at USJ¡¢Ç®³¤¥Ñー¥ë¥¹¥¿ー¥Û¥Æ¥ë¡¢ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊURL¡§https://robopath.co.jp/service/robotics/¡Ë
¡Êº¸¤«¤é¡ËÇÛÁ÷¡Ê³«Êü·¿¡Ë¡¢ÇÛÁ÷¡¢À¶ÁÝ¡¢¥³¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È
¢£RoboPath ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§RoboPath³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿ÌÚ¹¯¹§
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-2-20¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§2024Ç¯6·î24Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§2,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆ³Æþ¶È¼ï¡§¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÂ±¡¡¦¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë Åù¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://robopath.co.jp/(https://robopath.co.jp/)