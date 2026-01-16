¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ÎÏ¢Â³¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÌ ÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¡Ë¤È¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¹¬É§¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢Â³Åª¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ±ßÏ¢Æ°·¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎsteraÃ¼Ëö¾å¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡¢24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÊ¡²¬»Ô¼Â¾Ú¼Â¸³¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¹ñÆâÆÈ¼«¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑÂÎ¸³¡×¤Ø
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²þÀµ»ñ¶â·èºÑË¡Åù¤ÎÀ©ÅÙÀ°È÷¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÁØ¤¬¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡¦Áàºî¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎÀß·×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ú¥¤¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Östera¡×¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê²ÃÌÁÅ¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Âæ¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢QR¥³ー¥ÉÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊsteraÃ¼Ëö¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÁÇÁá¤¯¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¡¢steraÃ¼Ëö¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¼ÂÅ¹ÊÞ·èºÑ´ðÈ×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸øÅªID¡ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«ÎÎ°è¤Ç¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤Î·èºÑÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢Â³¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢Ã±È¯¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ê£¿ôÃÏ°è¡¦Ê£¿ô¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ç¤ÎÏ¢Â³Åª¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢½ç¼¡¼Â¾Ú¼Â¸³¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÎÎ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥¢¥êー¥ÊÅù¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ
- ¾¦¶È»ÜÀß¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¡¦¸ø¶¦»ÜÀßÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍøÍÑ
- ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¡¢µëÉÕ¶âÅù¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÇÛÉÛ
- ¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ
¡¡³Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¡¢¥æー¥¶ー¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ãæ´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹²½¡¦¹ñÆâÅ¸³«¤òÎ¾¼Ò¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè°ìÃÆ¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« ¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡Ï¢Â³¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡¢24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ¼Â»Ü¾ì½ê¡§¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇ¾ÈÍÕ6ÃúÌÜ1-1¡Ë
- ·èºÑÃ¼Ëö¡§»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎsteraÃ¼Ëö
- ¥æー¥¶ーÇ§¾Ú¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë
- ·èºÑ¼êÃÊ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ±ßÏ¢Æ°·¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óJPYC¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç·èºÑ
- ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡§
- - ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËJPYC¤òÉÕÍ¿¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬²ñ¾ì¤ÎÇäÅ¹Åù¤ÇsteraÃ¼Ëö¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤«¤¶¤··èºÑ¤ò¼Â¹Ô
- - Î¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ç¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ä¹â¤Î°ÜÅ¾¤ò¼Â¹Ô
- ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¥Õ¥íー¡§
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥¹¥ー¥à¤òÂ¾ÃÏ°è¡¦Â¾¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÍèÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þÅù¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÆâµï½»¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÊÎã¡§USDCÅù¡Ë¤òsteraÃ¼Ëö·ÐÍ³¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ·èºÑ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¸þ¤±¤Î·èºÑ¥¹¥ー¥à¤Î¸¡Æ¤¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢
- ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¹ñÆâµï½»¼Ô¸þ¤±·èºÑ
- °Å¹æ»ñ»º¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É·èºÑ
¡¡¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢stera¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤¬Ê£»¨¤ÊÁàºî¤äµ»½Ñ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤äNFT¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/125732/table/9_1_1b2f5ab0f7d3797e5cc6c3af10adbfd1.jpg?v=202601161152 ]
¢£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï1967Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤òÀèÆ³¤¹¤ëÁí¹ç·èºÑ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢»ÙÊ§¼êÃÊ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¸½ºß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¡×¡¦¡Ö»ö¶È¼Ô¡×ÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/125732/table/9_2_f0521e58d355fcb28a4d2b19be80ee1e.jpg?v=202601161152 ]