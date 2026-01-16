¡ÖÌïÀ¸²ñ·× Next¡×¤È¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤Î¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡ÌïÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó CEO:ÉðÆ£·ò°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÌïÀ¸¡×)¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¥µー¥Ó¥¹¡ÖÌïÀ¸²ñ·× Next¡×¤È¥¯¥é¥¦¥ÉµëÍ¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤òÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é25%³ä°ú¤È¤Ê¤ë¿·¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹Ã±ÉÊ¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤è¤ê¤â¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/next-setplan/ (https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/next-setplan/)
¢£ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Îá²þÀµ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤Ç·ÐÍý¡¦Ï«Ì³¡¦µëÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÎÁýÂç¤ä¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌïÀ¸Next¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖÌïÀ¸Next¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌïÀ¸²ñ·× Next¡×¤È¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Æ±»Î¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·Ð±Ä¤ä¶ÈÌ³¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤àÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¥µー¥Ó¥¹¤òÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÃå¼Â¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¥µー¥Ó¥¹¤òÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é25%³ä°ú¤È¤Ê¤ë¿·¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢Î¾¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤ª¤è¤ÓºÇÅ¬²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌïÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¾ÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾È¤é¤¹Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌïÀ¸²ñ·× Next¡×¤È¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤È¡¢¡ÖÌïÀ¸²ñ·× Next¡×¤È¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥×¥é¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¢¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤É¤Á¤é¤Î¥×¥é¥ó¤âÇ¯·ÀÌó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÌïÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÌïÀ¸¤Ï¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡ÖÌïÀ¸¥·¥êー¥º¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌïÀ¸¥·¥êー¥º¡×¤ÏÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô 350Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌïÀ¸¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¡¢¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¡ÉðÆ£ ·ò°ìÏº
ÁÏ¶È¡§1978Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§937Ì¾¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ4-14-1¡¡½©ÍÕ¸¶UDX21F
URL¡§ https://www.yayoi-kk.co.jp (https://www.yayoi-kk.co.jp)