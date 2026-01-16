CASEFINITE»Ë¾åºÇÇö¡¦ºÇ·ÚÎÌ¡£Ä¶Çö·¿¥±ー¥¹¡ÖTHE FROST AIR¡×¤«¤é¡¢MagSafe(R)ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCASEFINITE¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼þÊÕµ¡´ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥±ー¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Ä¶Çö·¿¥±ー¥¹ THE FROST AIR ¤è¤ê¡¢MagSafe(R)ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦CASEFINITE ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.casefinite.jp/(https://www.casefinite.jp/)
¡¦THE FROST AIR ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.casefinite.jp/products/frostair(https://www.casefinite.jp/products/frostair)
¤³¤ÎÅÙCASEFINITE¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ü¡¢Íç¡£¡×¤ÎÃå¤±¿´ÃÏ¤ÎÄ¶Çö·¿¥±ー¥¹¡ÖTHE FROST AIR¡×¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËMagSafe(R)ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CASEFINITE»Ë¾åºÇÇö¡¦ºÇ·ÚÎÌ*¤ÎMagSafe(R)ÂÐ±þ¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë¼§ÀÐ¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï MagSafe(R)¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¡ÖMagSafe(R)¤Ê¤·¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÀ½ÉÊÈæ
¡¦MagSafe(R)ÂÐ±þ¡¢Ä¶Çö·¿¥±ー¥¹¡ÖTHE FROST AIR¡×
¡ÖTHE FROST AIR¡×¤Ï¡¢Çö¤µ¤ï¤º¤«0.8mm*¤ÎÄ¶Çö·¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
Çö¤µ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤È¾Æ©ÌÀ¤Î¼Á´¶¤Ë¤è¤ê¡¢»ØÌæ±ø¤ì¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¤µÌó11g¤ÎÄ¶·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØÌÌ¤ËÇö·¿¤Î¼§ÀÐ¤òÆâÂ¢¡£
Ä¶Çö·¿¤ÎÁõÃå´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËMagSafe(R)ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨MagSafe(R)¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ï¡¢¹½Â¤¾å¤ï¤º¤«¤Ë½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MagSafe(R) ¤¢¤ê
MagSafe(R) ¤Ê¤·
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Àã¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤Ê¡Ö¥¹¥âー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î£²¿§¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥éー¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
THE FROST AIR (MagSafe(R)¤¢¤ê)
4,499±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È²Á³Ê
Çö¤µ¡§Ìó0.8mm ¢¨MagSafe(R)¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ï¡¢¹½Â¤¾å¤ï¤º¤«¤Ë½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÎÌ¡§Ìó11g
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¾Æ©ÌÀ
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥âー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
¢¨ iPhone(R)︎¡¢MagSafe(R)︎¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥±ー¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥±ー¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2020Ç¯¤ËÁÏÎ©¡£ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCASEFINITE¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎErgofinite¤òÅ¸³«¡£Î®¹Ô¤ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥±ー¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄÊ¿²ÏÄ®1ÃúÌÜ6-4
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼þÊÕµ¡´ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÅù
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6903-6828
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£