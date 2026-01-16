ScanSnap iX2500¤¬Keypoint Intelligence¼Ò¤Î¡ÖBLI 2026 Pick Award¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë½ñÎà¤òÅÅ»Ò²½¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¥¹¥¥ã¥Êー¡ÖScanSnap¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖScanSnap iX2500¡Ê°Ê²¼iX2500¡Ë¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©É¾²Áµ¡´ØKeypoint Intelligence¼Ò¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡ÖBLI 2026 Pick Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
iX2500¤Ï¡¢º®ºÜ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿µë»æÀÇ½¤ä¹â¤¤À¸»ºÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¡¢PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÌµ¤·¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¥¥ã¥Êー¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Êµë»æÈÂÁ÷µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¼¡À¤ÂåSoC¡ÖiiGA¡×¤È¤È¤â¤Ëºþ¿·¤·¤¿µë»æµ¡¹½¤ä¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢Bluetooth¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÅù¤Î¼ê·Ú¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
PFU¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥¥ã¥Êー»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Keypoint Intelligence¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Keypoint Intelligence(https://keypointintelligence.com/)¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¼ÂÃÏ»î¸³¡¢¥é¥Ü¥Çー¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ÎÀ®¸ù¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Keypoint Intelligence¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸øÊ¿¤Ë¾ðÊó¤äÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢É½¾´¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¸»¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¡¢Æü¡¹¤Î¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤È¼ý±×¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Keypoint Intelligence¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤È¼êË¡¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¤ª¤è¤Ó¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¶È¼Ô¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Office Hardware Pick Award¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Keypoint Intelligence¤Ë¤è¤ë¡ÖPick Award¡×¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÆÈ¼«À¤¬¹â¤¯¡¢¸·³Ê¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦²è¼Á¡¦²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÆÃÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿³ÆÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHighly Recommended¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRecommended¡×¤Î¥·ー¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡ÖPick¡×¸õÊä¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ScanSnap iX2500¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ScanSnap iX2500¤ÏÄ¾´¶Áàºî¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ScanSnap¥·¥êー¥ººÇ¾å°Ì¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊÝÂ¸Àè¡¦¤¤¤Ä¤â¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëiX2500¤ò¼«Ê¬¤ÎScanSnap¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- 5¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¤¿ÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥é¥¤¥¯¤Ê²÷Å¬Áàºî
- ¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¥¥ã¥Êー¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¼¡À¤ÂåSoC(System on a chip)¡ÖiiGA¡×¤òÅëºÜ
- ËèÊ¬45Ëç¡ÊA4¥«¥éーÎ¾ÌÌ/300dpi¡Ë¤Î¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó
- ºÇÂç100Ëç¥»¥Ã¥È²ÄÇ½¤ÊÂçÍÆÎÌ¥Û¥Ã¥Ñー
- Wi-Fi 6¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³ÊWPA3¡¦TLS 1.3¤ËÂÐ±þ
- PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤Î¤Û¤«¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÌµ¤·¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤ä¥áー¥ëÁ÷¿®¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯HDD¡ÊNAS¡Ë¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½
¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ- ScanSnap¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- Bluetooth(R) ¥ïー¥É¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Bluetooth SIG, Inc. ¤¬½êÍ¸¢¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
- Wi-Fi¤Ï¡¢Wi-Fi Alliance¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
