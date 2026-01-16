¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFiÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¡ÖWiMAX·Ï¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬ºÇÂ¿¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤ÏÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ÈÍøÊØÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ê
ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ÈÃÏ°è¿¶¶½»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒALL CONNECT¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä°æ¹¨ÂÀ¡¦ËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ªー¥ë¥³¥Í¥¯¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê https://all-connect.co.jp/magazine/ ¡Ë¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFiÍøÍÑ·Ð¸³¼Ô300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢WiMAX·Ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ê121¿Í¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍøÍÑÍýÍ³¤äÉÔËþÅÀ¡¢º£¸å¤Î·ÑÂ³°Õ¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢WiMAX¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄêÀ¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFiÍøÍÑÄ´ºº
¡¦ºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖWiMAX·Ï¡×
¡¡¢ªBroad WiMAX¡¦UQ WiMAX¤Ê¤É¡¢WiMAX´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë
¡¦WiMAX¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÍøÊØÀ¡×¤È¡Ö¼«Âð´Ä¶¤ÎÉÔÂ¡×
¡¡¢ª³°½ÐÀè¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¢»Å»öÍøÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»Ù»ý¡£
¡¦ÉÔËþÅÀ¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¢º¹¡×¡ÖÃ¼Ëö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¡Ö·úÊªÆâ¤Ç¤ÎÂ®ÅÙÄã²¼¡×¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ
¡¡¢ª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ý¤Á¤Ê¤ÉÍøÍÑ´Ä¶¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡£
¡¦º£¸å¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤¬ºÇÂ¿
¡¡¢ªÆÃ¤ËWiMAX·Ï¥æー¥¶ー¤Ç·ÑÂ³°Õ¸þ¤¬¹â¤¯¡¢ÍøÍÑËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¼Ô¤¬»²Æþ¤·¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤äÄÌ¿®´Ä¶¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤äÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ300Ì¾¤Î²óÅú¥Çー¥¿¤ò¥µー¥Ó¥¹Ì¾ÊÌ¤Ë¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢WiMAX·Ï¥µー¥Ó¥¹¤¬ºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×É½¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_1_1d97d8be5691c9b14adc2ac3ad107ba9.jpg?v=202601160152 ]
ºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖWiMAX·Ï¡×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_2_7a1b7d8a25e82fa88f9c122d2369963f.jpg?v=202601160152 ]
WiMAX·Ï¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢WiMAX·Ï¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Broad WiMAX¡¦WiMAX¡ÊÌµ°õ¡Ë¡¦UQ WiMAX ¤¬¼çÍ×¤Ê¹½À®³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë ¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_3_66b56a76690a7c966629fbf0d6aa486f.jpg?v=202601160152 ]
ÆÃ¤Ë¡¢Broad WiMAX ¤¬Ìó45¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢WiMAX·Ï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Broad WiMAX¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿½¹þ¤«¤éÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶ ¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢½é¤á¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹ ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WiMAXµ¬³Ê¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢Å¸³«¤ä°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÍøÍÑ·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WiMAX¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¡×¤È¡ÖÍøÊØÀ¡×
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_4_94c4856c6ef6214c2c0afc1f17cfb682.jpg?v=202601160152 ]
WiMAX·Ï¤ò·ÀÌó¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¡¦³°½ÐÀèÍøÍÑ¡×¡Ê38¡ó¡Ë ¤È¡Ö¼«Âð¤ËWi-Fi¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê36¡ó¡Ë ¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤È¼«Âð´Ä¶¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WiMAX¤ò´Þ¤à¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi¤ò·ÀÌó¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·¹¸þ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³°½ÐÀè¤ÇÆ°²è»ëÄ°¤ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿
¡¦¼«Âð¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë²óÀþ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌÀáÌó¤Î¤¿¤á
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÊØÍø¤À¤Ã¤¿
¡¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤¿
¡ÖÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¡¦Â®ÅÙ¡×¡Ê3¡ó¡Ë¤Ï¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äPCºî¶È¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï ¡ÈÁª¤ÖºÝ¤Î°ìÄê¤Î°Â¿´ºàÎÁ¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WiMAXÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ÏÄÌ¿®´Ä¶¤ÈÃ¼ËöÀÇ½¤Ë½¸Ãæ
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_5_33d7eb77cbdaccaf0e773e730f55c3e1.jpg?v=202601160152 ]
Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤ÏÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥æー¥¶ー¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔËþÅÀ¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹Ù³°¤ä·úÊªÆâ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë
¡¦¥ëー¥¿ーÃ¼Ëö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ý¤Á¤¬
¡¦°¤¤²òÌó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÈñÍÑ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¦¼«ÂðÆâ¤Ç¤â¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
WiMAX·Ï¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþÅÀ¤òÊ¬Îà¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â®ÅÙ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡Ê30¡ó¡Ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤µ¡Ê17.50¡ó¡Ë ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç ²òÌó¡¦ÎÁ¶â´ØÏ¢¡Ê16.70¡ó¡Ë¡¢Ã¼Ëö¡Ê½Å¤µ¡¦¥µ¥¤¥º¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¡Ë¡Ê10¡ó¡Ë ¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®´Ä¶¤ÈÃ¼ËöÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±¥Ëー¥º¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤WiMAX·Ï¥æー¥¶ー¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ºÆ·ÀÌó°Õ¸þ¤â¹â¤¤
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/159_6_2ef8b7cd695110f9dee48c2bcade5ea2.jpg?v=202601160152 ]
WiMAX·Ï¥æー¥¶ー¤Îº£¸å¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öº£¸å¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬57¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤Ø¤Î°Õ¸þ¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ï43¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬WiMAX¤ò°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÊØÀ¤äÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ø¤Î°ìÄê¤ÎËþÂÅÙ¤¬¡¢ºÆ·ÀÌó°Õ¸þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¤Ê¤¼WiMAX·Ï¤¬ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢WiMAX·Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ï
¡¦°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¼«Âð
¡¦³°½ÐÀè¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÍøÊØÀ
¡¦¹©»öÉÔÍ×¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ
¡¦Ê£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ëËÉÙ¤ÊÁªÂò»è
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Î²þÁ±¤äÃ¼ËöÀÇ½¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±¤Ïº£¸å¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È·¿WiFi»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
