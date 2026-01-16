¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡¢SHIFT¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ Âç¡¢°Ê²¼ SHIFT¡Ë¤ÈAI·¿DAP¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SHIFT¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶È¼ï¡¦¶È³¦¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È±Ä¶ÈÎÏ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬»ý¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à³èÍÑ»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸½¾ì¤Ç³Î¼Â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤ò´ë¶È¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Äó·È¤ÎÇØ·Ê
´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤äSaaSÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢DX¸½¾ì¤Ç¤ÏÁàºî¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄêÃå¤»¤º¡¢¶µ°é¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤¬Áý²Ã¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤ºÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²èÌÌ¾å¤Ë¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁàºî¥¬¥¤¥É¤òºîÀ®¡¦É½¼¨¤¹¤ëDAP¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÆ°×¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë´Ä¶¡¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢SHIFT¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¡¢¶È¼ï¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¦IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤ÎÌÜÅª¤ÈÅ¸Ë¾
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÏSHIFT¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÃÛ¤¤¤¿¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤äÂî±Û¤·¤¿±Ä¶ÈÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÇÂç¸Â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÃÊ³¬¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤«¤é¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÄêÃå¡¦Íø³èÍÑ¤Þ¤Ç¤òÄÌ´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤äºÆ³«È¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÉé²Ù¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤ÎÅê»ñ²ó¼ý¤ÎÁá´ü²½¤ÈDXÅê»ñ¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIFT¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥à¸¡¾Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤êÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¥·¥¹¥ÆÒÓ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDX¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡§https://www.shiftinc.jp/
¢£AI·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£900Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁàºî¥¬¥¤¥É¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Áª¤ÖJ-StartupÇ§Äê¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£AIµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿DAP¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÂ¾¡¢°Õ»×·èÄêAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAI Central Voice¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎIT³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]
¡Ú¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯3·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§°æÌµÅÄ Ãç
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ17-1 PMO¶äºÂII 5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://techtouch.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢URL¡§https://techtouch.jp/media/
